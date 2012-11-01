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Блог Яндекс.України

листопад 2012
Оновлення Яндекс.Навігатора
1 листопада 2012, 10:58
Що спільного у фрази «велике оновлення» і цифри 135 тисяч?
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4 коментарі
Навігатор
142 нові та оновлені міста на супутникових знімках
2 листопада 2012, 11:48

Сьогодні в нас велике оновлення: на Яндекс.Картах з’явилися супутникові знімки 120 нових міст та оновилися ще 22. Загальна площа релізу — 76 000 км2, а це майже 13% площі нашої країни.


Найістотніше оновився схід України. У Луганській області з’явилися знімки 29 нових міст, зокрема Алчевська, Сєвєродонецька, Лисичанська, Стаханова, Свердловська, покращено знімки Кремінної. На супутниковому шарі Донецькій області 16 нових міст – наприклад, Горлівка, Дебальцеве, Харцизьк, Єнакієве. Оновлено знімки Харкова, Мерефи та Чугуєва. А зовсім нові в Харківській області, серед інших, Люботин, Первомайськ і Куп’янськ.


У центральній частині країни було покращено знімки Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Підгородного та Гребінки. З’явилися фото Знам’янки, Пирятина, Корсунь-Шевченківського, Новоукраїнки тощо. У Вінницькій області з’явилося 7 міст, серед яких власне Вінниця та Жмеринка.


Мешканці північної частини України тепер знайдуть на супутникових фото Житомир, Бердичів, Малин і оновлений Коростень. Також з’явилися Конотоп, Путивль, Прилуки і Новгород-Сіверський, оновлено Фастів, додано Обухів і Сквиру на Київщині.


13 нових міст у Львівській області: Червоноград, Новий Розділ, Новояворівськ тощо. Також з’явилися супутникові фото інших міст Західної України: Мукачевого, Калуша, Нововолинська, Шепетівки, Хуста, Берестечка. Покращено якість знімків Ужгорода.


Що ж до південної частини країни, то на Картах тепер покращено якість та оновлено знімки Запоріжжя, Керчі, Судака, Феодосії, з’явилися Гуляйполе та Пологи (Запорізька область).


Ми перерахували лише частину міст, тому якщо ви не знайшли свого, пошукайте – цілком імовірно, воно є теж. На основі нових знімків ви зможете відмітити свій будинок і навіть присадибну ділянку на шарі Народної карти.
А ось цікаві місця, які потрапили в об’єктив під час цієї зйомки:


1. Монастир Кармелітів Босих у Бердичеві

 

  

Дмитро Мельник і команда Яндекс.Карт,

фотографуємо з висоти 700 км

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6 коментарів
супутникові знімки,Карти
Ми закриваємо Бар і переходимо на Елементи
13 листопада 2012, 11:29
Елементи Яндекса – це нове розширення для браузера, яке виконує функції Бару, не перевантажуючи інтерфейс. Натомість Яндекс.Бар більше не підтримуватиметься і під час найближчого оновлення буде замінений Елементами, які збережуть усі його налаштування.
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12 коментарів
браузери
Набір у Школу розробки інтерфейсів, Сімферополь
14 листопада 2012, 10:04
 
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13 коментарів
освіта і наука,ШРІ
Маршрути громадського транспорту в 6 нових містах
16 листопада 2012, 10:09
Сьогодні ми знову оновили список міст, у яких працюють маршрути громадського транспорту на Яндекс.Картах. Додалися чотири обласні центри – Івано-Франківськ, Луганськ, Луцьк і Рівне – та Маріуполь з Євпаторією. 
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6 коментарів
Карти,транспорт
Запити про міста від мешканців інших міст
19 листопада 2012, 10:55
Щотижня українці задають Яндексу близько 7 мільйонів запитів із назвами великих міст країни [1]. Це близько 5,5% від усіх запитів українців. 57% запитів про міста надходить від їхніх мешканців, решта — від користувачів з інших регіонів. Найчастіше самі про себе питають мешканці Харківської області, а найрідше — жителі Західної України.  
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4 коментарі
дослідження,Пошук
Яндекс.Браузер: спеціально для України
27 листопада 2012, 10:53
Сьогодні вийшла українська версія Яндекс.Браузера, який ми запустили на початку жовтня. Браузер для України має українську та російську мови інтерфейсу, вбудований пошук Яндекса, що вміє шукати з урахуванням регіону України, у якому живе користувач, а також перекладач сайтів українською мовою. Він уміє просто в пошукових підказках показувати цифри та факти, наприклад, вартість телефона на Маркеті після введення моделі в пошуковий рядок або курс валют на запит «10 гривень у рублях».
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7 коментарів
Браузер,українська мова,український пошук
Яндекс.Shell 2.0
27 листопада 2012, 12:53
В оновленому Яндекс.Shell для Android є зручний функціонал для набирання номерів та адресна книга організацій, новий спосіб керування робочим столом, ергономічний дизайн і ще багато цікавого. Про всі нові можливості радимо прочитати в корпоративному блозі, а встановити програму, як завжди, можна з Google Play.

