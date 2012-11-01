Блог Яндекс.України
Сьогодні в нас велике оновлення: на Яндекс.Картах з’явилися супутникові знімки 120 нових міст та оновилися ще 22. Загальна площа релізу — 76 000 км2, а це майже 13% площі нашої країни.
Найістотніше оновився схід України. У Луганській області з’явилися знімки 29 нових міст, зокрема Алчевська, Сєвєродонецька, Лисичанська, Стаханова, Свердловська, покращено знімки Кремінної. На супутниковому шарі Донецькій області 16 нових міст – наприклад, Горлівка, Дебальцеве, Харцизьк, Єнакієве. Оновлено знімки Харкова, Мерефи та Чугуєва. А зовсім нові в Харківській області, серед інших, Люботин, Первомайськ і Куп’янськ.
У центральній частині країни було покращено знімки Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Підгородного та Гребінки. З’явилися фото Знам’янки, Пирятина, Корсунь-Шевченківського, Новоукраїнки тощо. У Вінницькій області з’явилося 7 міст, серед яких власне Вінниця та Жмеринка.
Мешканці північної частини України тепер знайдуть на супутникових фото Житомир, Бердичів, Малин і оновлений Коростень. Також з’явилися Конотоп, Путивль, Прилуки і Новгород-Сіверський, оновлено Фастів, додано Обухів і Сквиру на Київщині.
13 нових міст у Львівській області: Червоноград, Новий Розділ, Новояворівськ тощо. Також з’явилися супутникові фото інших міст Західної України: Мукачевого, Калуша, Нововолинська, Шепетівки, Хуста, Берестечка. Покращено якість знімків Ужгорода.
Що ж до південної частини країни, то на Картах тепер покращено якість та оновлено знімки Запоріжжя, Керчі, Судака, Феодосії, з’явилися Гуляйполе та Пологи (Запорізька область).
Ми перерахували лише частину міст, тому якщо ви не знайшли свого, пошукайте – цілком імовірно, воно є теж. На основі нових знімків ви зможете відмітити свій будинок і навіть присадибну ділянку на шарі Народної карти.
А ось цікаві місця, які потрапили в об’єктив під час цієї зйомки:
1. Монастир Кармелітів Босих у Бердичеві
Дмитро Мельник і команда Яндекс.Карт,
фотографуємо з висоти 700 км
Сегодня мы выпустили новую, серьезно улучшенную версию Яндекс.Shell для смартфонов – интерфейса, который делает работу с Android проще и приятнее.
Одна из главных новинок – это «бесконечная» адресная книга. «Бесконечная» она потому, что позволяет находить номера телефонов не только людей, добавленных вами собственноручно, но и организаций – например, ресторанов, гостиниц, отделений банков. Вам достаточно написать «банк», адресная книга покажет вам номер ближайшего, одно нажатие – и вы уже на связи.
«Бесконечная» адресная книга сократит количество звонков с неизвестных номеров. Если вам звонят с такого номера, то Яндекс.Shell быстро поинтересуется, нет ли его в базе организаций. И даже если вам впервые звонили, скажем, из библиотеки, то вы увидите её название в журнале звонков.
Организация рабочего стола в новом Shell теперь проще и удобнее: слева от главного экрана располагаются виджеты и панели, справа – приложения. К такой концепции рабочего стола мы пришли после исследования сотен телефонов реальных пользователей платформы Android – практически везде мы наблюдали беспорядок на рабочем столе.
Виджеты и программы по экранам Яндекс.Shell распределяет автоматически. Вам не нужно задумываться, куда их поместить, а нужно просто выбрать, какую информацию вы хотите видеть – вся настройка займет у вас меньше минуты.
Посмотрите, как выглядит новый Яндекс.Shell и как легко настроить в нем рабочий стол:
Да, и еще одна приятная новость - поиск приложений в Shell ищет не только по установленным программам, но и в магазине приложений.
Скачайте новую версию в Google Play или с помощью QR-кода:
Напоминаем, что Яндекс.Shell доступен бесплатно для жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции.
Команда Яндекс.Shell
Сегодня в App Store появилась новая версия приложения Яндекс.Музыка. И это не просто обновление. Мы добавили целый ряд возможностей, которые вместе не представлены ни в одном другом приложении на рынке.
Теперь Яндекс.Музыка проигрывает не только файлы, сохраненные в телефоне и из каталога сервиса, но и из Яндекс.Диска. Например, если у вас есть коллекция любимых альбомов, – то её можно легко синхронизировать с Яндекс.Музыкой с помощью Диска, и никаких проводов для этого не нужно.
В Яндекс.Музыке открылось радио – но не станция, а бесконечный радиопоток, основанный на персональных предпочтениях. Он заработал сразу и на веб-сервисе, и в мобильном приложении. Радио можно слушать по исполнителю и жанру. Допустим, вам нравится группа Depeche Mode. Наверняка вам будет интересна и схожая по стилю музыка. Включайте «Радио» на странице исполнителя – и слушайте. Кроме всего прочего, это хороший способ познакомиться с группами, о которых вы раньше не знали. Радио доступно как онлайн, так и офлайн – вы можете сохранить до пяти часов радиопотока в память телефона.
А еще приложение научилось распознавать музыку по фрагменту. Наверно, многие знают, как это работает – вы в кафе, звучит классная песня, вам хочется узнать автора и ее название, вы нажимаете на кнопку распознавания музыки, и оно находит этот трек. В Яндекс.Музыке вы не просто получите информацию о композиции, но и сможете сразу же ее послушать и сохранить в плейлист.