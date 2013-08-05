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Блог Яндекс.України

серпень 2013
Від сесії до сесії
5 серпня 2013, 09:51
Яндекс отримав 300 тисяч запитів про вступну кампанію, і це лише з початку травня – схоже, що українці дійсно переймалися питанням, ким бути. Найпопулярніші запити на цю тему ‒ [вступ інфо], [система конкурс], [абітпошук] і питання про те, які документи потрібні для вступу до ВНЗ.
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2 коментарі
дослідження,Пошук
Знов Гроші, правда, не за рибу
6 серпня 2013, 10:04
Пам’ятаєте, у квітні з’явилась можливість поповнювати Яндекс.Гроші з картки будь-якого банку, який підтримує 3-D Secure? Тоді це вмів лише ПриватБанк. Зараз ще п’ять банків почали випускати такі картки: Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, Банк Національний кредит, Південний і Комінвестбанк. Перевірити, чи така у вас картка, можна прямо в банку. І якщо ні, то радимо випустити – вона дуже добре захищена.
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Яндекс.Гроші
Історія шоста: закарпатські торти, курцхаари та саджанці на продаж
12 серпня 2013, 11:44

Закарпатці частіше за решту українців шукають рецепти пляцків і роботу за кордоном. А ще вони питають, [чому акули бояться камбали], [як позбутися совісті], та шукають [твір-роздум на тему чому мені подобається Ані Лорак]. Сьогоднішнє «алфавітне» дослідження на літеру «з», про Закарпаття.

У п’ятірку найпопулярніших запитів про рецепти тут потрапили солодощі, хліб та один салат.  

 

Олександра Колеснікова,

знаю відповідь на питання про термос

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Фірми з людськими рисами
19 серпня 2013, 11:02
Яндекс.Довідник знає близько 1,5 тисячі організацій в Україні, які мають назви-імена. У трьох випадках з чотирьох це жіночі імена, причому з якимось життєствердним значенням. Трійка найпопулярніших – Вікторія, Ніка та Надія. Правда, є імовірність, що якісь із них означають не імена, а іншу сутність: Ніка може бути «перемогою», а Софія – «мудрістю».
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дослідження,Довідник
Історія сьома: Запоріжжя, шуби та «Бите скло»
27 серпня 2013, 13:53

Ми продовжуємо пізнавати Україну і цього разу дослідили, що шукають мешканці Запоріжжя. Їхні найпопулярніші запити неоригінальні – соціальні мережі, ігри та порно. Але якщо копнути глибше, стає цікаво. Наприклад, вони питають, [что такое котейка], [кубинцы как выглядят] та [где сейчас находится планета нибиру]. А найпопулярніший запит зі словом «рецепт» зовсім не про їжу: [рецепт домашнього мила].

Що ж до страв, то перша десятка теж незвична – у ній не дуже багато солодощів, на відміну від Закарпаття чи Вінницької області.

 

Олександра Колеснікова,
здається, малий бешкетник ночував у бочці

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Мегареліз Яндекс.Карт
30 серпня 2013, 11:35

На українських Яндекс.Картах оновлення, якого вони не бачили… вже досить давно, скажімо так.
По-перше, з’явилися карти 39 міст у 16 регіонах України, зокрема Алчевська, Червонограда, Ковеля, Прилук, Білгород-Дністровського та інших.


До того ж було додано детальні схеми понад ста сіл. Це означає, що Яндекс.Карти тепер знають більшість великих міст, містечок, смт і сіл України.

По-друге, було оновлено вже наявні схеми, особливо це помітно на картах Києва, Краматорська, Новомосковська, Судака та Черкас. У столиці, наприклад, уже можна роздивитися нову естакаду на Дніпровському узвозі та президентський вертолітний майданчик:

  

По-третє, кардинально змінився дизайн самої карти. Наші спеціалісти довго працювали, аби вона одночасно залишалася звичною для користувачів, відображала важливу саме зараз інформацію та зручно роздруковувалася на чорно-білому принтері. Ось як виглядав раніше і виглядає зараз район Аквапарку в Судаку:




Докладно про реалізацію нового дизайну карти в різних масштабах читайте в корпоративному блозі Яндекса.
Крім того, в новому релізі виправлено багато помилок, зокрема й ті, що нам надіслали користувачі через форму зворотного зв’язку. Наприклад, нанесено адресу для Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті в Києві та відредаговано маршрутний граф в Одесі. До речі, оновлений граф по Україні ми запустили кілька тижнів тому, і ви вже могли помітити покращення.


А втім вислів «краще один раз побачити, ніж сто разів почути» ― це точно про наш випадок. Дякуємо усім, хто долучився до виправлень, пишіть нам ще. А якщо детальної схеми вашого міста ще немає ― намалюйте його на Народній карті.

 

Ваші назавжди
Яндекс.Карти

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Карти