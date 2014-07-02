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Блог Яндекс.України

липень 2014
«ОдесеЯ-2014»: хто, про що і де саме
2 липня 2014, 13:55
Уже опубліковано програму «Одесеї» – традиційної маркетингової конференції Яндекса в Одесі. Серед доповідачів — представники Intel, Data Insight, StarLight Digital Sales, CapableBits, OWOX, Looksery та інших компаній і проектів. А от дискусії точитимуться навколо трьох основних тем: електронної комерції, мобільних пристроїв та краудфандингу. Ось розклад:
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1 коментар
конференції та семінари,ОдесеЯ
Історія двадцять друга: допитливі любителі м’яса з Хмельницького
7 липня 2014, 10:20

Серед запитів хмельничан чимало про те, як влаштований світ: [хто виробляє кисень узимку] або [чому коала живе лише в австралії], наприклад. Таких і менш екзотичних питань з Хмельниччини (це ми про соцмережі, погоду і порно) Яндекс отримує близько 185 тисяч щодня.

 

 
Олександра Колеснікова,
цікаво, чи є на зірки гарантія

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7 коментарів
дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Основна частина ЗНО минула – можна видихнути з полегкістю
7 липня 2014, 12:48
На щастя або на жаль, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання позаду. Тепер залишається "прицілюватися" до університетів, оцінювати свої шанси стати студентом обраного вишу та відпочивати на повну. Тим часом ми теж підсумували, хто, що, скільки і як складав на Яндекс.ЗНО.
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дослідження,Пошук,ЗНО
Працюйте зі скриншотами прямо в Яндекс.Диску
9 липня 2014, 12:55
Хочете надіслати комусь імпровізовану листівку, створити інструкцію для колег із користування якоюсь хитрою програмою або зберегти милу переписку в чаті? Для цього вже не потрібний довгий ланцюжок «копіювати – відкрити графічний редактор – вставити – зберегти — вивантажити у хмарний сервіс – отримати посилання…». Яндекс.Диск впорається за лічені секунди. У десктопній версії програми є редактор скриншотів, завдяки якому працювати зі знімками екрана — одне задоволення.
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Диск
Студенти київської ШАД: одні — випустилися, інші — вступили
10 липня 2014, 16:06

Нещодавно у Школі аналізу даних Яндекса відбувся випускний. У київській філії він уже другий — цього року її закінчило шестеро студентів. Як і раніше, «шадівці» з різних міст зібралися у центральному офісі, щоб пройнятися духом Яндекса, познайомитися з керівниками Школи та один з одним. Ось наш випуск у повному складі. 

 

А хтось із випускників придумав такі футболки:

  

Дістатися фінішу було нелегко — дехто не розрахував навантаження і не зміг закінчити курс. Але ми завжди готові піти назустріч ось таким зайнятим, але перспективним. Вони можуть взяти академвідпустку і через рік повернутися до Школи, а можуть перейти до лав вільних слухачів, щоб складати один предмет на семестр замість мінімум трьох. Пізніше є змога знову стати студентом, але строк навчання при цьому збільшиться. 

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ШАД,освіта і наука
"Одесея". Сухий залишок
28 липня 2014, 11:48
На tech.yandex.ru уже готові матеріали шостої маркетингової конференції Яндекса в Одесі. Відео виступів для зручності ми згрупували за секціями: про проблеми електронної торгівлі, поведінку споживачів, маркетинг для мобільних програм та краудфандинг. А якщо після лекцій у вас залишилися питання, перегляньте обговорення. Цілком можливо, що у глядачів на конференції вони теж виникли.
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конференції та семінари,ОдесеЯ