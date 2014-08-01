Кількість акаунтів українців у соціальних мережах впевнено наближається до чисельності населення, два роки тому це вже було трохи помітно. Звісно, в когось є принаймні три профілі, а в його бабусі нема жодного, але тенденція зрозуміла: на початок літа-2014 у ВКонтакті, Однокласниках, Фейсбуці та Твіттері налічувалось понад 40 млн українських акаунтів. Про це ми довідалися зі статистики Пошуку в блогах Яндекса.

Номером один в українців залишається ВКонтакті — більше 27 мільйонів облікових записів. Найчисленніші вони на Київщині, причому тут акаунтів уже більше, ніж жителів за офіційними даними Держкомстату. На другій і третій сходинках — Дніпропетровська та Львівська області: у них кількість профілів приблизно дорівнює чисельності населення. Найменше ж користувачів ВКонтакті живе на Миколаївщині. До речі, саме тут, а ще в Івано-Франківській та Волинській областях, у соцмережах українці «сидять» найрідше.

Аудиторія ВКонтакті — це переважно студенти, їх приблизно 42 %. Майже удвічі менше людей від 26 до 35 років та школярів. Користувачі віком 36+ ВКонтакті не дуже люблять: їх у соцмережі не більше 15 %.

Наталія Журавльова,

маю акаунти у двох мережах, і це лише особисті!