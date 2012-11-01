В оновленому Яндекс.Shell для Android є зручний функціонал для набирання номерів та адресна книга організацій, новий спосіб керування робочим столом, ергономічний дизайн і ще багато цікавого. Про всі нові можливості радимо прочитати в корпоративному блозі , а встановити програму, як завжди, можна з Google Play

Сегодня мы выпустили новую, серьезно улучшенную версию Яндекс.Shell для смартфонов – интерфейса, который делает работу с Android проще и приятнее.

Одна из главных новинок – это «бесконечная» адресная книга. «Бесконечная» она потому, что позволяет находить номера телефонов не только людей, добавленных вами собственноручно, но и организаций – например, ресторанов, гостиниц, отделений банков. Вам достаточно написать «банк», адресная книга покажет вам номер ближайшего, одно нажатие – и вы уже на связи.

«Бесконечная» адресная книга сократит количество звонков с неизвестных номеров. Если вам звонят с такого номера, то Яндекс.Shell быстро поинтересуется, нет ли его в базе организаций. И даже если вам впервые звонили, скажем, из библиотеки, то вы увидите её название в журнале звонков.

Организация рабочего стола в новом Shell теперь проще и удобнее: слева от главного экрана располагаются виджеты и панели, справа – приложения. К такой концепции рабочего стола мы пришли после исследования сотен телефонов реальных пользователей платформы Android – практически везде мы наблюдали беспорядок на рабочем столе.

Виджеты и программы по экранам Яндекс.Shell распределяет автоматически. Вам не нужно задумываться, куда их поместить, а нужно просто выбрать, какую информацию вы хотите видеть – вся настройка займет у вас меньше минуты.

Посмотрите, как выглядит новый Яндекс.Shell и как легко настроить в нем рабочий стол:

Да, и еще одна приятная новость - поиск приложений в Shell ищет не только по установленным программам, но и в магазине приложений.

Скачайте новую версию в Google Play или с помощью QR-кода:

Напоминаем, что Яндекс.Shell доступен бесплатно для жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции.

Команда Яндекс.Shell