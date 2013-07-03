Сьогодні заключний день фіналу Чемпіонату світу з командного програмування (ICPC) у Санкт-Петербурзі. Пам’ятаєте, до нього вийшли дві наші команди? Потримати кулаки за хлопців у прямому ефірі можна за посиланням http://icpc2013.ru/competition/live.xml, трансляція вестиметься англійською мовою весь день.
Ура, команда КНУ ім. Т. Шевченка завоювала срібло на чемпіонаті світу з програмування ACM ICPC 2013! У загальному заліку вона посіла 7-ме місце. Розподіл відбувався так: за перші 4 сходинки – золото, ще 4 – срібло і ще 5 – бронза. Першою вже вп’яте стала команда з Санкт-Петербурзького УІТМО. А хлопці з ХНУ ім. В. Каразіна посіли 37-му сходинку, що теж непогано, адже змагалися 120 команд із 36 країн світу.
Любі абоненти МТС Передплата, тепер інтернет у програмах Яндекс.Карти та Яндекс.Навігатор буде для вас безкоштовним. Наша співпраця з МТС Україна триватиме до 30 вересня 2013 року, і, сподіваємося, ви за цей час жодного разу не заблукаєте.
Ми вже писали про початок реєстрації на Яндекс.Алгоритм – чемпіонат із програмування, який Яндекс проводить цього літа. Настав час для наступного, кваліфікаційного, раунду. 2000 учасників, котрі розв’яжуть хоча б одну задачу, матимуть шанс отримати один із трьох призів, сума яких складає понад 135 тис. грн. Якщо ви уже реєструвались у тестовому раунді або не пройшли його ‒ не страшно, оскільки кваліфікаційний відритий для всіх. Тому навіть не вагайтесь – заповнюйте заявку.
Україна – велика країна. Навіть області в ній великі. А це значить, що для мешканців різних куточків одного регіону потрібні різні відповіді на геозалежні запити. Відсьогодні на Яндексі працює новий алгоритм Артемівськ, який зважає не лише на область користувача, а й на місто.
Якщо у вас під рукою є http://translate.yandex.ua або ви знаєте французьку, то із заголовка дізнаєтеся, що відсьогодні Яндекс.Переклад є також для пристроїв, що працюють на базі Android. Програма перекладає слова і тексти українською з 12 мов, причому мову вміє визначати автоматично.
Ми дослідили, які види спорту шукають у різних областях України. Серед усіх у пошукових запитах лідирує футбол – протягом місяця про нього задають від 1 до 2 мільйонів запитів, залежно від сезону. На другому місті – бокс (і не дивно, з такими-то легендами).
Чи не єдине, що тішить у великому місті влітку, – це відсутність заторів. Але кудись же вони, машини, діваються? Ми з’ясували, що автомобілі зовсім не ховаються в гаражах і не нудьгують на парковках. Вони мігрують на південь, зокрема до Одеси та Криму.
Сегодня в Яндекс.Новостях появилась рубрика «Мои новости». Это индивидуальный новостной агрегатор, с помощью которого вы можете собрать вместе сообщения ваших любимых СМИ и публикации друзей в социальных сетях.
Нарешті всі охочі можуть дослідити, «помацати» та випробувати Острови ― новий інтерфейс Яндекса, який ми анонсували кілька місяців тому. На них уже переїхали головна сторінка, результати Пошуку, Зображення та Відео, а з часом цим інтерфейсом користуватиметься весь портал.