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Блог Яндекс.України

лютий 2013
Панорами Черкас на Яндекс.Картах
6 лютого 2013, 11:48
Черкаси — ще одне місто, яке стало всім нам ближчим завдяки панорамам на Яндекс.Картах.
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5 коментарів
Панорами,Карти
Ще чотири міста для віртуальних прогулянок
13 лютого 2013, 11:01
Що спільного в Маріуполя, Сум, Кіровограда та Кривого Рогу? Крім того, що це українські міста, сьогодні в усіх чотирьох ми запустили панорами на Яндекс.Картах.
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3 коментарі
Панорами,Карти
[у день закоханих до бібліотеки] та [валентинка с угрозой]
14 лютого 2013, 10:40
Українці почали питати про день Святого Валентина ще на початку січня. Причому романтичнішими виявилися дівчата: вони про хлопців питали майже в 10 разів частіше, ніж хлопці про дівчат. До слова, благовірним подарунки шукали теж значно рідше, ніж хлопцям.
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1 коментар
дослідження,Пошук
Обійми мене, обійми
14 лютого 2013, 11:07
Гурт "Океан Ельзи" сьогодні презентував нову пісню - "Обійми". І нам дуже приємно, що її прем'єра в Україні та Росії відбулася саме на Яндекс.Музиці. Це перший досвід подібної співпраці з ОЕ і, маємо надію, не останній.
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1 коментар
Музика
Автомобільні потоки Києва
18 лютого 2013, 01:07
Зима йде до завершення, а отже, можемо зробити перші сезонні підсумки. Очевидно, це був найскладніший час для автомобілістів, втім, свята позаду і вкрай несприятливі погодні умови, сподіваємось, теж.
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дослідження,мобільні застосунки,Навігатор,Карти,Затори
Полтавщина на панорамах Яндекса
26 лютого 2013, 11:32
Ми завершуємо місяць панорам, протягом якого кількість міст із панорамами вулиць на Яндекс.Картах збільшилася до 65. Сьогодні до сервісу приєдналися останні два населені пункти — Полтава та Кременчук. У них ми проїхали 200 та 130 км вулиць відповідно, які зафіксували на 9 тисячах кругових зображень.
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5 коментарів
Панорами,Карти
Реєстрація на літню конференцію Яндекса в Одесі
27 лютого 2013, 13:05
Щоб трохи наблизити тепло, ми відкрили реєстрацію на літню конференцію Яндекса в Одесі. Це буде вже п’ята така зустріч, і відбудеться вона 11 липня 2013 року. Як завжди, говоритимемо про інтернет-маркетинг, його тренди та перспективи розвитку.
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конференції та семінари