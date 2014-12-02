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Блог Яндекс.України

грудень 2014
Цифри та факти про Вінницю в інтернеті
2 грудня 2014, 12:29

Вінничина була першою у дослідженні про Україну від А до Я, розпочатому нами понад рік тому. Ми вирішили освіжити дані, а також дізнатися про регіон трохи більше.


Насамперед з’ясувалося, що рівень проникнення інтернету у Вінницькій області приблизно дорівнює середньому по країні – загалом ним користується майже половина дорослого населення. Але от вінницька аудиторія мережі значно молодша. Приміром, кожен третій користувач інтернету тут — це дівчина або юнак до 25 років, тоді як по країні такого віку лише кожен четвертий.

 

 

Багато інших даних, наприклад про улюблені пошукові теми вінничан або про те, що у Вінниці цікаво жителям інших міст, шукайте у повному дослідженні.


Василь Пастушина,
сам жив на Вишеньці

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дослідження,Пошук,український пошук
Одеса стоїть
3 грудня 2014, 19:14
Станом на 18:00 в Одесі зафіксовано небачений уже півроку рівень заторів — 9 балів. Причому ні погода, ні наближення свят — як це зазвичай буває — на цей раз ні при чому. Затори, ймовірно, утворилися через вимкнення електроенергії — не працює багато світлофорів, і хаотичний рух автомобілістів практично паралізував місто. Зараз ситуація полегшилась — 7 балів, але навіть такі затори Яндекс із липня спостерігав лише кілька разів.
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Карти,Затори
ДАІ + технології = найдостовірніша інформація на Яндекс.Картах
4 грудня 2014, 13:22
Тепер Яндекс.Карти отримують дані про дорожню ситуацію у столиці від тих, хто знає про це найбільше, — від Управління ДАІ ГУ МВС м. Києва. Яндекс установив у черговій частині столичного Управління комп’ютер зі спеціальною програмою, яка дозволяє швидко наносити дані на карту. Працівники самі додають інформацію про ДТП, перекриття і навіть про викрадені автомобілі у режимі реального часу.
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Навігатор,Карти,Затори
Не як дві краплі води
5 грудня 2014, 12:10
Майже рік тому у Яндекс.Зображеннях з’явився пошук за картинкою. Він умів шукати неточні копії — інакшого розміру або, приміром, без рамки. Іноді він також знаходив зображення потрібного об’єкта з іншого ракурсу або картинки із ним.
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Пошук,Зображення
Big Data для великих компаній
9 грудня 2014, 15:30
Сьогодні у Парижі Яндекс презентував новий напрям для роботи з «великими даними» — Yandex Data Factory. Її послуги розраховані на компанії, що працюють з величезними обсягами інформації: показниками з давачів, аудіо- та відеозаписами, відомостями про замовлення і транзакції тощо. Для роботи з ними використовуватимемо ті самі технології, що й у своїх сервісах, — машинне навчання, розпізнавання образів, оброблення природної мови, ранжування, прогнозування розвитку подій, персоналізацію, таргетинг і багато інших.
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Яндекс для бізнесу,технології Яндекса
Підсумки 2014-го
10 грудня 2014, 09:18
Щороку напередодні новорічних свят ми досліджуємо питання українців до Яндекса за минулі 12 місяців. Зайве казати, що цьогорічні запити на будь-яку тему так чи інакше крутилися навколо ситуації у країні. Наприклад, з-поміж подій протягом 2014-го українці найбільше цікавилися обстановкою на сході. Далі за кількістю запитів ідуть події на Майдані, а за ними — зростання курсу долара. До слова, про вибори Президента питали трохи частіше, ніж про вибори до Верховної Ради.
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дослідження,Пошук
Запити про курси валют в Україні
23 грудня 2014, 08:00
Щотижня українські користувачі задають Яндексу кілька сотень тисяч запитів про курси валют — наприклад, [курс гривні до рубля], [курс євро] або просто [курс валют], [курс нбу]. Звісно, інтерес українців до цієї теми залежить від ситуації з гривнею. Зазвичай що значніше змінення курсу (падіння чи зростання), то більше таких запитів надходить Яндексу.
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дослідження,Пошук
Як на Яндекс.Картах відрізнити кіоск від багатоповерхівки
25 грудня 2014, 10:06
В усіх містах є райони, де доводиться побувати хоч раз у житті. Зазвичай зорієнтуватися допомагає розпитування. Але якщо потрібна організація, приміром, не має вивіски на фасаді, то навіть місцеві не допоможуть.
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Карти
Експрес-допомога до Нового року
26 грудня 2014, 14:39
Не встигли озирнутися, а вже менш ніж за тиждень ми прокинемося у новому році. Поки час іще є, Яндекс допоможе зібратися з думками і ні про кого не забути. До того ж нікуди додатково йти не потрібно: щойно ви задасте у пошуку найголовніше питання — [що приготувати на новий рік], [що надягнути на рік вівці] чи будь-яке інше святкове — на сторінці результатів ви побачите на нього готову відповідь.
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Пошук,Новий Рік
Про новий рік, запасливих українок і запити з минулого
29 грудня 2014, 10:09
Новим роком користувачі Яндекса починають цікавитися заздалегідь, але все ж найбільше запитів припадає на останній момент — 31 грудня. Роками список питань майже не змінюється: як зустрічати? що вдягти і приготувати? скільки буде вихідних? і таке інше.
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дослідження,Пошук,Новий Рік