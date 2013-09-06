Кияни повернулися з відпусток – на дорогах столиці знову стало неспокійно. Саме час провести ретроспективу дорожніх подій січня ‒ серпня 2013 року, щоб з осені почати новий відлік.

Згідно з даними Яндекс.Заторів, середня завантаженість доріг у робочі дні у січні ‒ серпні 2013 року з 7:00 до 23:00 склала 3,3 бала. Як і щороку, найкраще їздилося дорогами столиці у серпні (1,8 бала) та липні (1,9). А от у категорії «жахастик для автомобілістів» перемогли березень і лютий із середніми показниками у 4,5 та 4,2 бала відповідно.









Найгіршим днем 2013 року стала «та сама п’ятниця» 22 березня, коли через нечуваний для весни снігопад Яндекс.Затори фіксували максимальні 10 балів понад 3 години. Світлофор Заторів залишався червоним більше 12 годин. Уперше за всю історію спостережень затори були навіть глухої ночі та «впали» до зеленого рівня лише раз і лише на 5 хвилин. Загалом вони протрималися на рівні 4 балів і вище майже дві доби: з 8:10 22 березня до 1:00 24-го.

Крім того, саме 22 березня користувачі Яндекс.Карт залишили найбільше повідомлень про ДТП. Їх було як мінімум удвічі більше, ніж 26 і 29 березня (друге і третє місце відповідно). Найменше повідомлень про аварії – 4 та 5 травня, а також 23 червня.

За досліджений період було ще два дні, коли місто стояло в 10-бальних заторах через сніг: 23 січня (середня завантаженість – 5 балів) і 26 березня (6,8).

А найвільнішими днями, крім вихідних, стали післясвяткові 1 січня та 26 серпня. У ці дні завантаженість Києва не перевищувала 1 бала. А от після Дня Незалежності зорі зійшлися: повернулися автомобілісти та стрімко погіршилася погода. У результаті 29 серпня киян на дорогах чекали вже 9-бальні ускладнення.







Найдовші затори столиці традиційно утворювалися на так званій малій окружній дорозі, що зв’язує Московську площу із Троєщиною.

Топ-5 заторів Києва з початку року:

Дмитро Мельник,

подивимося, що підготував нам наступний рік