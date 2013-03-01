Напередодні найвеснянішого з усіх свят ми з’ясували, що кожного місяця українці задають Яндексу майже півмільйона запитів про жінок. Цікаво, що найчастіше користувачі питають не про сестер, не про подруг, дружин і навіть не про мам, а про дівчат. Частка таких запитів становить понад 50% від усієї кількості питань про прекрасну стать. Найменше запитів про дружин, мабуть, з ними і так усе ясно.
Уперше міжміські автобуси столиці отримали зручну прописку в інтернеті – на Яндекс.Розкладах: до сервісу сьогодні приєдналося п’ять автостанцій Києва. Крім них також додалися ще сім автостанцій Київської області та один вокзал Чернігова.
Покупать товары с помощью смартфона постепенно становится всё привычнее. Почти так же привычно, как звонить с него, слушать музыку или общаться в соцсетях. Поэтому мы приготовили большое обновление Яндекс.Маркета для платформы Android.
Минулої середи ми підбили підсумки річного спостереження за столичними заторами. Але, як з’ясувалося, ранувато: у п’ятницю через снігопад у Києві стався справжній транспортний колапс. 10 балів на Яндекс.Заторах протрималися упродовж майже 3 годин, а максимальна довжина заторів склала 790 км. Уперше за всю історію спостережень світлофор був червоним упродовж 12 годин поспіль.
Ми запустили мобільний перекладач на iPhone, адаптований спеціально для українських користувачів. Чому спеціально? По-перше, він уміє перекладати слова та фрази на українську та назад з дванадцяти мов (англійської, болгарської, іспанської, італійської, німецької, польської, румунської, російської, сербської, турецької, французької та чеської). По-друге, можна встановити українську мову інтерфейсу. А по-третє, в ній є підказки, зокрема українською, щоб текст швидше набирався з мобільного.
Іноді хочеться сходити в якесь нове, але – парадокс – перевірене місце. Навіть якщо друзі вам щось порадять, відгуки почитати ніколи не зайве. Тепер зробити це можна і в українському інтерфейсі Яндекс.Карт: там з’явилися рейтинги і відгуки про ресторани, кінотеатри, готелі та інші категорії організацій. Щоб наповнити базу, ми скооперувалися з найбільшими українськими сайтами з відгуками.