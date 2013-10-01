От-от стане зовсім холодно, але, як кажуть, готуй санчата літом, а розклади поромів восени. Сьогодні на Яндексі з’явилися розклади водного транспорту 8 українських міст. Серед них є і міжнародні, і міжміські, і міські маршрути поромами та катерами. А саме:

3 міжнародні маршрути до Молдови та Білорусі;

8 міських маршрутів у 4 містах;

14 дачних маршрутів у Запоріжжі та Херсоні;

2 міжміські з Херсона до Голої Пристані та з Нікополя до Кам’янки-Дніпровської.

Вони дозволять зекономити час і відкриють нові можливості для подорожей. Наприклад, ви встигнете більше побачити у Севастополі, переправившись із мікрорайону Радіогірка до Графської пристані:

Ще раніше на Розкладах з’явилися внутрішній маршрут у Миколаєві та пором «Порт "Керч" ― Порт "Кавказ"».

Із розкладами суден нам допоміг партнер ― компанія EasyWay.

Дмитро Щепак і команда Розкладів, фанати водного транспорту