Зйомки для попередніх панорам Києва, Донецька, Львова та Харкова проводилися у 2010 році. А відтоді в столиці, наприклад, побудували розв’язку біля мосту Патона, у Львові – стадіон «Арена Львів», а в Харкові добудували готель «Харків Палас». Щоб вам, як і раніше, було легко орієнтуватися, ми оновили панорами цих міст. Усі зйомки проводилися навесні 2012 року.





Стадіон "Арена Львів"

Для Києва це вже третє оновлення. Цього разу ми відзняли ще 301 км столичних доріг, тепер їх загальна довжина на сервісі – понад 2,1 тис. км. З’явилися свіжі панорами бульвару Тараса Шевченка, Хрещатика і ще безлічі вулиць. Також цього разу панорамомобіль заїхав до Софійського собору та Києво-Печерської Лаври.





Аеропорт "Бориспіль", термінал D

У Харкові ми проїхали 87 км (загалом тепер майже півтисячі кілометрів), оновили, серед інших, Сумську та Пушкінську вулиці. У Львові оновлених і нових доріг – 145 км, це третина всіх львівських панорам (460 з хвостиком кілометрів). По-новому виглядають, наприклад, проспект Свободи, вулиця Франка, Городецька та Стрийська вулиці.

А от у Донецьку оновилися, зокрема, найбільші магістралі міста – вулиця Артема та проспект Ілліча. У цьому місті ми сфотографували 97 км (тепер загальне покриття – 554 км).

Наталія Журавльова і команда Яндекс.Карт,

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