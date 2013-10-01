Блог Яндекс.України
От-от стане зовсім холодно, але, як кажуть, готуй санчата літом, а розклади поромів восени. Сьогодні на Яндексі з’явилися розклади водного транспорту 8 українських міст. Серед них є і міжнародні, і міжміські, і міські маршрути поромами та катерами. А саме:
3 міжнародні маршрути до Молдови та Білорусі;
8 міських маршрутів у 4 містах;
14 дачних маршрутів у Запоріжжі та Херсоні;
2 міжміські з Херсона до Голої Пристані та з Нікополя до Кам’янки-Дніпровської.
Вони дозволять зекономити час і відкриють нові можливості для подорожей. Наприклад, ви встигнете більше побачити у Севастополі, переправившись із мікрорайону Радіогірка до Графської пристані:
Ще раніше на Розкладах з’явилися внутрішній маршрут у Миколаєві та пором «Порт "Керч" ― Порт "Кавказ"».
Із розкладами суден нам допоміг партнер ― компанія EasyWay.
Дмитро Щепак і команда Розкладів, фанати водного транспорту
Статистика ― це самі лише цифри, але за ними у дослідженні про Україну стоять історії. Наприклад, цікаво було б дізнатися, яке на смак вишневе вино з Луганщини, звідки тут попит на вакансії продавців у зоомагазинах або що трапилося з користувачем, який запитував, [что будет если заговор на деньги сделал в чужом доме]. Варто сказати, що близько 5 % питань від українців надходять саме з Луганської області.
Судячи із запитів, луганчан надихають сезонні рецепти, приміром заготівлі або страви з кабачків.
Олександра Колеснікова,
в Маямі зараз +27 ⁰C і сонечко
На Яндекс.Картах з’явилися схеми ще 82 міст України, зокрема Конотопа, Красного Луча, Первомайська, Красноармійська, Стрия, Лозової, Новоград-Волинського, Нововолинська та багатьох інших дрібніших населених пунктів. Усього на сервісі зараз розміщено карти 204 міст, сотень селищ та сіл, і це лише українських.
Крім того, відтепер ми оновлюватимемо карти України оперативно й регулярно ― раз на місяць-два. Яндекс викупив права на карту у постачальника і тепер стежитиме за повнотою схем. Тож не бійтеся писати у фідбек: це пишний яр, а не сумне провалля ваші зауваження не залишаться непоміченими.
Аліса Недашковська і команда Карт,
радіємо за кожне нове місто