Блог Яндекс.України
На Яндекс.Карти ми сьогодні додали 15 тис. кв. км супутникових знімків. Із них 3,5 тис. км – оновлення вже наявних територій, а решта 11,5 км – нових.
Основний масив оновлень помітять мешканці Донецької області. Там, серед інших, змінилися знімки власне Донецька, Макіївки, Червоноармійська, Димитрова та Ясинуватої. Пролітав наш супутник і над Харковом та Черкасами. Решта оновлених міст:
Тепер у нас є новий проспект 75-річчя ФК «Шахтар» у Донецьку та перебудований аеропорт у Харкові:
На нових знімках багато Західної України та трохи Північної, а саме Старокостянтинів, Броди і ще сім міст:
На супутниках ви тепер можете роздивитися, а на Народній карті позначити замки в Старокостянтинові та Надвірній:
До речі, на Народній карті можна накреслити не лише замок, а й позначити, наприклад, стадіон біля свого дому. Після прийняття змін його зможуть знайти всі, хто шукатиме, на Народній карті або на Яндекс.Картах.
Василина Вдовіна та команда Карт,
продовжуємо політ
Ми вже розказували, що шукають мешканці областей на «В» та «Д», тому сьогодні на черзі наступна ― Житомирська область. Звідти Яндекс отримує питання на будь-який смак, навіть такі дивні, як [почему хочется есть кофейную гущу], [почему слипается вермишель], [что кушают тушканчики] або [що нового у ватикані].
Список популярних запитів із Житомирщини, як і з інших регіонів, незмінно очолюють соціальні мережі.
Олександра Колеснікова,
теж цікавлюсь тушканчиками