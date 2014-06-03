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Блог Яндекс.України

червень 2014
ЗНО: останнє китайське попередження
3 червня 2014, 13:39
Випускники, напевно, уже в курсі, що сьогодні почалося самі-знаєте-що. Аби вони точно склали ті марудні іспити, ми поповнили Яндекс.ЗНО свіженькими тестами із пробної сесії, яка відбулася у березні цього року. Додалося по одному варіанту з усіх 14 предметів, але, думаємо, для знайомства з характером цьогорічного оцінювання їх буде досить.
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ЗНО
Android наступає, Apple захищається
5 червня 2014, 12:09
Мешканці України все частіше заходять на сайти з мобільних пристроїв, причому переважно зі смартфонів на застарілій версії ОС Android ― такого висновку можна дійти, гортаючи дослідження Яндекс.Метрики про користування мобільним інтернетом. Лічильник Метрики відстежує різну інформацію про життя сторінки в мережі, зокрема про те, з якого гаджета на неї зайшли.
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дослідження,Метрика
Реєстрація на Одесею 2014
6 червня 2014, 14:33
Ми вам не скажемо за весь маркетинг, але за той, що стосується інтернету, ми збираємося поговорити в Одесі на конференції «Одесея» 10 липня і вже навіть відкрили реєстрацію. Незмінні ведучі у знайомих «Садах Перемоги» під звуки вічного моря запрошуватимуть подискутувати про формати і тренди сучасного маркетингу, їхній вплив на розвиток бізнесу та зв’язок із найновішими технологіями в цій галузі. А ось із нового, серед усього іншого, – цього року Яндекс.Україна проводитиме «Одесею» спільно із SearchEngines.ru, одним із найстаріших наших ресурсів про інтернет-маркетинг.
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4 коментарі
конференції та семінари,ОдесеЯ
І гарний, і розумний
6 червня 2014, 15:22
Якщо ви вже бачили пост про реєстрацію на «Одесею», то, напевно, помітили, що наш блог став ще симпатичнішим і зручнішим. Крім того, він переїхав на нову адресу — http://blog.yandex.ua. Залишайтеся з нами!
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тепер банановий
Історія дев’ятнадцята: Тернопіль як батьківщина айтішників і продавців цитр
11 червня 2014, 13:21

Цікаво, що про те, [хто такі бандерівці], питають навіть у Тернопільській області. А ще там цікавляться весіллями, купують бджіл пакетами і продають дивні музичні інструменти. Наше дослідження про запити українців триває ― сьогодні мова піде про Тернопільщину.

 

Олександра Колеснікова,
передаю вітання файному місту 

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дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Свіжі Яндекс.Карти для «яблукофонів»
19 червня 2014, 12:24
Сьогодні вийшло велике оновлення Яндекс.Карт для iPhone. Найголовніше ви помітите одразу: карти тепер виглядають зовсім по-новому. Будівлі на них зараз відображаються об’ємними, а важливі організації з Яндекс.Довідника підписано та позначено зрозумілими піктограмами. Це значить, що об’єкти на картах уже не будуть безіменними чотирикутниками: знаючи, де школа, а де лікарня, ви швидко знайдете дорогу. Підписи на карті також доступні й у веб-версії сервісу.
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9 коментарів
мобільні застосунки,Карти
[правый сектор нападает на обезьян в рио-де-жанейро]
20 червня 2014, 11:37
Напередодні чемпіонату світу з футболу українці значно розширили свої знання про Бразилію — лише з початку травня до середини червня вони так чи інакше спитали про неї майже 240 тис. разів. Звісно, більшість запитів стосувалася власне Кубку, наприклад [причини поїхати на чемпіонат світу], але були запити і про країну. Так, приміром, дехто з’ясовував, чи Ріо-де-Жанейро — це столиця, чи існує «бразильська мова» тощо: [столица бразилии рио или что], [на языке какой страны говорят в бразилии], [бразилиа это город или страна].
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дослідження,Пошук
Історія двадцята: харківське варення з кульбаб
24 червня 2014, 10:49

Ще дві літери — і частинки складуться в єдину пошукову карту України. Сьогодні ж мова піде про першу область на «Х» — Харківську, звідки до Яндекса надходить близько 1,6 мільйона запитів щодня. Серед них є питання про все на світі, зокрема про рецепти, з яких ми й почнемо.

 

 
Олександра Колеснікова,
теж цікавлюся питанням про котів

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3 коментарі
дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Публікуйте в соцмережі просто з Диска
24 червня 2014, 16:51
Відтепер знімки, які ви зберігаєте на Яндекс.Диску, можете розмістити на своїй сторінці у соціальній мережі — ВКонтакті, Фейсбуці чи Однокласниках. Або й в усіх одразу. До речі, якщо хочете, перш ніж публікувати, відредагуйте світлину у фоторедакторі просто у веб-версії Диска.
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9 коментарів
Диск
Історія двадцять перша: Херсон без кавунів, але з моряками та рушницями
27 червня 2014, 11:42

Одразу скажемо, що символ Херсонщини — кавуни — чомусь не потрапили до жодного рейтингу запитів від херсонців до пошуку Яндекса. Натомість їх, як і решту українців, найбільше цікавили незмінні соцмережі, порно та погода.

 

 
Олександра Колеснікова,
питання про директора дуже зворушливе

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дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я