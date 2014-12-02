Вінничина була першою у дослідженні про Україну від А до Я, розпочатому нами понад рік тому. Ми вирішили освіжити дані, а також дізнатися про регіон трохи більше.



Насамперед з’ясувалося, що рівень проникнення інтернету у Вінницькій області приблизно дорівнює середньому по країні – загалом ним користується майже половина дорослого населення. Але от вінницька аудиторія мережі значно молодша. Приміром, кожен третій користувач інтернету тут — це дівчина або юнак до 25 років, тоді як по країні такого віку лише кожен четвертий.

Багато інших даних, наприклад про улюблені пошукові теми вінничан або про те, що у Вінниці цікаво жителям інших міст, шукайте у повному дослідженні.





Василь Пастушина,

сам жив на Вишеньці