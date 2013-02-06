Українці почали питати про день Святого Валентина ще на початку січня. Причому романтичнішими виявилися дівчата: вони про хлопців питали майже в 10 разів частіше, ніж хлопці про дівчат. До слова, благовірним подарунки шукали теж значно рідше, ніж хлопцям.