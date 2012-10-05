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Блог Яндекс.України

жовтень 2012
Оновлення панорам чотирьох українських міст
5 жовтня 2012, 11:20

Зйомки для попередніх панорам Києва, Донецька, Львова та Харкова проводилися у 2010 році. А відтоді в столиці, наприклад, побудували розв’язку біля мосту Патона, у Львові – стадіон «Арена Львів», а в Харкові добудували готель «Харків Палас». Щоб вам, як і раніше, було легко орієнтуватися, ми оновили панорами цих міст. Усі зйомки проводилися навесні 2012 року.



Стадіон "Арена Львів"

Для Києва це вже третє оновлення. Цього разу ми відзняли ще 301 км столичних доріг, тепер їх загальна довжина на сервісі – понад 2,1 тис. км. З’явилися свіжі панорами бульвару Тараса Шевченка, Хрещатика і ще безлічі вулиць. Також цього разу панорамомобіль заїхав до Софійського собору та Києво-Печерської Лаври.



Аеропорт "Бориспіль", термінал D

 

У Харкові ми проїхали 87 км (загалом тепер майже півтисячі кілометрів), оновили, серед інших, Сумську та Пушкінську вулиці. У Львові оновлених і нових доріг – 145 км, це третина всіх львівських панорам (460 з хвостиком кілометрів). По-новому виглядають, наприклад, проспект Свободи, вулиця Франка, Городецька та Стрийська вулиці.

А от у Донецьку оновилися, зокрема, найбільші магістралі міста – вулиця Артема та проспект Ілліча. У цьому місті ми сфотографували 97 км (тепер загальне покриття – 554 км).

 

 

Наталія Журавльова і команда Яндекс.Карт,
ростемо разом із містами

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4 коментарі
Панорами,Карти
Віджет за мотивами «Роботи над помилками»
5 жовтня 2012, 14:10
Щоб трохи полегшити роботу вчителям (а в них якраз свято у неділю), і для всіх, кому сподобався проект «Робота над помилками», ми створили віджет для головної сторінки Яндекса. Щоразу, як ви заходитимете на неї, складні слова маячитимуть перед очима, і ви рано чи пізно їх запам’ятаєте.
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українська мова,головна сторінка
Уже 9: екрани з заторами на вулицях столиці
10 жовтня 2012, 13:07
Як ми й обіцяли, ще 5 екранів на вулицях Києва почали транслювати дані Яндекс.Заторів. Екран біля УНІАНу (вул. Хрещатик, 4) допоможе автомобілістам, як проїжджають через Європейську площу в бік Майдану Незалежності. На Будинку Профспілок, під годинником, можна побачити ще один екран, який підкаже ситуацію на Володимирському узвозі, вулицях Михайлівській, Володимирській і Великій Житомирській.
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Карти,Затори
Дві новини для рекламодавців
18 жовтня 2012, 10:20
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1 коментар
мобільні застосунки,реклама
Південна залізниця на Яндекс.Розкладах
23 жовтня 2012, 12:37
Чи цікавились ви, чому потяги Південної залізниці курсують зовсім не на півдні, а на північному сході України? Ми цим питанням перейнялися, бо саме сьогодні ця «нелогічна», але важлива частина залізниць України приєдналася до Яндекс.Розкладів.
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5 коментарів
Розклади,транспорт
Знайди свою дільницю, або проект до виборів у Верховну Раду
26 жовтня 2012, 10:30
У великих містах під час виборів часто буває плутанина: якщо ви голосуєте вперше — складно з’ясувати, на якій саме виборчій дільниці на вас чекає ваш бюлетень. Можете дізнатися про це, просто написавши в пошуку Яндекса адресу своєї реєстрації:
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7 коментарів
Пошук,Карти,вибори