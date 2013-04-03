Блог Яндекс.України
Відсьогодні гаманець у Яндекс.Грошах можна поповнити з карток ПриватБанку, а зняти гроші – в будь-якому його банкоматі.
Щоб поповнити рахунок, зайдіть на сторінку поповнення на сайті Яндекс.Грошей -> введіть суму, номер банківської картки, свої дані та код CVV2/CVC2 -> підтвердіть переказ. Гроші миттєво опиняться в гаманці. Комісія за переказ ― 49 рублів (приблизно 13 грн, конвертація за курсом банку в день проведення операції). Покласти на рахунок можна від 10 рублів до 15 тисяч (це приблизно від 3 до 3850 грн залежно від курсу), але поповнювати можна лише власний рахунок.
Поповнення таким способом доступне лише для карток, що підтримують технологію 3-D Secure. Для операцій з ними використовується телефон: на нього оперативно надходять коди від банку, які потрібні для завершення дій. Щойно будь-який інший банк почне підтримувати цю технологію, усі його клієнти зможуть поповнювати Гроші таким чином.
До речі, у нас також є можливість покласти гроші в гаманець через систему Приват24. Перекази на Яндекс.Гроші містяться в розділі «Комуналка», у пункті «Оплата на користь російських отримувачів». Виберіть вид послуг «Платіжні та обмінні сервіси» та «Яндекс.Гроші», а далі дотримуйтесь інструкцій. Гроші надійдуть на рахунок в Яндекс.Грошах протягом кількох хвилин. Комісія – 5%.
А от вивести Яндекс.Гроші можна в будь-якому банкоматі ПриватБанку. Для цього ви повинні бути ідентифіковані в системі, а от наявність рахунку в ПриватБанку необов’язкова. Мінімальна сума переказу – 500 руб. (у гривнях це приблизно 130 грн), максимальна – 14,5 тис. руб. (близько 3715 грн). Комісія – 3% від суми + 15 руб. (трохи менше 4 грн).
Наталія Журавльова і команда Яндекс.Грошей,
переказуйте, як вам зручно
Є програми, які під час встановлення змінюють налаштування ваших браузерів: домашню сторінку, пошук і сам браузер за замовчуванням. Іноді розробники попереджають про зміни і дають шанс зняти галочки, а іноді програма діє мовчки, і користувача чекає сюрприз після наступного запуску браузера.
Ми хочемо побільше дізнатися про нашу країну та її мешканців. Тому відсьогодні раз на кілька тижнів досліджуватимемо запити до пошуку Яндекса з областей України. Почнемо з Вінниці – за алфавітом.
Вінничани люблять солоденьке, салати та італійські страви. Найпопулярніший рецепт – це рецепт кексів. Причому його шукають більше ніж у два рази частіше за найближчого суперника – рецепт торта «Наполеон».
Олександра Колеснікова,
запити – дзеркало душі
Щось давненько у нас не було релізів супутникових знімків. Виправляємося: сьогодні на Яндекс.Картах з’явилося 88 тис. кв. км нових фотографій України.
Ми продовжуємо досліджувати запити мешканців різних куточків України, і сьогодні на черзі – Волинь.
За нашими даними, жителі Волинської області ― кулінари: вони часто запитують про рецепти, причому готують небуденні страви, наприклад пиріжки з двома начинками або качку. Особливо волиняни люблять пекти: чотири з перших п’яти найпопулярніших рецептів ― вироби з тіста. Також мешканці цієї області шукають міцні напої, приміром [саморобний коньяк], а от вином не цікавляться взагалі. Водночас ананасовий лимонад шукають навіть частіше за пиво.
Олександра Колеснікова,
доберемося і до вашого регіону