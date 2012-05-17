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Блог Яндекс.України

травень 2012
Закон про: дослідження Яндекса
17 травня 2012, 10:39
За даними пошуку Яндекса, запити про закони складають у середньому 0,15% від усієї кількості запитів, які задають українці*. Найчастіше закони шукають мешканці Київської області та АР Крим, а найрідше – жителі Дніпропетровської області та Західної України.
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дослідження,Пошук
«Яндекс.Деньги» у Львові
17 травня 2012, 14:27
Запрошуємо всіх, хто планує цієї суботи відвідати Lviv eCommerce Forum 2012, послухати розповідь Романа Чередниченка про те, де і як краще збирати електронні гроші та що з ними робити.
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конференції та семінари,Яндекс.Гроші
Українізація триває: мобільний Яндекс
17 травня 2012, 17:37
У березні ми запустили Яндекс.Карти в домені .ua і додали можливість вибирати мову інтерфейсу. Сьогодні «українізація» торкнулася сайту програм Яндекса для мобільних пристроїв. На новому mobile.yandex.ua ви можете завантажити всі програми від Яндекса для будь-якої популярної мобільної платформи та знайти інформацію про них українською, якщо оберете її в списку.
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мобільні застосунки
Реєстрацію на конференцію Яндекса в Одесі відкрито
21 травня 2012, 13:46
12 липня в Одесі ми проводимо конференцію та із задоволенням запрошуємо вас погріти на сонечку свої знання з інтернет-маркетингу. Цьогоріч конференція називатиметься «Горизонти цифрового маркетингу», а долучитися до неї можна на сторінці реєстрації.
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конференції та семінари
Схеми 25 нових міст та інші оновлення на Яндекс.Картах
24 травня 2012, 10:08
Сьогодні на Яндекс.Картах ― ціла низка оновлень, сподіваємося, якесь із них потішить особисто вас.
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Карти,Євро-2012
Стадіони Євро-2012: повний оберт і навіть трохи більше
29 травня 2012, 10:54
Сьогодні Яндекс.Карти запустили лише 4, але дуже важливі панорами об’єктів: це стадіони України, які прийматимуть чемпіонат Євро-2012. Вони зовсім свіжі: наші панорамоспеціалісти відзняли їх щойно, у кінці квітня – на початку травня. Весна в Україні прекрасна, тому й панорами вийшли яскраві та реалістичні. При цьому вони досить детальні ― можна не лише обійти навколо поля, а й видертися нагору східцями, оцінити поле з різних ярусів та ракурсів. А це не лише гарно, але й корисно: ви можете завчасно подивитися, де знаходиться ваш сектор і як до нього дістатися – щоб не загубитися в метушні в день матчу.
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Панорами,Карти,Євро-2012
Готуйтеся до подорожі на Чемпіонат з сервісами Яндекса
31 травня 2012, 13:03
До старту Чемпіонату Європи з футболу лишилося близько тижня – перші матчі у Львові та Харкові відбудуться вже 9 червня. Для тих, хто планує приєднатися до футбольного свята, ми підготували «Гід містами Євро-2012 в Україні».
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4 коментарі
мобільні застосунки,Розклади,Карти,транспорт,Євро-2012