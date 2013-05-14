Блог Яндекс.України
Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера. В нём появилась синхронизация пользовательских настроек и красочные фоны для Табло, Умная строка ещё поумнела, а система безопасности – окрепла.
Наступною за алфавітом у нашому дослідженні пошукових запитів українців іде Дніпропетровська область.
Судячи з активності дніпропетровців у пошуку Яндекса, вони небайдужі до солодкого, бо часто шукають щось до чаю, наприклад [рецепты тортов в микроволновке]. А от алкоголь вони люблять домашній, до того ж різноманітний. Про це свідчать запити [як зробити домашній коньяк із самогону] та [рецепты домашних вин, коньяка, виски]. При цьому до справи підходять серйозно – їм буває потрібна [техника безопасности при самогоноварении в домашних условиях].
Олександра Колеснікова,
теж не проти стати принцесою
2,2 млн – стільки запитів Яндексу щодня задають мешканці Донецька та області, і це близько 11% від усіх запитів з України. Питання бувають різноманітними: і [где помыться в донецке], і [куда сбыть чеснок в донецке], і навіть [что делать гурману в донецке]. У рамках дослідження про Україну в пошуку ми проаналізували запити донеччан.
Мешканці Донецька найчастіше шукають те, що й решта користувачів Яндекса. На перших сходинках ‒ соціальні мережі Однокласники та ВКонтакті. Причому ця тенденція не залежить ні від дня тижня, ні від сезону. Правда, на топ-10 запитів припадає лише 5,5% усього різноманіття запитів донеччан, а на топ-100 ― близько 10%.
Олександра Колеснікова,
хотіла б знати, де посилка
Приходить користувач до Яндекса та говорить одне слово: [вендета]. Без контексту неможливо зрозуміти, що він шукає. Значення слова? Фільм «V означає ”вендета”»? Чи альбом Земфіри? Звичайно, можна відповісти навмання, але це ж не рулетка. Щоб дати точну відповідь, Яндекс аналізує пошукові інтереси користувача та видає результати, що підходять саме йому.
Це завдання складніше, ніж здається, адже інтереси користувачів не статичні. Вони постійно змінюються, і більше половини з них живуть не більше доби. Яндекс навчився враховувати ці миттєві інтереси на основі недавньої пошукової історії користувача та відразу ж адаптувати під них результати пошуку.
Як працює новий персональний пошук, дивіться в нашому ролику.
Олександра Колеснікова і команда Пошуку