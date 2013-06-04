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Блог Яндекс.України

червень 2013
Будинок, який збудував Городецький
4 червня 2013, 10:40
Сьогодні Яндекс відзначає 150-річний ювілей вітчизняного Гауді – Владислава Городецького. На логотипі на www.yandex.ua ви знайдете найбільш чудернацьке творіння архітектора ― "Будинок із химерами".
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Панорами,Карти,головна сторінка
Свіжий погляд з неба: Донбас та інші території України
6 червня 2013, 13:32

На Яндекс.Карти ми сьогодні додали 15 тис. кв. км супутникових знімків. Із них 3,5 тис. км – оновлення вже наявних територій, а решта 11,5 км – нових.
Основний масив оновлень помітять мешканці Донецької області. Там, серед інших, змінилися знімки власне Донецька, Макіївки, Червоноармійська, Димитрова та Ясинуватої. Пролітав наш супутник і над Харковом та Черкасами. Решта оновлених міст:

 

Тепер у нас є новий проспект 75-річчя ФК «Шахтар» у Донецьку та перебудований аеропорт у Харкові:


 

На нових знімках багато Західної України та трохи Північної, а саме Старокостянтинів, Броди і ще сім міст:


На супутниках ви тепер можете роздивитися, а на Народній карті позначити замки в Старокостянтинові та Надвірній:




До речі, на Народній карті можна накреслити не лише замок, а й позначити, наприклад, стадіон біля свого дому. Після прийняття змін його зможуть знайти всі, хто шукатиме, на Народній карті або на Яндекс.Картах.


Василина Вдовіна та команда Карт,
продовжуємо політ

 

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супутникові знімки,Карти
Позмагайтеся на Яндекс.Алгоритмі
6 червня 2013, 16:12
Цього літа Яндекс проводить міжнародний чемпіонат із програмування Яндекс.Алгоритм 2013. Будуть великі грошові призи, подарунки, оригінальні правила та фінал у Санкт-Петербурзі. А головне – неймовірно цікаві задачі, які спеціально підготували професіонали з Японії, Польщі, Росії, Білорусі та інших країн світу.
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змагання
«Чому являєшся мені у сні»
10 червня 2013, 10:38
Кенгуру, смажена риба, багато гвинтокрилів, директор, який кидається на них із кулаками, нечисті рукави у кофти ― все це сниться українцям, і вони запитують у Яндекса, чи, бува, воно не означає чогось важливого. Ми дослідили запити про сни, і з’ясувалося, що мешканці України задають їх близько мільйона разів на місяць.
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3 коментарі
дослідження,Пошук
Яндекс та ІТМО готують фінал Чемпіонату світу з програмування
14 червня 2013, 11:43
1-3 липня в Санкт-Петербурзі відбудеться фінал Чемпіонату світу з командного програмування (ICPC), і Яндекс допомагатиме в його проведенні.
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змагання
Програма конференції в Одесі
17 червня 2013, 09:15
Чи така вже чудова відеореклама, як про неї говорять? Чи закінчується маркетинг там, де починається мистецтво? Що робити з недружньою аудиторією? Про це та багато іншого ми поговоримо на конференції Яндекса в Одесі 11 липня. Попередню програму заходу ви можете переглянути на Яндекс.Events. Тут же усі, хто не зможуть приїхати, матимуть змогу подивитися онлайн-трансляцію виступів.
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конференції та семінари
Браузер у мобільному форматі
18 червня 2013, 12:04
Ми взяли великий Яндекс.Браузер, додали дещо важливе саме для мобільного пошуку, адаптували для Android та iPad – і вийшов компактний Браузер для мобільних пристроїв. Завантажити його можна вже зараз із Google Play та App Store.
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Випускний у ШАД
19 червня 2013, 12:49
Ми страшенно пишаємося першими випускниками київської філії Школи аналізу даних. Погодьтеся, вони справжні герої: у 2011-му ми набрали до філії 22 студенти, а до фінішу дійшли лише четверо. По-перше, навчатися було складно. Оскільки більшість курсів читають заочно, не було змоги підійти до викладача за поясненнями. А по-друге, навчання вимагало часу та сил, адже кожен студент мав закінчити не менш ніж 12 курсів.
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ШАД,освіта і наука
Історія п’ята: Житомир, Ватикан із його справами та цукерки «Жу-жу»
25 червня 2013, 11:50

Ми вже розказували, що шукають мешканці областей на «В» та «Д», тому сьогодні на черзі наступна ― Житомирська область. Звідти Яндекс отримує питання на будь-який смак, навіть такі дивні, як [почему хочется есть кофейную гущу], [почему слипается вермишель], [что кушают тушканчики] або [що нового у ватикані].

Список популярних запитів із Житомирщини, як і з інших регіонів, незмінно очолюють соціальні мережі.

 

Олександра Колеснікова,

теж цікавлюсь тушканчиками

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
[як скласти зно якщо нічого не знаєш]
26 червня 2013, 11:21
Іспити ― це стрес для всіх: і для тих, хто шукав у Яндексі, [как подготовиться к экзамену за год], і для охочих знайти, [как выучить все к экзамену за ночь]. Але вже все позаду, і ми вирішили дослідити ті півмільйона запитів, які українці задали з початку року про іспити та зовнішнє незалежне тестування.
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дослідження,Пошук