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Блог Яндекс.України

жовтень 2013
Яндекс.Браузеру - рік
1 жовтня 2013, 10:24
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4 коментарі
Браузер
Увесь громадський транспорт ще 15 міст
4 жовтня 2013, 10:13
Сьогодні сервіс громадського транспорту на Яндекс.Картах запрацював ще у 15 населених пунктах України. Дані надано нашим партнером EasyWay. До міст, які вже мають автобусно-тролейбусну навігацію, приєдналися:
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Карти,транспорт
[весілля сьогодні що робити]
17 жовтня 2013, 11:21
Попри те, що більшість українців урожаю не збирає, традиція гуляти весілля восени лишилась. А готуються до них і найчастіше шукають в Яндексі напередодні ― у серпні. На цей місяць припадає близько 18 % від усієї кількості запитів за рік, і це вдвічі більше, ніж у «низький сезон» ― у грудні.
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дослідження,Пошук
Яндекс запускає Метрику для мобільних програм
21 жовтня 2013, 12:31
Яндексу, как любому разработчику мобильных приложений, интересно и полезно знать своих пользователей. Откуда они, какие у них устройства, какой язык интерфейса предпочитают, какая у них скорость соединения с интернетом и как именно они используют наши приложения.
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мобільні застосунки,Метрика
Києвом швидше пересуватися… бігом!
21 жовтня 2013, 12:50
У неділю відбувся Київський напівмарафон, і ми порівняли час, за який його учасники пробігли усю дистанцію, та час, який би витратили на неї водії в п’ятницю вранці. Виявилося, що переможець подолав маршрут швидше за автомобілістів.
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4 коментарі
Затори
Як дійти з Херсона до Голої Пристані
23 жовтня 2013, 12:04

От-от стане зовсім холодно, але, як кажуть, готуй санчата літом, а розклади поромів восени. Сьогодні на Яндексі з’явилися розклади водного транспорту 8 українських міст. Серед них є і міжнародні, і міжміські, і міські маршрути поромами та катерами. А саме:

3 міжнародні маршрути до Молдови та Білорусі;
8 міських маршрутів у 4 містах;
14 дачних маршрутів у Запоріжжі та Херсоні;
2 міжміські з Херсона до Голої Пристані та з Нікополя до Кам’янки-Дніпровської.

Вони дозволять зекономити час і відкриють нові можливості для подорожей. Наприклад, ви встигнете більше побачити у Севастополі, переправившись із мікрорайону Радіогірка до Графської пристані:

 

 

Ще раніше на Розкладах з’явилися внутрішній маршрут у Миколаєві та пором «Порт "Керч" ― Порт "Кавказ"».

Із розкладами суден нам допоміг партнер ― компанія EasyWay.

 

Дмитро Щепак і команда Розкладів, фанати водного транспорту

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Розклади,транспорт
Запит один ― картинок пачка
25 жовтня 2013, 10:47
Іноді користувачам, наприклад, потрібно роздивитися [tesla model's] із різних ракурсів або дізнатися, [як намалювати єдинорога поетапно]. Тоді вони приходять у Яндекс.Зображення та обирають сайт, на якому сподіваються побачити більше картинок на цю ж тему.
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Зображення
Історія дванадцята: Луганськ, квитки на потяг і справжні фото домовика
29 жовтня 2013, 11:36

Статистика ― це самі лише цифри, але за ними у дослідженні про Україну стоять історії. Наприклад, цікаво було б дізнатися, яке на смак вишневе вино з Луганщини, звідки тут попит на вакансії продавців у зоомагазинах або що трапилося з користувачем, який запитував, [что будет если заговор на деньги сделал в чужом доме]. Варто сказати, що близько 5 % питань від українців надходять саме з Луганської області.

Судячи із запитів, луганчан надихають сезонні рецепти, приміром заготівлі або страви з кабачків. 

 

Олександра Колеснікова,
в Маямі зараз +27 ⁰C і сонечко

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
+82 до списку українських міст на Яндекс.Картах
31 жовтня 2013, 10:44

На Яндекс.Картах з’явилися схеми ще 82 міст України, зокрема Конотопа, Красного Луча, Первомайська, Красноармійська, Стрия, Лозової, Новоград-Волинського, Нововолинська та багатьох інших дрібніших населених пунктів. Усього на сервісі зараз розміщено карти 204 міст, сотень селищ та сіл, і це лише українських.

 

 

Крім того, відтепер ми оновлюватимемо карти України оперативно й регулярно ― раз на місяць-два. Яндекс викупив права на карту у постачальника і тепер стежитиме за повнотою схем. Тож не бійтеся писати у фідбек: це пишний яр, а не сумне провалля ваші зауваження не залишаться непоміченими.


Аліса Недашковська і команда Карт,

радіємо за кожне нове місто

 

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Карти