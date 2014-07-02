Нещодавно у Школі аналізу даних Яндекса відбувся випускний. У київській філії він уже другий — цього року її закінчило шестеро студентів. Як і раніше, «шадівці» з різних міст зібралися у центральному офісі, щоб пройнятися духом Яндекса, познайомитися з керівниками Школи та один з одним. Ось наш випуск у повному складі.

А хтось із випускників придумав такі футболки:

Дістатися фінішу було нелегко — дехто не розрахував навантаження і не зміг закінчити курс. Але ми завжди готові піти назустріч ось таким зайнятим, але перспективним. Вони можуть взяти академвідпустку і через рік повернутися до Школи, а можуть перейти до лав вільних слухачів, щоб складати один предмет на семестр замість мінімум трьох. Пізніше є змога знову стати студентом, але строк навчання при цьому збільшиться.