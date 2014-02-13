В оновленій версії Яндекс.Браузера ви знайдете чимало корисного. Мабуть, найголовніше — це доповнення, перегляд офісних документів та українська морфологія. Завантажити свіжу версію вже зараз можна тут.
Яндекс.Перекладу іноді доводиться працювати у найекстремальніших умовах — приміром, перекладати меню, коли від голоду вже тьмяніє в очах, або з’ясовувати, що з італійської означає вираз il passaggio è consentito — «дозволено» чи «заборонено». Сьогодні цей помічник з’явився і для пристроїв на Windows Phone.
Найкарколомніша мандрівка мого життя — електричками з Києва до бабусі у Феодосію влітку, в самісінький пік сезону, коли лише лінивий не їхав у Крим. Із десяток потягів і, звичайно, втричі більше часу, але дешево, сердито і весело.
П’ять років тому на Яндекс.Картах з’явилося відображення ситуації на дорогах Одеси. Зараз сервіс отримує стільки даних від одеських водіїв, що може показувати не лише лінії на карті, а й бал, який описує ситуацію на дорогах міста загалом. Тож відсьогодні бал заторів для Одеси можна побачити на великих і мобільних Яндекс.Картах та у Яндекс.Навігаторі.