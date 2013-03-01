Напередодні найвеснянішого з усіх свят ми з’ясували, що кожного місяця українці задають Яндексу майже півмільйона запитів про жінок. Цікаво, що найчастіше користувачі питають не про сестер, не про подруг, дружин і навіть не про мам, а про дівчат. Частка таких запитів становить понад 50% від усієї кількості питань про прекрасну стать. Найменше запитів про дружин, мабуть, з ними і так усе ясно.