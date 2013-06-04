На Яндекс.Карти ми сьогодні додали 15 тис. кв. км супутникових знімків. Із них 3,5 тис. км – оновлення вже наявних територій, а решта 11,5 км – нових.

Основний масив оновлень помітять мешканці Донецької області. Там, серед інших, змінилися знімки власне Донецька, Макіївки, Червоноармійська, Димитрова та Ясинуватої. Пролітав наш супутник і над Харковом та Черкасами. Решта оновлених міст:

Тепер у нас є новий проспект 75-річчя ФК «Шахтар» у Донецьку та перебудований аеропорт у Харкові:





На нових знімках багато Західної України та трохи Північної, а саме Старокостянтинів, Броди і ще сім міст:



На супутниках ви тепер можете роздивитися, а на Народній карті позначити замки в Старокостянтинові та Надвірній:







До речі, на Народній карті можна накреслити не лише замок, а й позначити, наприклад, стадіон біля свого дому. Після прийняття змін його зможуть знайти всі, хто шукатиме, на Народній карті або на Яндекс.Картах.



Василина Вдовіна та команда Карт,

продовжуємо політ