Мало хто сьогодні дійсно вірить у передбачення, і водночас чи не кожен ворожив принаймні раз — хоч це було давно і неправда. Так чи інакше, але протягом останнього року Яндекс отримав понад 4 млн запитів про ворожбу. На святки кількість охочих знати свою долю зростає майже вдвічі. Серед іншого користувачі довіряють долю інтернет-ворожінню — [как узнать изменяет ли муж гадание онлайн], ніяковіють — [як поводитися, якщо ти ініціатор ворожби] і хочуть поворожити на те, чи варто ворожити — [гадание да нет идти ли к гадалке].