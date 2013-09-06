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Блог Яндекс.України

вересень 2013
Українці та мобільні пристрої. Звіт
6 вересня 2013, 10:59
За даними Яндекс.Метрики, 19 % відвідувачів з України переглядають сайти з телефонів, смартфонів та планшетів. Причому майже чверть із них мешкає в Київській області, ще 14 % ― у Донецькій.
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дослідження,Метрика
Історія восьма: про івано-франківські кнедлі, неводіїв і чотирилапих
9 вересня 2013, 10:58

В Івано-Франківську живуть поціновувачі європейської кухні, музики та любителі собак. Чому ми так вирішили? Дослідили запити мешканців цієї області – якраз настала її черга бути дослідженою.

Розпочнемо традиційно з рецептів.

 

Олександра Колеснікова,
про красу мені теж цікаво

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Оптимізували, оптимізували та виоптимізували
9 вересня 2013, 12:42
Хочете Острів, розумієте, навіщо він, але не знаєте, як до нього підійти? Сергій Петренко якраз збирається розказати про це у жовтні на конференції Оptimization.com.ua 2013. Він:
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Пошук,конференції та семінари
Історія дев’ята: Київська область як середня температура по лікарні
11 вересня 2013, 11:04

Мабуть, питання [почему деньги есть и сразу их нет] і [що означає коли сняться штани] цікавлять не лише киян і жителів області. Але сьогодні ми дослідили запити мешканців саме Київського регіону, тому про них можемо стверджувати напевне. Між іншим, звідси Яндекс отримує не абищо, а 14 % від усіх українських запитів.

 

 

Олександра Колеснікова,
чому в людини хвоста немає – питання набагато цікавіше

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Стережіться чорних котів
12 вересня 2013, 12:01
Виявляється, є купа різних «не можна»: саджати ялинки у дворі, питати про мету подорожі, а вагітним ― стригтися, в’язати та їсти потайки. А ще існують тисячі прикмет про найбуденніші речі, як-от про муху в квартирі, розсипану каву чи сверблячу п’ятку. До п’ятниці, 13-го, ми з’ясували, про які забобони та як часто питають українці.
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дослідження,Пошук
Затори у Києві: підсумки січня – серпня 2013 року
18 вересня 2013, 00:29

Кияни повернулися з відпусток – на дорогах столиці знову стало неспокійно. Саме час провести ретроспективу дорожніх подій січня ‒ серпня 2013 року, щоб з осені почати новий відлік.

Згідно з даними Яндекс.Заторів, середня завантаженість доріг у робочі дні у січні ‒ серпні 2013 року з 7:00 до 23:00 склала 3,3 бала. Як і щороку, найкраще їздилося дорогами столиці у серпні (1,8 бала) та липні (1,9). А от у категорії «жахастик для автомобілістів» перемогли березень і лютий із середніми показниками у 4,5 та 4,2 бала відповідно.



Найгіршим днем 2013 року стала «та сама п’ятниця» 22 березня, коли через нечуваний для весни снігопад Яндекс.Затори фіксували максимальні 10 балів понад 3 години. Світлофор Заторів залишався червоним більше 12 годин. Уперше за всю історію спостережень затори були навіть глухої ночі та «впали» до зеленого рівня лише раз і лише на 5 хвилин. Загалом вони протрималися на рівні 4 балів і вище майже дві доби: з 8:10 22 березня до 1:00 24-го.

Крім того, саме 22 березня користувачі Яндекс.Карт залишили найбільше повідомлень про ДТП. Їх було як мінімум удвічі більше, ніж 26 і 29 березня (друге і третє місце відповідно). Найменше повідомлень про аварії – 4 та 5 травня, а також 23 червня.

За досліджений період було ще два дні, коли місто стояло в 10-бальних заторах через сніг: 23 січня (середня завантаженість – 5 балів) і 26 березня (6,8).

 А найвільнішими днями, крім вихідних, стали післясвяткові 1 січня та 26 серпня. У ці дні завантаженість Києва не перевищувала 1 бала. А от після Дня Незалежності зорі зійшлися: повернулися автомобілісти та стрімко погіршилася погода. У результаті 29 серпня киян на дорогах чекали вже 9-бальні ускладнення.



Найдовші затори столиці традиційно утворювалися на так званій малій окружній дорозі, що зв’язує Московську площу із Троєщиною.

Топ-5 заторів Києва з початку року:

 

Дмитро Мельник,
подивимося, що підготував нам наступний рік

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дослідження,Карти,Затори
Історія десята: любителі сиру та хлібороби живуть на Кіровоградщині
23 вересня 2013, 12:37

Кіровоградці, це дослідження про ваші запити протягом одного тижня. Серед них траплялися і унікальні, наприклад [что овнам носить в кошельке] або [что делать финансовому директору], і часто повторювані. Розмову про них почнемо з рецептів.

 

 

Олександра Колеснікова,
не літають, зате смішно ковзають на животі

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Історія одинадцята: Крим і його чудернацький гулаб джамун
26 вересня 2013, 14:54

Щодня мешканці Криму задають Яндексу близько 1,2 млн запитів, а це понад 6 % питань з України. Топ-5 найпопулярніших нічим кримським не вирізняється: тут, як і всюди, найчастіше шукають соцмережі, порно та ігри. А от рейтинг запитів зі словами «рецепти» та «як приготувати» цікавіший. До нього увійшли середньоазіатська локшина лагман і молочні кульки в сиропі гулаб джамун.

 

Олександра Колеснікова,
теж питала б про море, якби воно було поруч

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дослідження,Пошук,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Акцію Яндекса та МТС продовжено
27 вересня 2013, 11:09
Картам і Навігатору сподобалося бути безкоштовними для абонентів МТС, тому нашу спільну акцію продовжено до кінця року.
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мобільні застосунки,Навігатор,Карти,МТС
iOS 7 б'є рекорди
27 вересня 2013, 14:57
10 днів тому вийшла iOS 7, і погляньте, як стрімко росла кількість пристроїв, що на неї перейшли. За даними Яндекс.Метрики, нова iOS уже впритул наблизилася до попередниці і напевно обжене її наступного тижня.
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дослідження,мобільні застосунки,Метрика
Дослідження про одяг: колекція весна – осінь 2013
30 вересня 2013, 11:03
Щомісяця українці понад 300 тисяч разів радяться з Яндексом, що одягти або що із чим носити. Буває, просто питають, [що одягти завтра]. Але трапляються й екзотичні питання: [как одеть носки], [какую одежду носить под цветные волосы]. Про одяг ми згадали не просто так: майже рік тому відкрився Гардероб на Яндекс.Маркеті.
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дослідження,Пошук,Маркет