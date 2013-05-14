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Блог Яндекс.України

травень 2013
Ексклюзивна прем’єра свіжого альбому «Океану Ельзи» (ОНОВЛЕНО)
14 травня 2013, 10:56
Тепер на Яндекс.Музиці ― найповніша колекція студійних платівок гурту «Океан Ельзи». До вже наявних семи завтра опівдні буде додано довгоочікуваний останній альбом ― «Земля». Ви можете послухати його першими.
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1 коментар
Музика
Оновлення Яндекс.Браузера
14 травня 2013, 13:19
Синхронізація закладок та решти налаштувань між пристроями і багато іншого. Завантажуйте з browser.yandex.ua.

Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера. В нём появилась синхронизация пользовательских настроек и красочные фоны для Табло, Умная строка ещё поумнела, а система безопасности – окрепла.

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Браузер
Історія третя: у Дніпропетровську люблять місцеве
15 травня 2013, 10:48

Наступною за алфавітом у нашому дослідженні пошукових запитів українців іде Дніпропетровська область.

Судячи з активності дніпропетровців у пошуку Яндекса, вони небайдужі до солодкого, бо часто шукають щось до чаю, наприклад [рецепты тортов в микроволновке]. А от алкоголь вони люблять домашній, до того ж різноманітний. Про це свідчать запити [як зробити домашній коньяк із самогону] та [рецепты домашних вин, коньяка, виски]. При цьому до справи підходять серйозно – їм буває потрібна [техника безопасности при самогоноварении в домашних условиях].

Олександра Колеснікова,
теж не проти стати принцесою

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Острови Яндекса
16 травня 2013, 01:25
Сучасні пошукові системи непогано вміють знаходити документи, проте людям не завжди потрібна лише інформація. Часто вони звертаються до пошуку, щоб вирішити якісь повсякденні завдання — оплатити рахунок, знайти адресу, забронювати столик або подивитися кіно. Щоб спростити людям вирішення завдань, ми запускаємо платформу "Острови" та запрошуємо власників сайтів взяти участь у формуванні відповідей пошуку.
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Пошук
Продовжено набір-2013 до ШАД
22 травня 2013, 09:50
Заявки до київської філії Школи аналізу даних приймаються ще до 5 червня. Якщо ви хотіли, але чомусь не заповнили анкету, не тягніть: shad.yandex.ru/admission/mathematics. На решту графіку це ніяк не вплине: запрошення на письмовий іспит і співбесіду ви можете отримати протягом 1‒30 червня.
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ШАД,освіта і наука
Яндекс.Музика для Android
23 травня 2013, 09:59
Справедливість таки є на світі. Відсьогодні встановити Яндекс.Музику можна не лише на iPhone, а й на телефон на базі Android, причому відразу з українською локалізацією.
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Музика
Історія четверта: де в Донецьку продати часник, помитися та провести час гурману
29 травня 2013, 11:34

2,2 млн – стільки запитів Яндексу щодня задають мешканці Донецька та області, і це близько 11% від усіх запитів з України. Питання бувають різноманітними: і [где помыться в донецке], і [куда сбыть чеснок в донецке], і навіть [что делать гурману в донецке]. У рамках дослідження про Україну в пошуку ми проаналізували запити донеччан.

Мешканці Донецька найчастіше шукають те, що й решта користувачів Яндекса. На перших сходинках ‒ соціальні мережі Однокласники та ВКонтакті. Причому ця тенденція не залежить ні від дня тижня, ні від сезону. Правда, на топ-10 запитів припадає лише 5,5% усього різноманіття запитів донеччан, а на топ-100 ― близько 10%.

Олександра Колеснікова,
хотіла б знати, де посилка

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Яндекс.Пошук для iPhone
29 травня 2013, 12:49
Щоб зекономити ваш час і зусилля, ми оновили пошук для iPhone. Тепер вам не потрібно переглядати всі посилання у видачі та переходити до всіх сайтів. Для популярних тематик програма одразу дає готові відповіді , зокрема, на картах, маркеті, у новинах, зображеннях, відео, словниках, погоді. Наприклад, якщо ви хочете побачити, як виглядає замок Паланок, достатньо ввести [паланок фото] – і пошук покаже його зображення:
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мобільні застосунки,Пошук
Яндекс.Диск для Windows Phone
29 травня 2013, 14:00
Минулого року ми запустили програму Яндекс.Диск для iPhone і телефонів на базі Android. Відсьогодні програма доступна і для українських власників смартфонів на базі Windows Phone 7 та 8, причому для останньої одразу українською мовою.
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1 коментар
мобільні застосунки,Диск
Ваш персональний Яндекс
30 травня 2013, 11:35

Приходить користувач до Яндекса та говорить одне слово: [вендета]. Без контексту неможливо зрозуміти, що він шукає. Значення слова? Фільм «V означає ”вендета”»? Чи альбом Земфіри? Звичайно, можна відповісти навмання, але це ж не рулетка. Щоб дати точну відповідь, Яндекс аналізує пошукові інтереси користувача та видає результати, що підходять саме йому.

Це завдання складніше, ніж здається, адже інтереси користувачів не статичні. Вони постійно змінюються, і більше половини з них живуть не більше доби. Яндекс навчився враховувати ці миттєві інтереси на основі недавньої пошукової історії користувача та відразу ж адаптувати під них результати пошуку.
 


Як працює новий персональний пошук, дивіться в нашому ролику.

 
Олександра Колеснікова і команда Пошуку

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1 коментар
Пошук
[как сказать маме что ее суп не вкусный], [мне 7 а как побить 8 летниво мальчика мячом] та інші дитячі питання до пошуку Яндекса
30 травня 2013, 19:10
Десята частина українських користувачів пошуку Яндекса – це діти віком до 18 років*. Причому юних чоловіків серед них трохи більше – близько 51%. Хлопчики найчастіше запитують про ігри та комп'ютери, а дівчатка — про навчання, стосунки між статями та красу.
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3 коментарі
дослідження,Пошук