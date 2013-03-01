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Блог Яндекс.України

березень 2013
Закарпатські автобуси на Розкладах
1 березня 2013, 10:25
Для мешканців Закарпаття і всіх любителів замків хороша новина: нещодавно на Яндексі з’явилися розклади кількох автостанцій Західної України. А саме двох ужгородськихмукачівської і хустської. Тепер ви легко сплануєте подорож у перші весняні дні з Ужгорода в село Невицьке, з Мукачевого — в Чинадійово, щоб побачити однойменні замки, а з Хуста — в смт Вишково, правда, там збереглися лише рештки фортеці.
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2 коментарі
Розклади,транспорт
Що питають про жінок
5 березня 2013, 10:01
Напередодні найвеснянішого з усіх свят ми з’ясували, що кожного місяця українці задають Яндексу майже півмільйона запитів про жінок. Цікаво, що найчастіше користувачі питають не про сестер, не про подруг, дружин і навіть не про мам, а про дівчат. Частка таких запитів становить понад 50% від усієї кількості питань про прекрасну стать. Найменше запитів про дружин, мабуть, з ними і так усе ясно.
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дослідження,Пошук
Аналітика від Яндекса на конференції OWOX
11 березня 2013, 13:42
25 квітня головний аналітик Яндекса Олексій Долотов виступить на конференції з аналітики Analyze!, куди ми вас і запрошуємо. Зустріч відбудеться в готелі «Русь», початок реєстрації о 9 ранку.
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конференції та семінари
Купуйте автобусні квитки на Розкладах
14 березня 2013, 11:05
Сьогодні Яндекс.Розклади запускають продаж квитків на автобуси. Поки що він працює для маршрутів, які починаються з або проходять через такі автостанції:
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6 коментарів
Розклади,транспорт
Всі альбоми Океану Ельзи на Яндекс.Музиці
15 березня 2013, 12:02
Місяць тому ми раділи, що на Яндекс.Музиці з’явився сингл Океану Ельзи "Обійми". Сьогодні ж можна взагалі тішитися цілісінький день: у нас тепер є всі студійні альбоми ОЕ.
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8 коментарів
Музика
Дослідження: київський сезон заторів 2012-13
18 березня 2013, 17:36
Цим дослідженням оголошуємо сезон заторів у столиці закритим. Усі дані для нього отримано від сервісу «Яндекс.Затори», березень 2012 – лютий 2013.
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дослідження,Карти,Затори
Нові автовокзали на Яндекс.Розкладах
21 березня 2013, 12:15
Уперше міжміські автобуси столиці отримали зручну прописку в інтернеті – на Яндекс.Розкладах: до сервісу сьогодні приєдналося п’ять автостанцій Києва. Крім них також додалися ще сім автостанцій Київської області та один вокзал Чернігова.
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Розклади,транспорт
Серйозне оновлення Яндекс.Маркету для Android
25 березня 2013, 10:22
Покупать товары с помощью смартфона постепенно становится всё привычнее. Почти так же привычно, как звонить с него, слушать музыку или общаться в соцсетях. Поэтому мы приготовили большое обновление Яндекс.Маркета для платформы Android.
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мобільні застосунки,Маркет
Підсумки року. Затори в Києві (ШОК! ФОТО, ВІДЕО)
25 березня 2013, 14:47
Минулої середи ми підбили підсумки річного спостереження за столичними заторами. Але, як з’ясувалося, ранувато: у п’ятницю через снігопад у Києві стався справжній транспортний колапс. 10 балів на Яндекс.Заторах протрималися упродовж майже 3 годин, а максимальна довжина заторів склала 790 км. Уперше за всю історію спостережень світлофор був червоним упродовж 12 годин поспіль.
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1 коментар
дослідження,конференції та семінари,Карти,Затори
Яндекс.Переклад для iPhone
26 березня 2013, 13:10
Ми запустили мобільний перекладач на iPhone, адаптований спеціально для українських користувачів. Чому спеціально? По-перше, він уміє перекладати слова та фрази на українську та назад з дванадцяти мов (англійської, болгарської, іспанської, італійської, німецької, польської, румунської, російської, сербської, турецької, французької та чеської). По-друге, можна встановити українську мову інтерфейсу. А по-третє, в ній є підказки, зокрема українською, щоб текст швидше набирався з мобільного.
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Переклад
Відгуки та рейтинги організацій на Картах
29 березня 2013, 11:30
Іноді хочеться сходити в якесь нове, але – парадокс – перевірене місце. Навіть якщо друзі вам щось порадять, відгуки почитати ніколи не зайве. Тепер зробити це можна і в українському інтерфейсі Яндекс.Карт: там з’явилися рейтинги і відгуки про ресторани, кінотеатри, готелі та інші категорії організацій. Щоб наповнити базу, ми скооперувалися з найбільшими українськими сайтами з відгуками.
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Карти