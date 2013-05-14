Наступною за алфавітом у нашому дослідженні пошукових запитів українців іде Дніпропетровська область.

Судячи з активності дніпропетровців у пошуку Яндекса, вони небайдужі до солодкого, бо часто шукають щось до чаю, наприклад [рецепты тортов в микроволновке]. А от алкоголь вони люблять домашній, до того ж різноманітний. Про це свідчать запити [як зробити домашній коньяк із самогону] та [рецепты домашних вин, коньяка, виски]. При цьому до справи підходять серйозно – їм буває потрібна [техника безопасности при самогоноварении в домашних условиях].

Олександра Колеснікова,

теж не проти стати принцесою