Блог Яндекс.України
Крім мовних питань, наприклад [чому назвали птаха сорокою] і [чекінитися що це значить], мешканців Полтавщини цікавить ще безліч речей. Загалом кількість запитів полтавчан становить 3 % від усього українського трафіку. Ми проаналізували ці питання та склали кілька різних рейтингів.
Олександра Колеснікова,
гадаю, що хвостом білки кермують
Наступна на черзі у дослідженні про Україну єдина область на літеру «Р» — Рівненська. Почнемо, як і раніше, зі смачненького.
Олександра Колеснікова,
джинсовий — це ось такий
Ми дуже старалися і підготували для мешканців дев’яти регіонів України новорічний подарунок: розклади руху автобусів шістдесятьма автостанціями. Найбільше пощастило Київській, Одеській та Чернігівській областям, а також Кіровограду, Луганську, Хмельницькому і Черкасам. На деякі рейси можна в онлайні придбати квитки (із часом їх список буде поповнюватися).
Дякуємо за допомогу із даними нашим партнерам — ДП «Розрахунковий центр Мінінфраструктури України» та bus.com.ua.
До речі, раніше на Яндекс.Розкладах уже з’явились автостанції Криму, Закарпаття та Львівщини. Також на сервісі можна знайти інші способи подорожувати — потягами, літаками або електричками. А якщо щось не працюватиме — пишіть, наші ельфи будуть раді вам допомогти.
Бажаємо зручних рейсів і ввічливих водіїв
Наталія Журавльова, Дмитро Щепак і команда Розкладів
Навколо новорічної пісні, різдвяні ярмарки, прянощі та ялинки, і вже страшенно хочеться шампанського під бемкання годинника! Якраз у пошуках ідей, як зробити свято незабутнім, користувачі приходять до Яндекса — за перші три тижні грудня він отримав понад мільйон запитів про підготування до Нового року та Різдва.
Особливо ретельно українці накривають святковий стіл.
Крім того, користувачі з України про Новий рік питали таке:
[доченька будет бусинкой на новый год какой надеть наряд]
[новогодние песни например как нюша-новый год]
[как загадывать желание на новый год чтоб оно сбылось]
[на что прикрепить дождик новогодний]
[как отпраздновать новый год чтобы было весело]
[новогодний вопрос по каким признакам можно узнать деда мороза]
[что приготовить на новый год когда недорого и вкусно]
[статья о том как можно отдыхать без алкоголя на новый год]
[в чем встречать новый год близнецам-петухам]
[костюм зайчика для мальчика от модельеров]
[новорічній костюм попелюшка купить оптом]
Аліса Недашковська та вся команда Яндекса
[шампанське вино абсент купити оптом на корпоратив]
П.С. Вітаємо з прийдешніми святами!