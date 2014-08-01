Блог Яндекс.України
Щотижня жителі України задають 120 тисяч запитів про різні методи схуднення. Варто відразу сказати, що смачно поїсти наші люди люблять ще більше: рецепти шукають приблизно в 4 рази частіше.
Але повернемося до нашої теми. Як тільки українки (та й українці) не скидають вагу: роблять вправи та обгортання, бігають, займаються аеробікою, дихальною гімнастикою, йогою і танцями, приймають таблетки та содові ванни, використовують спеціальні пристрої та навіть читають мантри. Але, напевно, найпопулярніший спосіб — це замок на холодильнику, тобто різноманітні дієти.
Переважна більшість українців, запити яких ми дослідили, "сидить" на дієті Дюкана. Принаймні в усіх регіонах саме її шукають найчастіше. Що ж до решти, то вони розташувались у рейтингу ось так:
1. Дюкана
2. Японська
3. Білкова
4. Улюблена
5. Гречана
6. 6 пелюсток
7. Огіркова
8. Маггі
9. Кефірна
10. Кремлівська
Ще трохи про те, що шукають українці про втрату ваги, читайте у дослідженні (рос. мовою).
Олена Сергєєва,
доїдаючи третю морквинку
Кількість акаунтів українців у соціальних мережах впевнено наближається до чисельності населення, два роки тому це вже було трохи помітно. Звісно, в когось є принаймні три профілі, а в його бабусі нема жодного, але тенденція зрозуміла: на початок літа-2014 у ВКонтакті, Однокласниках, Фейсбуці та Твіттері налічувалось понад 40 млн українських акаунтів. Про це ми довідалися зі статистики Пошуку в блогах Яндекса.
Номером один в українців залишається ВКонтакті — більше 27 мільйонів облікових записів. Найчисленніші вони на Київщині, причому тут акаунтів уже більше, ніж жителів за офіційними даними Держкомстату. На другій і третій сходинках — Дніпропетровська та Львівська області: у них кількість профілів приблизно дорівнює чисельності населення. Найменше ж користувачів ВКонтакті живе на Миколаївщині. До речі, саме тут, а ще в Івано-Франківській та Волинській областях, у соцмережах українці «сидять» найрідше.
Аудиторія ВКонтакті — це переважно студенти, їх приблизно 42 %. Майже удвічі менше людей від 26 до 35 років та школярів. Користувачі віком 36+ ВКонтакті не дуже люблять: їх у соцмережі не більше 15 %.
Наталія Журавльова,
маю акаунти у двох мережах, і це лише особисті!