Сегодня мы выпустили новую, серьезно улучшенную версию Яндекс.Shell для смартфонов – интерфейса, который делает работу с Android проще и приятнее. 

   

Одна из главных новинок – это «бесконечная» адресная книга. «Бесконечная» она потому, что позволяет находить номера телефонов не только людей, добавленных вами собственноручно, но и организаций – например, ресторанов, гостиниц, отделений банков. Вам достаточно написать «банк», адресная книга покажет вам номер ближайшего, одно нажатие – и вы уже на связи. 

«Бесконечная» адресная книга сократит количество звонков с неизвестных номеров. Если вам звонят с такого номера, то Яндекс.Shell быстро поинтересуется, нет ли его в базе организаций. И даже если вам впервые звонили, скажем, из библиотеки, то вы увидите её название в журнале звонков. 

Организация рабочего стола в новом Shell теперь проще и удобнее: слева от главного экрана располагаются виджеты и панели, справа – приложения. К такой концепции рабочего стола мы пришли после исследования сотен телефонов реальных пользователей платформы Android – практически везде мы наблюдали беспорядок на рабочем столе. 

Виджеты и программы по экранам Яндекс.Shell распределяет автоматически. Вам не нужно задумываться, куда их поместить, а нужно просто выбрать, какую информацию вы хотите видеть – вся настройка займет у вас меньше минуты. 

Посмотрите, как выглядит новый Яндекс.Shell и как легко настроить в нем рабочий стол: 

Да, и еще одна приятная новость - поиск приложений в Shell ищет не только по установленным программам, но и в магазине приложений. 

Скачайте новую версию в Google Play или с помощью QR-кода: 

 

Напоминаем, что Яндекс.Shell доступен бесплатно для жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции.

 

Команда Яндекс.Shell

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1 коментар
мобільні застосунки
Новий Навігатор, тепер українською
28 листопада 2012, 11:00
Сьогодні ми запустили нову версію Навігатора. Головна його особливість — український інтерфейс і голосова навігація українською мовою. Для підказки маршруту можна обрати один із двох голосів: Оксани або Олександра.
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2 коментарі
мобільні застосунки,українська мова,Навігатор
Весь транспорт Криму на Розкладах
29 листопада 2012, 11:19
На Яндекс.Розкладах запустилися розклади автобусів основних автостанцій Криму. А це означає, що на сервісі зараз зібрано практично весь транспорт півострова. Уже давно можна будувати маршрути кримськими приміськими потягами, а також дивитися розклади та наявність місць на потяги далекого сполучення і літаки. А ще Розклади знають, як із Керчі в Порт-Кавказ ходить пором. Крім того, в Ялті, Сімферополі, Севастополі та Євпаторії можна користуватися маршрутами міського транспорту.
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4 коментарі
Нова Яндекс.Музика для iPhone
29 листопада 2012, 11:28
Вийшла нова версія Яндекс.Музики для iPhone, і в неї є три головні особливості. Тепер програма вміє програвати музику з Яндекс.Диска, розпізнавати пісню за фрагментом, а також налаштовуватися на радіохвилю. Радіо можна вибрати за жанром або виконавцем. Воно доступне також офлайн – просто збережіть до 5 годин музики в пам'ять телефона. Про решту можливостей читайте в корпоративному блозі.

Сегодня в App Store появилась новая версия приложения Яндекс.Музыка. И это не просто обновление. Мы добавили целый ряд возможностей, которые вместе не представлены ни в одном другом приложении на рынке.

Теперь Яндекс.Музыка проигрывает не только файлы, сохраненные в телефоне и из каталога сервиса, но и из Яндекс.Диска. Например, если у вас есть коллекция любимых альбомов, – то её можно легко синхронизировать с Яндекс.Музыкой с помощью Диска, и никаких проводов для этого не нужно. 

В Яндекс.Музыке открылось радио – но не станция, а бесконечный радиопоток, основанный на персональных предпочтениях. Он заработал сразу и на веб-сервисе, и в мобильном приложении. Радио можно слушать по исполнителю и жанру. Допустим, вам нравится группа Depeche Mode. Наверняка вам будет интересна и схожая по стилю музыка. Включайте «Радио» на странице исполнителя – и слушайте. Кроме всего прочего, это хороший способ познакомиться с группами, о которых вы раньше не знали. Радио доступно как онлайн, так и офлайн – вы можете сохранить до пяти часов радиопотока в память телефона.

А еще приложение научилось распознавать музыку по фрагменту. Наверно, многие знают, как это работает – вы в кафе, звучит классная песня, вам хочется узнать автора и ее название, вы нажимаете на кнопку распознавания музыки, и оно находит этот трек. В Яндекс.Музыке вы не просто получите информацию о композиции, но и сможете сразу же ее послушать и сохранить в плейлист.

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мобільні застосунки,Музика