КомпаніяБлогВакансіїРекламні технології

Блог Яндекс.України

листопад 2014
Усі фронтендери — на суботник
10 листопада 2014, 12:21
22 листопада, у суботу, відбудеться черговий київський Яндекс.Суботник. Цього разу пізнавально буде для фронтенд-розробників та усіх, хто цікавиться інтерфейсами.
Читати далі
Немає коментарів
розробка,Суботник,конференції та семінари
Володимир “Доктор Сталевий Молот” Кличко vs Кубрат “Кобра” Пулєв
13 листопада 2014, 10:32
Ми запустили чаклунчик - спеціальний блок під пошуковим рядком, - присвячений змаганню за титул чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі. 15 листопада на рингу за нього боротимуться Володимир Кличко та болгарин Кубрат Пулєв.
Читати далі
Немає коментарів
Пошук,український пошук
Віддайте свій стартап до школи
19 листопада 2014, 15:54

Tolstoy Startup Camp оголошує новий набір до майстерні стартапів. Вона триватиме два місяці — з 16 лютого до 17 квітня 2015 року — і за цей час учасники мають продумати ідею, розробити прототип продукту, а потім «продати» його інвесторам. У цьому їм допомагатимуть досвідчені ментори та експерти. Приміром, представники стартап-акселераторів, таких як постійний партнер кемпу український GrowthUP, засновники стартапів, що вже твердо стоять на ногах, і, звичайно, експерти з Яндекса.

Кемп проходитиме у головному офісі компанії і забиратиме весь робочий день, а в особливо захоплених — і неробочу ніч. При цьому Яндекс потурбується про розміщення учасників з інших міст у хостелі та забезпечить усіх робочими місцями.

Щоб потрапити на кемп, потрібно мати досвід програміста, дизайнера або менеджера і бути серйозно налаштованим створити свій власний бізнес. Добре також, якщо у вас є ідея або справа-усього-вашого-життя, але якщо ні — не страшно, просто будьте готові приєднатися до іншої команди. Тепер залишається головне — заповнити анкету і вирішити тестове завдання.

До речі, про ідеї. Це вже четвертий Tolstoy Startup Camp, і він трохи відрізнятиметься від попередніх. Раніше Яндекс вітав хороші задуми з будь-якої галузі. Зараз він прагне працювати з тими, кому може бути найкориснішим. Серед сфер, у яких наші експерти розбираються найкраще, — сервіси, розраховані на масову аудиторію, а також проекти, в основі котрих лежать унікальні технологічні рішення. А от послуги для бізнесу і контентні продукти відбір, на жаль, не пройдуть.

 

Аліса Недашковська,
мрії збуваються

Читати далі
Немає коментарів
стартапи,конференції та семінари
Твіттер як дзеркало подій
20 листопада 2014, 23:52
Ми підготували дослідження про те, як змінювалася активність українців у Твіттері через громадсько-політичне життя країни, і про те, що вони обговорювали протягом року — з липня 2013 до липня 2014-го.
Читати далі
Немає коментарів
дослідження,Пошук у блогах
В Одесі знову Шторм
21 листопада 2014, 14:06
29 листопада під час Odessa StartUp Day відбудеться другий Яндекс.Шторм. На зустрічі із командами стартапів наші ментори подивляться на проекти свіжим оком і дадуть цінні професійні поради.
Читати далі
1 коментар
стартапи,конференції та семінари
Яндекс.Браузер зазирає у майбутнє
27 листопада 2014, 15:03

Раніше вікна були тьмяними і розміром із блюдечко. Сучасне вікно — величезне, на всю стіну. Ми його майже не помічаємо, але воно відкриває нам світ та захищає від зовнішніх неприємностей. Інтернет, як і світ, змінюється, сайти перетворюються на повноцінні застосунки, і їм уже не потрібні додаткові рамки інтерфейсу — вони гарні самі по собі і заслуговують на цілковиту увагу користувача. Браузер — це наше вікно в інтернет, і час йому стати так само непомітно-прозорим.

Ми хочемо поділитися своїм баченням майбутнього і запрошуємо вас стати першими користувачами альфа-версії нового Браузера. Головна його особливість — прозорий інтерфейс, що не заступає наповнення сайтів. Верхня та нижня панелі мімікрують під тло сторінки, і межі між браузером та інтернетом зникають.

2014-11-201700.png

 

 

Наталія Журавльова та команда Браузера,
майбутнє вже тут

 

 

Читати далі
3 коментарі
Браузер