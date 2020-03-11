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січень 2014
Зимові Карпати на Яндексі
14 cічня 2014, 11:10
Усім, хто за несезон зі сноуборда зробив поличку, а лижі припасував підпирати балконні двері, Яндекс нагадає справжнє призначення цих речей. У галереї тем для головної сторінки з’явилася нова — «Зимові Карпати». Тож заздріть по-доброму хлопцеві на гірці і встановлюйте собі тему: http://www.yandex.ua/themes/carpathians/
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І до ворожки не ходи (а все шукай в інтернеті)
17 cічня 2014, 10:13
Мало хто сьогодні дійсно вірить у передбачення, і водночас чи не кожен ворожив принаймні раз — хоч це було давно і неправда. Так чи інакше, але протягом останнього року Яндекс отримав понад 4 млн запитів про ворожбу. На святки кількість охочих знати свою долю зростає майже вдвічі. Серед іншого користувачі довіряють долю інтернет-ворожінню — [как узнать изменяет ли муж гадание онлайн], ніяковіють — [як поводитися, якщо ти ініціатор ворожби] і хочуть поворожити на те, чи варто ворожити — [гадание да нет идти ли к гадалке].
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