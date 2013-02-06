Українці почали питати про день Святого Валентина ще на початку січня. Причому романтичнішими виявилися дівчата: вони про хлопців питали майже в 10 разів частіше, ніж хлопці про дівчат. До слова, благовірним подарунки шукали теж значно рідше, ніж хлопцям.
Гурт "Океан Ельзи" сьогодні презентував нову пісню - "Обійми". І нам дуже приємно, що її прем'єра в Україні та Росії відбулася саме на Яндекс.Музиці. Це перший досвід подібної співпраці з ОЕ і, маємо надію, не останній.
Ми завершуємо місяць панорам, протягом якого кількість міст із панорамами вулиць на Яндекс.Картах збільшилася до 65. Сьогодні до сервісу приєдналися останні два населені пункти — Полтава та Кременчук. У них ми проїхали 200 та 130 км вулиць відповідно, які зафіксували на 9 тисячах кругових зображень.
Щоб трохи наблизити тепло, ми відкрили реєстрацію на літню конференцію Яндекса в Одесі. Це буде вже п’ята така зустріч, і відбудеться вона 11 липня 2013 року. Як завжди, говоритимемо про інтернет-маркетинг, його тренди та перспективи розвитку.