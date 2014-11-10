Раніше вікна були тьмяними і розміром із блюдечко. Сучасне вікно — величезне, на всю стіну. Ми його майже не помічаємо, але воно відкриває нам світ та захищає від зовнішніх неприємностей. Інтернет, як і світ, змінюється, сайти перетворюються на повноцінні застосунки, і їм уже не потрібні додаткові рамки інтерфейсу — вони гарні самі по собі і заслуговують на цілковиту увагу користувача. Браузер — це наше вікно в інтернет, і час йому стати так само непомітно-прозорим.



Ми хочемо поділитися своїм баченням майбутнього і запрошуємо вас стати першими користувачами альфа-версії нового Браузера. Головна його особливість — прозорий інтерфейс, що не заступає наповнення сайтів. Верхня та нижня панелі мімікрують під тло сторінки, і межі між браузером та інтернетом зникають.













Наталія Журавльова та команда Браузера,

майбутнє вже тут