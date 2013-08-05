Блог Яндекс.України
Закарпатці частіше за решту українців шукають рецепти пляцків і роботу за кордоном. А ще вони питають, [чому акули бояться камбали], [як позбутися совісті], та шукають [твір-роздум на тему чому мені подобається Ані Лорак]. Сьогоднішнє «алфавітне» дослідження на літеру «з», про Закарпаття.
У п’ятірку найпопулярніших запитів про рецепти тут потрапили солодощі, хліб та один салат.
Олександра Колеснікова,
знаю відповідь на питання про термос
Ми продовжуємо пізнавати Україну і цього разу дослідили, що шукають мешканці Запоріжжя. Їхні найпопулярніші запити неоригінальні – соціальні мережі, ігри та порно. Але якщо копнути глибше, стає цікаво. Наприклад, вони питають, [что такое котейка], [кубинцы как выглядят] та [где сейчас находится планета нибиру]. А найпопулярніший запит зі словом «рецепт» зовсім не про їжу: [рецепт домашнього мила].
Що ж до страв, то перша десятка теж незвична – у ній не дуже багато солодощів, на відміну від Закарпаття чи Вінницької області.
Олександра Колеснікова,
здається, малий бешкетник ночував у бочці
На українських Яндекс.Картах оновлення, якого вони не бачили… вже досить давно, скажімо так.
По-перше, з’явилися карти 39 міст у 16 регіонах України, зокрема Алчевська, Червонограда, Ковеля, Прилук, Білгород-Дністровського та інших.
До того ж було додано детальні схеми понад ста сіл. Це означає, що Яндекс.Карти тепер знають більшість великих міст, містечок, смт і сіл України.
По-друге, було оновлено вже наявні схеми, особливо це помітно на картах Києва, Краматорська, Новомосковська, Судака та Черкас. У столиці, наприклад, уже можна роздивитися нову естакаду на Дніпровському узвозі та президентський вертолітний майданчик:
По-третє, кардинально змінився дизайн самої карти. Наші спеціалісти довго працювали, аби вона одночасно залишалася звичною для користувачів, відображала важливу саме зараз інформацію та зручно роздруковувалася на чорно-білому принтері. Ось як виглядав раніше і виглядає зараз район Аквапарку в Судаку:
Докладно про реалізацію нового дизайну карти в різних масштабах читайте в корпоративному блозі Яндекса.
Крім того, в новому релізі виправлено багато помилок, зокрема й ті, що нам надіслали користувачі через форму зворотного зв’язку. Наприклад, нанесено адресу для Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті в Києві та відредаговано маршрутний граф в Одесі. До речі, оновлений граф по Україні ми запустили кілька тижнів тому, і ви вже могли помітити покращення.
А втім вислів «краще один раз побачити, ніж сто разів почути» ― це точно про наш випадок. Дякуємо усім, хто долучився до виправлень, пишіть нам ще. А якщо детальної схеми вашого міста ще немає ― намалюйте його на Народній карті.
Ваші назавжди
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