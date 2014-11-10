Блог Яндекс.України
Tolstoy Startup Camp оголошує новий набір до майстерні стартапів. Вона триватиме два місяці — з 16 лютого до 17 квітня 2015 року — і за цей час учасники мають продумати ідею, розробити прототип продукту, а потім «продати» його інвесторам. У цьому їм допомагатимуть досвідчені ментори та експерти. Приміром, представники стартап-акселераторів, таких як постійний партнер кемпу український GrowthUP, засновники стартапів, що вже твердо стоять на ногах, і, звичайно, експерти з Яндекса.
Кемп проходитиме у головному офісі компанії і забиратиме весь робочий день, а в особливо захоплених — і неробочу ніч. При цьому Яндекс потурбується про розміщення учасників з інших міст у хостелі та забезпечить усіх робочими місцями.
Щоб потрапити на кемп, потрібно мати досвід програміста, дизайнера або менеджера і бути серйозно налаштованим створити свій власний бізнес. Добре також, якщо у вас є ідея або справа-усього-вашого-життя, але якщо ні — не страшно, просто будьте готові приєднатися до іншої команди. Тепер залишається головне — заповнити анкету і вирішити тестове завдання.
До речі, про ідеї. Це вже четвертий Tolstoy Startup Camp, і він трохи відрізнятиметься від попередніх. Раніше Яндекс вітав хороші задуми з будь-якої галузі. Зараз він прагне працювати з тими, кому може бути найкориснішим. Серед сфер, у яких наші експерти розбираються найкраще, — сервіси, розраховані на масову аудиторію, а також проекти, в основі котрих лежать унікальні технологічні рішення. А от послуги для бізнесу і контентні продукти відбір, на жаль, не пройдуть.
Аліса Недашковська,
мрії збуваються
Раніше вікна були тьмяними і розміром із блюдечко. Сучасне вікно — величезне, на всю стіну. Ми його майже не помічаємо, але воно відкриває нам світ та захищає від зовнішніх неприємностей. Інтернет, як і світ, змінюється, сайти перетворюються на повноцінні застосунки, і їм уже не потрібні додаткові рамки інтерфейсу — вони гарні самі по собі і заслуговують на цілковиту увагу користувача. Браузер — це наше вікно в інтернет, і час йому стати так само непомітно-прозорим.
Ми хочемо поділитися своїм баченням майбутнього і запрошуємо вас стати першими користувачами альфа-версії нового Браузера. Головна його особливість — прозорий інтерфейс, що не заступає наповнення сайтів. Верхня та нижня панелі мімікрують під тло сторінки, і межі між браузером та інтернетом зникають.
Наталія Журавльова та команда Браузера,
майбутнє вже тут