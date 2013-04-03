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Блог Яндекс.України

квітень 2013
Оновлений каталог мобільних програм і сайтів Яндекса
3 квітня 2013, 16:23
Коли купуєш новий смартфон або планшет, руки просто чешуться поставити на нове «залізо» побільше гарного та корисного. Погортайте mobile.yandex.ua – у нього новий зручний дизайн, і ви точно знайдете щось потрібне. Наприклад, Карти для Android, Музику для iPhone, Маркет для Windows Phone та багато іншого. Якщо для вашої платформи немає програми, не засмучуйтеся – майже кожна з них має мобільний сайт-аналог, який можна переглядати через браузер.
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мобільні застосунки
Твір на тему «Шкільні запити до пошуку Яндекса»
4 квітня 2013, 18:30
За останній рік українці задали Яндексу майже мільйон запитів про школу. Найбільш актуальна ця тема восени, а от влітку кількість запитів падає десь на третину.
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5 коментарів
дослідження,Пошук
Третій набір у Школу аналізу даних розпочато
10 квітня 2013, 15:48
Оголошуємо третій набір у київську філію Школи аналізу даних відкритим. Він загальний на обидва наші відділення ― «Computer Science» та «Аналіз даних». Усього плануємо знайти від 20 до 30 студентів. Якщо вам хочеться бути одним із них,
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ШАД,освіта і наука
Земля в ілюмінаторі
12 квітня 2013, 09:45
Щотижня українські дослідники Всесвіту задають Яндексу майже 800 тис. запитів зі словами, що стосуються космосу або космічних об’єктів*. Понад 40% із них містять слова «сонце», «місяць» і назви планет Сонячної системи.
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дослідження,Пошук,Карти,Довідник
Я.Суботник + APIшник = подвійна користь
12 квітня 2013, 14:54
27 квітня 2013 року в Києві відбудеться Я.Суботник + APIшник — двохпотоковий технологічний захід Яндекса. Наші колеги з київського, сімферопольського, московського та пітерського офісів виступлять з 15 доповідями про технології та інструменти, корисні практики, рішення та API Яндекса.
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розробка,Суботник,конференції та семінари
Поповнення та виведення Яндекс.Грошей через ПриватБанк
12 квітня 2013, 16:32

Відсьогодні гаманець у Яндекс.Грошах можна поповнити з карток ПриватБанку, а зняти гроші – в будь-якому його банкоматі.

Щоб поповнити рахунок, зайдіть на сторінку поповнення на сайті Яндекс.Грошей -> введіть суму, номер банківської картки, свої дані та код CVV2/CVC2 -> підтвердіть переказ. Гроші миттєво опиняться в гаманці. Комісія за переказ ― 49 рублів (приблизно 13 грн, конвертація за курсом банку в день проведення операції). Покласти на рахунок можна від 10 рублів до 15 тисяч (це приблизно від 3 до 3850 грн залежно від курсу), але поповнювати можна лише власний рахунок.

Поповнення таким способом доступне лише для карток, що підтримують технологію 3-D Secure. Для операцій з ними використовується телефон: на нього оперативно надходять коди від банку, які потрібні для завершення дій. Щойно будь-який інший банк почне підтримувати цю технологію, усі його клієнти зможуть поповнювати Гроші таким чином.

До речі, у нас також є можливість покласти гроші в гаманець через систему Приват24. Перекази на Яндекс.Гроші містяться в розділі «Комуналка», у пункті «Оплата на користь російських отримувачів». Виберіть вид послуг «Платіжні та обмінні сервіси» та «Яндекс.Гроші», а далі дотримуйтесь інструкцій. Гроші надійдуть на рахунок в Яндекс.Грошах протягом кількох хвилин. Комісія – 5%.

 А от вивести Яндекс.Гроші можна в будь-якому банкоматі ПриватБанку. Для цього ви повинні бути ідентифіковані в системі, а от наявність рахунку в ПриватБанку необов’язкова. Мінімальна сума переказу – 500 руб. (у гривнях це приблизно 130 грн), максимальна – 14,5 тис. руб. (близько 3715 грн). Комісія – 3% від суми + 15 руб. (трохи менше 4 грн).

 

Наталія Журавльова і команда Яндекс.Грошей,

переказуйте, як вам зручно

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Яндекс.Гроші,ПриватБанк
Яндекс на iForum-2013
16 квітня 2013, 10:31
Нагадуємо, що зовсім скоро iForum, на якому можна буде послухати двох наших доповідачів.
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реклама,конференції та семінари
Захисник браузерів Вітчизни
17 квітня 2013, 10:51

Є програми, які під час встановлення змінюють налаштування ваших браузерів: домашню сторінку, пошук і сам браузер за замовчуванням. Іноді розробники попереджають про зміни і дають шанс зняти галочки, а іноді програма діє мовчки, і користувача чекає сюрприз після наступного запуску браузера.

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2 коментарі
браузери,безпека
Історія перша: Вінниця та її малинове вино
22 квітня 2013, 10:28

Ми хочемо побільше дізнатися про нашу країну та її мешканців. Тому відсьогодні раз на кілька тижнів досліджуватимемо запити до пошуку Яндекса з областей України. Почнемо з Вінниці – за алфавітом.

Вінничани люблять солоденьке, салати та італійські страви. Найпопулярніший рецепт – це рецепт кексів. Причому його шукають більше ніж у два рази частіше за найближчого суперника – рецепт торта «Наполеон».

 

Олександра Колеснікова,
запити – дзеркало душі

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3 коментарі
дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Супутникові знімки: 14 нових і 30 оновлено
22 квітня 2013, 12:51

Щось давненько у нас не було релізів супутникових знімків. Виправляємося: сьогодні на Яндекс.Картах з’явилося 88 тис. кв. км нових фотографій України.

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4 коментарі
супутникові знімки,Карти
Масштабне оновлення мобільного Яндекс.Маркету
23 квітня 2013, 17:08
Мобільний Яндекс.Маркет суттєво оновився.
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мобільні застосунки,Маркет
Автостанції Львівщини на Яндексі
25 квітня 2013, 11:12
На Розкладах з’явилися графіки руху автобусів ще трьох станцій: ТрускавцяЛьвова-2 та Львова-4. Крім того, на рейси, які відправляються з двох перших, тепер можна придбати електронні квитки. 
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Розклади,транспорт
Історія друга: Волинь як куточок пекарів і любителів чудернацької техніки
29 квітня 2013, 11:17

Ми продовжуємо досліджувати запити мешканців різних куточків України, і сьогодні на черзі – Волинь.

За нашими даними, жителі Волинської області ― кулінари: вони часто запитують про рецепти, причому готують небуденні страви, наприклад пиріжки з двома начинками або качку. Особливо волиняни люблять пекти: чотири з перших п’яти найпопулярніших рецептів ― вироби з тіста. Також мешканці цієї області шукають міцні напої, приміром [саморобний коньяк], а от вином не цікавляться взагалі. Водночас ананасовий лимонад шукають навіть частіше за пиво.

 

Олександра Колеснікова,
доберемося і до вашого регіону

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4 коментарі
дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я