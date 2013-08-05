На українських Яндекс.Картах оновлення, якого вони не бачили… вже досить давно, скажімо так.

По-перше, з’явилися карти 39 міст у 16 регіонах України, зокрема Алчевська, Червонограда, Ковеля, Прилук, Білгород-Дністровського та інших.





До того ж було додано детальні схеми понад ста сіл. Це означає, що Яндекс.Карти тепер знають більшість великих міст, містечок, смт і сіл України.

По-друге, було оновлено вже наявні схеми, особливо це помітно на картах Києва, Краматорська, Новомосковська, Судака та Черкас. У столиці, наприклад, уже можна роздивитися нову естакаду на Дніпровському узвозі та президентський вертолітний майданчик:







По-третє, кардинально змінився дизайн самої карти. Наші спеціалісти довго працювали, аби вона одночасно залишалася звичною для користувачів, відображала важливу саме зараз інформацію та зручно роздруковувалася на чорно-білому принтері. Ось як виглядав раніше і виглядає зараз район Аквапарку в Судаку:







Докладно про реалізацію нового дизайну карти в різних масштабах читайте в корпоративному блозі Яндекса.

Крім того, в новому релізі виправлено багато помилок, зокрема й ті, що нам надіслали користувачі через форму зворотного зв’язку. Наприклад, нанесено адресу для Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті в Києві та відредаговано маршрутний граф в Одесі. До речі, оновлений граф по Україні ми запустили кілька тижнів тому, і ви вже могли помітити покращення.



А втім вислів «краще один раз побачити, ніж сто разів почути» ― це точно про наш випадок. Дякуємо усім, хто долучився до виправлень, пишіть нам ще. А якщо детальної схеми вашого міста ще немає ― намалюйте його на Народній карті.

Ваші назавжди

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