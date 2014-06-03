Блог Яндекс.України
Цікаво, що про те, [хто такі бандерівці], питають навіть у Тернопільській області. А ще там цікавляться весіллями, купують бджіл пакетами і продають дивні музичні інструменти. Наше дослідження про запити українців триває ― сьогодні мова піде про Тернопільщину.
Олександра Колеснікова,
передаю вітання файному місту
Ще дві літери — і частинки складуться в єдину пошукову карту України. Сьогодні ж мова піде про першу область на «Х» — Харківську, звідки до Яндекса надходить близько 1,6 мільйона запитів щодня. Серед них є питання про все на світі, зокрема про рецепти, з яких ми й почнемо.
Олександра Колеснікова,
теж цікавлюся питанням про котів
Одразу скажемо, що символ Херсонщини — кавуни — чомусь не потрапили до жодного рейтингу запитів від херсонців до пошуку Яндекса. Натомість їх, як і решту українців, найбільше цікавили незмінні соцмережі, порно та погода.
Олександра Колеснікова,
питання про директора дуже зворушливе