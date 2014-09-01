Це дослідження про те, що цікавить користувачів Яндекса у звичайному житті. Глобально мета і форма пошуків не змінилися, але від мирних нинішні часи усе ж дещо відрізняються. Наприклад, аномальним зростанням кількості запитів про новини. Але це ми вже забігаємо наперед.

Близько 19 мільйонів українців виходять у мережу хоча б раз на місяць. З літа минулого року ця кількість збільшилась на 14 % — а це майже 2 млн осіб або півтора Харкова — і продовжує невпинно зростати.

Однак виходить, що в інтернеті буває лише трохи більше половини населення — за світовими мірками не дуже багато. Найчастіше це залежить від розміру населеного пункту — у великих містах із мережею знайома більшість, а в селах — близько третини населення, причому переважно молодь.

Тип населеного пункту значною мірою впливає і на те, що саме користувачі шукають. Наприклад, у центрі країни багато великих міст, зокрема столиця. І тут частіше, ніж у інших регіонах, питають про бізнес, устаткування, ремонт та облаштування оселі. На сході популярні запити про кіно й музику, лікарські препарати і транспорт, а також про езотерику, приміром про [космические молитвы]. На півдні більше, ніж деінде, запитів про зовнішній вигляд, телешоу і відомих людей. Крім того, здається, що тут багато питань від туристів: [достопримечательности одессы], [nudist beach] (хоча про пляж могли питати й місцеві). На заході мало великих міст, тому запити переважно «молодіжні»: про відеохостинг, серіали та мультики. Львів — виняток: тут частіше питають про науку й освіту.

До речі, від теми запиту значною мірою залежить і те, якою мовою задає його користувач. Наприклад, питання про освіту, та держпослуги в основному ставлять українською, а про розваги та дозвілля — російською. Між іншим, кількість україномовних запитів невпинно зростає.

Про те, які запити українців зникли з топ-10 за три роки, який відсоток питань ставлять українською мовою, а також докладну інформацію про регіональні особливості ви можете прочитати у повній версії дослідження (PDF)



Наталія Журавльова, Іван Леонтьєв, Поліна Трояновська та Аліса Недашковська,

аналітики й помічники аналітиків Яндекса