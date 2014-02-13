Найкарколомніша мандрівка мого життя — електричками з Києва до бабусі у Феодосію влітку, в самісінький пік сезону, коли лише лінивий не їхав у Крим. Із десяток потягів і, звичайно, втричі більше часу, але дешево, сердито і весело.