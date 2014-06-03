Напередодні чемпіонату світу з футболу українці значно розширили свої знання про Бразилію — лише з початку травня до середини червня вони так чи інакше спитали про неї майже 240 тис. разів. Звісно, більшість запитів стосувалася власне Кубку, наприклад [причини поїхати на чемпіонат світу], але були запити і про країну. Так, приміром, дехто з’ясовував, чи Ріо-де-Жанейро — це столиця, чи існує «бразильська мова» тощо: [столица бразилии рио или что], [на языке какой страны говорят в бразилии], [бразилиа это город или страна].