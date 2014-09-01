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Блог Яндекс.України

вересень 2014
Тарас Шевченко: згадати все
1 вересня 2014, 14:37
Минає літо, шелестить пожовкле листя, а Яндекс відкриває пізнавальну вікторину до Дня знань на продовження року Тараса Шевченка в Україні — taras.yandex.ua. Для школярів та їхніх батьків, знавців і просто шанувальників Кобзаря – про його життя, картини і літературні твори.
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змагання,освіта і наука
[як не хвилюватися перед 1 вересня]
2 вересня 2014, 11:08
Цікавитися Першим вересня українці почали ще на початку серпня, а до кінця місяця кількість запитів про нього зросла у 6 разів. Так, День знань опинився у топ-5 пошукових тем на Яндексі, а назва першого шкільного уроку «Україна — єдина країна» потрапила до «сплесків» — списку запитів, інтерес до яких виріс особливо різко.
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дослідження,Пошук
Літо без моря: аналіз трафіку за квітень — серпень
4 вересня 2014, 12:06

Зазвичай у травневі свята та під час літніх відпусток до Криму й Одеси з’їжджаються пів-Києва і безліч автомобілістів з інших міст України — про це свідчить кількість користувачів, які передають дані через Яндекс.Карти і Навігатор. Цього року порівняно з минулим збільшення потоку машин незначне, причому найпомітніше це у Криму.

Якщо у травневі свята 2013 року на півострові було у 4 рази більше машин, ніж у квітні, то 2014-го — лише у 1,5. Улітку зростання кількості автомобілістів теж було не таке, як зазвичай, — у порівнянні з минулим роком їх стало удвічі менше.

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Наплив туристів до Одеси майже не змінився, хоча й тут простежувалось ледь помітне зменшення.


Дмитро Мельник,
теж був у тренді – піднімався на Говерлу

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дослідження,Карти,Затори
Понад мільйон користувачів Яндекса відправлено на примусову зміну пароля
8 вересня 2014, 12:54
Вчора в інтернеті внаслідок нібито зламу сервісів Яндекса було оприлюднено базу логінів і паролів понад мільйона наших користувачів.
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принципи та політика,безпека
Історія двадцять третя: осіннє меню і водонагрівачі від жителів Черкащини
8 вересня 2014, 13:28

Черкаська область — це не лише перед-передостанній регіон у нашому дослідженні, а й місцевість, звідки питають, [чому в австралії все навпаки], і де шукають рецепти осінніх страв.

 

 

Олександра Колеснікова,
бойлери зараз шукають усі

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дослідження,український пошук,Україна в пошуку: від А до Я
Новинне агентство і всі соцмережі у корпусі iPhone
15 вересня 2014, 10:18
Знаємо по собі, що з телефона ми тепер частіше не дзвонимо і навіть не есемесимо, а читаємо новини та перевіряємо соціальні мережі.
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мобільні застосунки,Новини
Футбольний сезон на Яндексі
16 вересня 2014, 13:23
Хто перевершить досягнення Рауля і стане найкращим бомбардиром в історії єврокубків: Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі? Чи зможе мадридський «Реал» водинадцяте завоювати кубок Ліги Чемпіонів? Чи повторять українські клуби успіх «Шахтаря» 2009 року? Навіть якщо ви не на стадіоні та не перед телевізором, на Яндексі можна стежити за перебігом матчів і не пропустити жоден історичний момент цього футбольного сезону.
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Пошук,український пошук
Яндекс.ЗНО тепер не лише для старшокласників
22 вересня 2014, 12:30
Ті, у кого в родині є школярі, знають: минулого року Міністерство освіти вирішило, що нечесно оцінювати знання тільки випускників. Аби оцінити, як юні українці засвоїли навчальний матеріал у молодшій та основній школі, воно започаткувало моніторинг якості загальної середньої освіти. Для нього було створено перевірні роботи з основних предметів 5 та 10 класів.
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освіта і наука,ЗНО
Що та як шукають українці в інтернеті
24 вересня 2014, 01:34

Це дослідження про те, що цікавить користувачів Яндекса у звичайному житті. Глобально мета і форма пошуків не змінилися, але від мирних нинішні часи усе ж дещо відрізняються. Наприклад, аномальним зростанням кількості запитів про новини. Але це ми вже забігаємо наперед.

