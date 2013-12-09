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Блог Яндекс.України

грудень 2013
Найпопулярніше-2013
9 грудня 2013, 10:50
Свято наближається, а Яндекс підбиває підсумки року. Традиційно ми проаналізували запити українців до пошуку і з’ясували, чим 2013 рік запам’ятається усім нам. До списку потрапили люди, події та явища, які викликали різкий сплеск інтересу саме цього року.
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дослідження,Пошук
Пішохідний квест, або Як знайти всі організації Києва для Довідника
12 грудня 2013, 11:36
Ми давно шукали у Києві постачальника даних для Довідника на Яндекс.Картах. Але протягом останніх кількох років бізнес баз організацій зменшив оберти, інформація в них зазвичай виявлялась або застарілою, або неповною. «Хочеш зробити щось добре ― зроби це сам», — тоді подумали ми і сіли розроблювати схему. Телефонні дзвінки, наповнення самими організаціями, злиття кількох баз в одну — все це здалося недієвим. Щоб зателефонувати, ще потрібно мати номер телефону, користувачі діють повільно, а об’єднання джерел, може, й гарантує повноту, але не актуальність.
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Карти,Довідник
«Яндекс Music Award 2013»
13 грудня 2013, 11:19
Щодня на Яндекс.Музиці українці слухають сотні тисяч треків. Щоб з’ясувати, кого ж із виконавців вони люблять найбільше, ми зібрали дані сервісу за останній рік. На їх основі ми склали інтерактивну карту, з якої ви, серед іншого, дізнаєтеся: 
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дослідження,Музика
Історія шістнадцята: полтавські капуцини та вакансії кухаря
13 грудня 2013, 13:05

Крім мовних питань, наприклад [чому назвали птаха сорокою] і [чекінитися що це значить], мешканців Полтавщини цікавить ще безліч речей. Загалом кількість запитів полтавчан становить 3 % від усього українського трафіку. Ми проаналізували ці питання та склали кілька різних рейтингів.

 

 

Олександра Колеснікова,
гадаю, що хвостом білки кермують

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дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Мрійте конструктивно
16 грудня 2013, 14:49
Третій кавник, два щоденники на 2014 рік, збирач пилюки у вигляді конячки та ще безліч милих, але непотрібних подарунків ви не отримаєте, якщо складете список бажань. Тепер це можна зробити і на Яндексі на сторінці wishes.yandex.ua.
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Новий Рік
Яндекс.Браузер - нова версія, яка вміє телефонувати
17 грудня 2013, 10:13
Сегодня вышла новая версия Яндекс.Браузера сразу для всех платформ. На этот раз мы научили Браузер звонить, тщательнее проверять орфографию, искать похожие картинки и докачивать файлы после разрыва соединения. Есть и другие изменения, но обо всем по порядку.
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Браузер
Уся правда про те, як працюють Яндекс.Затори
17 грудня 2013, 11:39
Не хочеться нікого розчаровувати, але дані про ситуацію на дорогах збирають не шпигуни і не відеокамери, а лінії не малюють вручну спеціально навчені люди. На сторінці http://maps.yandex.ua/promo/probki/ ми розказали про те, звідки беремо інформацію, як її обробляємо та скільки пристроїв у цьому задіяно в одній лише Україні.
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мобільні застосунки,Карти,Затори
Історія сімнадцята: урожай чорниці та продаж цілого магазину на Рівненщині
20 грудня 2013, 11:58

Наступна на черзі у дослідженні про Україну єдина область на літеру «Р» — Рівненська. Почнемо, як і раніше, зі смачненького.

 

 

Олександра Колеснікова,
джинсовий — це ось такий

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дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
60 нових автостанцій на Яндекс.Розкладах
25 грудня 2013, 12:39

Ми дуже старалися і підготували для мешканців дев’яти регіонів України новорічний подарунок: розклади руху автобусів шістдесятьма автостанціями. Найбільше пощастило Київській, Одеській та Чернігівській областям, а також Кіровограду, Луганську, Хмельницькому і Черкасам. На деякі рейси можна в онлайні придбати квитки (із часом їх список буде поповнюватися).




Дякуємо за допомогу із даними нашим партнерам — ДП «Розрахунковий центр Мінінфраструктури України» та bus.com.ua.

До речі, раніше на Яндекс.Розкладах уже з’явились автостанції Криму, Закарпаття та Львівщини. Також на сервісі можна знайти інші способи подорожувати — потягами, літаками або електричками. А якщо щось не працюватиме — пишіть, наші ельфи будуть раді вам допомогти.

 

Бажаємо зручних рейсів і ввічливих водіїв
Наталія Журавльова, Дмитро Щепак і команда Розкладів

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Розклади,транспорт
Найбільш висвітлювані події у ЗМІ-2013
25 грудня 2013, 14:09
Яндекс.Новини підбили підсумки минулого (уже майже) року. Пропонуємо погортати сторінку подій року і згадати, які події не сходили з перших шпальт і телеекранів протягом кожного з 12 місяців. Для прикладу, в березні в українських ЗМІ було багато сюжетів вибори Папи Римського і позбавлення Власенка депутатського мандату, у жовтні – про бій «Кличко vs Повєткін», а головні новини грудня, звісно, були пов’язані з Євромайданом.
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Новини
Свято наближається
26 грудня 2013, 12:24

Навколо новорічної пісні, різдвяні ярмарки, прянощі та ялинки, і вже страшенно хочеться шампанського під бемкання годинника! Якраз у пошуках ідей, як зробити свято незабутнім, користувачі приходять до Яндекса — за перші три тижні грудня він отримав понад мільйон запитів про підготування до Нового року та Різдва.

Особливо ретельно українці накривають святковий стіл.  

Крім того, користувачі з України про Новий рік питали таке:

[доченька будет бусинкой на новый год какой надеть наряд]
[новогодние песни например как нюша-новый год]
[как загадывать желание на новый год чтоб оно сбылось]
[на что прикрепить дождик новогодний]
[как отпраздновать новый год чтобы было весело]
[новогодний вопрос по каким признакам можно узнать деда мороза]
[что приготовить на новый год когда недорого и вкусно]
[статья о том как можно отдыхать без алкоголя на новый год]
[в чем встречать новый год близнецам-петухам]
[костюм зайчика для мальчика от модельеров]
[новорічній костюм попелюшка купить оптом]

Аліса Недашковська та вся команда Яндекса
[шампанське вино абсент купити оптом на корпоратив]


П.С. Вітаємо з прийдешніми святами!

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дослідження,Пошук,Новий Рік