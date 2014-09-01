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Зазвичай у травневі свята та під час літніх відпусток до Криму й Одеси з’їжджаються пів-Києва і безліч автомобілістів з інших міст України — про це свідчить кількість користувачів, які передають дані через Яндекс.Карти і Навігатор. Цього року порівняно з минулим збільшення потоку машин незначне, причому найпомітніше це у Криму.
Якщо у травневі свята 2013 року на півострові було у 4 рази більше машин, ніж у квітні, то 2014-го — лише у 1,5. Улітку зростання кількості автомобілістів теж було не таке, як зазвичай, — у порівнянні з минулим роком їх стало удвічі менше.
Наплив туристів до Одеси майже не змінився, хоча й тут простежувалось ледь помітне зменшення.
Дмитро Мельник,
теж був у тренді – піднімався на Говерлу
Черкаська область — це не лише перед-передостанній регіон у нашому дослідженні, а й місцевість, звідки питають, [чому в австралії все навпаки], і де шукають рецепти осінніх страв.
Олександра Колеснікова,
бойлери зараз шукають усі
Це дослідження про те, що цікавить користувачів Яндекса у звичайному житті. Глобально мета і форма пошуків не змінилися, але від мирних нинішні часи усе ж дещо відрізняються. Наприклад, аномальним зростанням кількості запитів про новини. Але це ми вже забігаємо наперед.
Близько 19 мільйонів українців виходять у мережу хоча б раз на місяць. З літа минулого року ця кількість збільшилась на 14 % — а це майже 2 млн осіб або півтора Харкова — і продовжує невпинно зростати.
Однак виходить, що в інтернеті буває лише трохи більше половини населення — за світовими мірками не дуже багато. Найчастіше це залежить від розміру населеного пункту — у великих містах із мережею знайома більшість, а в селах — близько третини населення, причому переважно молодь.
Тип населеного пункту значною мірою впливає і на те, що саме користувачі шукають. Наприклад, у центрі країни багато великих міст, зокрема столиця. І тут частіше, ніж у інших регіонах, питають про бізнес, устаткування, ремонт та облаштування оселі. На сході популярні запити про кіно й музику, лікарські препарати і транспорт, а також про езотерику, приміром про [космические молитвы]. На півдні більше, ніж деінде, запитів про зовнішній вигляд, телешоу і відомих людей. Крім того, здається, що тут багато питань від туристів: [достопримечательности одессы], [nudist beach] (хоча про пляж могли питати й місцеві). На заході мало великих міст, тому запити переважно «молодіжні»: про відеохостинг, серіали та мультики. Львів — виняток: тут частіше питають про науку й освіту.
До речі, від теми запиту значною мірою залежить і те, якою мовою задає його користувач. Наприклад, питання про освіту, та держпослуги в основному ставлять українською, а про розваги та дозвілля — російською. Між іншим, кількість україномовних запитів невпинно зростає.
Про те, які запити українців зникли з топ-10 за три роки, який відсоток питань ставлять українською мовою, а також докладну інформацію про регіональні особливості ви можете прочитати у повній версії дослідження (PDF)
Наталія Журавльова, Іван Леонтьєв, Поліна Трояновська та Аліса Недашковська,
аналітики й помічники аналітиків Яндекса
Про Полтавщину ми вже дещо знаємо: наприклад, що звідти надходить 3 % усіх українських запитів до Яндекса і в пошані професія кухаря. Сьогоднішня ж розповідь буде ґрунтовнішою і в дечому перетинатиметься із дослідженням про інтернет у всій-всій Україні.
Насамперед у Полтавській області користування мережею поширеніше, ніж у середньому по Україні. За нашими спостереженнями, у неї хоч раз на тиждень виходить близько 60 % полтавців у віці від 15 років, тоді як загальноукраїнський показник — трохи більше половини. Звичайно, серед міських жителів юзерів більше, ніж серед мешканців невеличких населених пунктів.
Таке ж співвідношення характерне і для пошуку.
Із двох найбільших міст регіону — Полтави та Кременчука — Яндекс отримує від одного користувача 15 запитів на тиждень, а з решти — 11. Цікаво, що у Полтавській області пошукова система затребувана увесь тиждень: кількість запитів у п’ятницю та вихідні, порівняно з іншими днями, знижується менш ніж на 10 %. Загалом по країні ситуація інша: наприкінці робочого тижня українці переважно воліють займатися цікавішими справами.
Чим у Полтаві та Кременчуці цікавляться мешканці сусідніх регіонів, а також про особливості пошуку новин і мультиварок читайте у повній версії дослідження (PDF).
Надія Моісеєнко, сама з тих країв, і аналітики Яндекса