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Блог Яндекс.України

серпень 2014
Nach Berlin!
1 серпня 2014, 09:51
Яндекс щороку проводить власний міжнародний чемпіонат зі спортивного програмування — Яндекс.Алгоритм. Сьогодні у будівлі, де розміщено наш новий берлінський офіс, відбудеться фінал цього турніру.
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1 коментар
змагання,Алгоритм
Наш у десятці
1 серпня 2014, 16:57
Можна розтиснути кулаки — фінал Яндекс.Алгоритму, про який ми розказували вранці, щойно закінчився. Серед українців найближчим до перемоги став Антон Райчук із Хмельницького — він розв’язав три задачі з шести із 151 штрафною хвилиною і посів десяте місце. Тезки Дмитро Джулгаков і Дмитро Соболєв опинилися на 12 та 18 сходинках відповідно. Перший розв’язав три задачі із 180 штрафними хвилинами, а другий — дві із 94-ма.
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13 коментарів
змагання,Алгоритм
Офлайн-режим у мобільному Яндекс.Диску
5 серпня 2014, 12:49
Не переживайте більше про те, що за кордоном — дорого, надворі — повільно, а в метро — немає взагалі. Мобільний Яндекс.Диск навчився працювати без під’єднання до інтернету, тож відтепер жодні складнощі з мережею не завадять вам переглянути документ, показати комусь фото або подивитися фільми, які на ньому зберігаються.
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мобільні застосунки,Диск
Все (майже) про автокоди
18 серпня 2014, 12:47
Ми навчилися читати автокоди. Тепер у пошуковий рядок достатньо ввести лише перші дві літери номера авто, аби дізнатися, де його було зареєстровано, наприклад [автокод аа]. Або ж навпаки, за назвою області можна з’ясувати автокод – [автокод київська область]. Спробуйте самі.
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2 коментарі
Пошук,український пошук
Чого б такого з’їсти, щоб схуднути
19 серпня 2014, 12:08

Щотижня жителі України задають 120 тисяч запитів про різні методи схуднення. Варто відразу сказати, що смачно поїсти наші люди люблять ще більше: рецепти шукають приблизно в 4 рази частіше.

Але повернемося до нашої теми. Як тільки українки (та й українці) не скидають вагу: роблять вправи та обгортання, бігають, займаються аеробікою, дихальною гімнастикою, йогою і танцями, приймають таблетки та содові ванни, використовують спеціальні пристрої та навіть читають мантри. Але, напевно, найпопулярніший спосіб — це замок на холодильнику, тобто різноманітні дієти.

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Переважна більшість українців, запити яких ми дослідили, "сидить" на дієті Дюкана. Принаймні в усіх регіонах саме її шукають найчастіше. Що ж до решти, то вони розташувались у рейтингу ось так:

1. Дюкана
2. Японська
3. Білкова
4. Улюблена
5. Гречана
6. 6 пелюсток
7. Огіркова
8. Маггі
9. Кефірна
10. Кремлівська
 

 
Ще трохи про те, що шукають українці про втрату ваги, читайте у дослідженні (рос. мовою).

 

Олена Сергєєва,

доїдаючи третю морквинку

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4 коментарі
дослідження,Пошук
Українці у цих ваших інтернетах: цифри про соцмережі – 2014
21 серпня 2014, 10:32

Кількість акаунтів українців у соціальних мережах впевнено наближається до чисельності населення, два роки тому це вже було трохи помітно. Звісно, в когось є принаймні три профілі, а в його бабусі нема жодного, але тенденція зрозуміла: на початок літа-2014 у ВКонтакті, Однокласниках, Фейсбуці та Твіттері налічувалось понад 40 млн українських акаунтів. Про це ми довідалися зі статистики Пошуку в блогах Яндекса.

 

Номером один в українців залишається ВКонтакті — більше 27 мільйонів облікових записів. Найчисленніші вони на Київщині, причому тут акаунтів уже більше, ніж жителів за офіційними даними Держкомстату. На другій і третій сходинках — Дніпропетровська та Львівська області: у них кількість профілів приблизно дорівнює чисельності населення. Найменше ж користувачів ВКонтакті живе на Миколаївщині. До речі, саме тут, а ще в Івано-Франківській та Волинській областях, у соцмережах українці «сидять» найрідше.

Аудиторія ВКонтакті — це переважно студенти, їх приблизно 42 %. Майже удвічі менше людей від 26 до 35 років та школярів. Користувачі віком 36+ ВКонтакті не дуже люблять: їх у соцмережі не більше 15 %.

 

Наталія Журавльова,
маю акаунти у двох мережах, і це лише особисті!

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дослідження,Пошук у блогах
Якщо ваш сайт перекладає мільйони текстів
22 серпня 2014, 12:52
Яндекс випустив розширену версію компонентів Перекладу для використання на сторонніх сайтах (API), яка дозволяє перекладати дуже великі обсяги тексту. Вона платна і призначена для юридичних осіб. Звичайний API, як і раніше, безкоштовний для всіх охочих.
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Переклад
Яндекс.Затори таки на вулицях Одеси
27 серпня 2014, 11:04
Сьогодні одеські Яндекс.Затори вийшли в люди — на вулицях з’явилися перші два відеоборди з корисною для автомобілістів інформацією.
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Карти,Затори