Відсьогодні гаманець у Яндекс.Грошах можна поповнити з карток ПриватБанку, а зняти гроші – в будь-якому його банкоматі.

Щоб поповнити рахунок, зайдіть на сторінку поповнення на сайті Яндекс.Грошей -> введіть суму, номер банківської картки, свої дані та код CVV2/CVC2 -> підтвердіть переказ. Гроші миттєво опиняться в гаманці. Комісія за переказ ― 49 рублів (приблизно 13 грн, конвертація за курсом банку в день проведення операції). Покласти на рахунок можна від 10 рублів до 15 тисяч (це приблизно від 3 до 3850 грн залежно від курсу), але поповнювати можна лише власний рахунок.

Поповнення таким способом доступне лише для карток, що підтримують технологію 3-D Secure. Для операцій з ними використовується телефон: на нього оперативно надходять коди від банку, які потрібні для завершення дій. Щойно будь-який інший банк почне підтримувати цю технологію, усі його клієнти зможуть поповнювати Гроші таким чином.

До речі, у нас також є можливість покласти гроші в гаманець через систему Приват24. Перекази на Яндекс.Гроші містяться в розділі «Комуналка», у пункті «Оплата на користь російських отримувачів». Виберіть вид послуг «Платіжні та обмінні сервіси» та «Яндекс.Гроші», а далі дотримуйтесь інструкцій. Гроші надійдуть на рахунок в Яндекс.Грошах протягом кількох хвилин. Комісія – 5%.

А от вивести Яндекс.Гроші можна в будь-якому банкоматі ПриватБанку. Для цього ви повинні бути ідентифіковані в системі, а от наявність рахунку в ПриватБанку необов’язкова. Мінімальна сума переказу – 500 руб. (у гривнях це приблизно 130 грн), максимальна – 14,5 тис. руб. (близько 3715 грн). Комісія – 3% від суми + 15 руб. (трохи менше 4 грн).

Наталія Журавльова і команда Яндекс.Грошей,

переказуйте, як вам зручно