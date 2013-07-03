Чи не єдине, що тішить у великому місті влітку, – це відсутність заторів. Але кудись же вони, машини, діваються? Ми з’ясували, що автомобілі зовсім не ховаються в гаражах і не нудьгують на парковках. Вони мігрують на південь, зокрема до Одеси та Криму.