Близько 19 мільйонів українців виходять у мережу хоча б раз на місяць. З літа минулого року ця кількість збільшилась на 14 % — а це майже 2 млн осіб або півтора Харкова — і продовжує невпинно зростати.

Однак виходить, що в інтернеті буває лише трохи більше половини населення — за світовими мірками не дуже багато. Найчастіше це залежить від розміру населеного пункту — у великих містах із мережею знайома більшість, а в селах — близько третини населення, причому переважно молодь.

Тип населеного пункту значною мірою впливає і на те, що саме користувачі шукають. Наприклад, у центрі країни багато великих міст, зокрема столиця. І тут частіше, ніж у інших регіонах, питають про бізнес, устаткування, ремонт та облаштування оселі. На сході популярні запити про кіно й музику, лікарські препарати і транспорт, а також про езотерику, приміром про [космические молитвы]. На півдні більше, ніж деінде, запитів про зовнішній вигляд, телешоу і відомих людей. Крім того, здається, що тут багато питань від туристів: [достопримечательности одессы], [nudist beach] (хоча про пляж могли питати й місцеві). На заході мало великих міст, тому запити переважно «молодіжні»: про відеохостинг, серіали та мультики. Львів — виняток: тут частіше питають про науку й освіту.

До речі, від теми запиту значною мірою залежить і те, якою мовою задає його користувач. Наприклад, питання про освіту, та держпослуги в основному ставлять українською, а про розваги та дозвілля — російською. Між іншим, кількість україномовних запитів невпинно зростає.

 

 

Про те, які запити українців зникли з топ-10 за три роки, який відсоток питань ставлять українською мовою, а також докладну інформацію про регіональні особливості ви можете прочитати у повній версії дослідження (PDF)


Наталія Журавльова, Іван Леонтьєв, Поліна Трояновська та Аліса Недашковська,
аналітики й помічники аналітиків Яндекса

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дослідження,Пошук,український пошук
Нова Яндекс.Пошта: така, щоб усім зручно
25 вересня 2014, 12:33
Усі користуються електронною поштою, і кожен робить це по-своєму. Хтось часто їздить у метро і літає літаками, хтось отримує багато вкладених файлів, а хтось постійно бронює готелі та квитки. Якою повинна бути мобільна пошта, щоб усім було зручно? Наше бачення ми втілили у новій Яндекс.Пошті на Android.
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мобільні застосунки,Пошта
Полтавці в інтернеті: «просунутіші» і сидять у мережі навіть у вихідні
30 вересня 2014, 13:10

Про Полтавщину ми вже дещо знаємо: наприклад, що звідти надходить 3 % усіх українських запитів до Яндекса і в пошані професія кухаря. Сьогоднішня ж розповідь буде ґрунтовнішою і в дечому перетинатиметься із дослідженням про інтернет у всій-всій Україні.
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Насамперед у Полтавській області користування мережею поширеніше, ніж у середньому по Україні. За нашими спостереженнями, у неї хоч раз на тиждень виходить близько 60 % полтавців у віці від 15 років, тоді як загальноукраїнський показник — трохи більше половини. Звичайно, серед міських жителів юзерів більше, ніж серед мешканців невеличких населених пунктів.

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Таке ж співвідношення характерне і для пошуку.

Із двох найбільших міст регіону — Полтави та Кременчука — Яндекс отримує від одного користувача 15 запитів на тиждень, а з решти — 11. Цікаво, що у Полтавській області пошукова система затребувана увесь тиждень: кількість запитів у п’ятницю та вихідні, порівняно з іншими днями, знижується менш ніж на 10 %. Загалом по країні ситуація інша: наприкінці робочого тижня українці переважно воліють займатися цікавішими справами. 

Чим у Полтаві та Кременчуці цікавляться мешканці сусідніх регіонів, а також про особливості пошуку новин і мультиварок читайте у повній версії дослідження (PDF).


Надія Моісеєнко, сама з тих країв, і аналітики Яндекса

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дослідження,Пошук,український пошук