Ми дуже старалися і підготували для мешканців дев’яти регіонів України новорічний подарунок: розклади руху автобусів шістдесятьма автостанціями. Найбільше пощастило Київській, Одеській та Чернігівській областям, а також Кіровограду, Луганську, Хмельницькому і Черкасам. На деякі рейси можна в онлайні придбати квитки (із часом їх список буде поповнюватися).







Дякуємо за допомогу із даними нашим партнерам — ДП «Розрахунковий центр Мінінфраструктури України» та bus.com.ua.

До речі, раніше на Яндекс.Розкладах уже з’явились автостанції Криму, Закарпаття та Львівщини. Також на сервісі можна знайти інші способи подорожувати — потягами, літаками або електричками. А якщо щось не працюватиме — пишіть, наші ельфи будуть раді вам допомогти.

Бажаємо зручних рейсів і ввічливих водіїв

Наталія Журавльова, Дмитро Щепак і команда Розкладів