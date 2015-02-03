Якщо ваші руки уві сні стискають уявні палиці, ноги самі маневрують тротуарами, а у повітрі ввижається гудіння витягів, то нові панорами гірськолижних курортів Карпат ми знімали саме для вас. Відтепер Буковель і Драгобрат можна з усіма подробицями роздивитися на Яндекс.Картах.







Це перші безперервні панорами цих місць, і ними можна віртуально гуляти — або у справах, приміром придивляючись до готелів, або ностальгічно зітхаючи. Краєвиди було відзнято лише місяць тому зі свіженьким ще снігом, що так і рипить під мишкою. Ролик нижче промчить вас «Буковелем» на швидкості 350 кілометрів за годину:







Панорами «зустрічають» користувача здалеку — на початку Татарова, ведуть Поляницею через стару та нову траси і супроводжують аж до кінця Ясіні. Найдетальніші панорами зроблено для інфраструктури курортів, а також для підходів до верхніх та нижніх станцій підйомників — тут можна не лише роздивитися пейзажі, а й побачити доріжки, домовитися про зустріч біля витягу чи кафе.

Зйомкою панорам займалася «Компанія neq4» — їхню машину із камерою на даху біля Буковелі та на Драгобраті можна було побачити у другій половині грудня. Вхопити слушний момент було непросто, але оператори встигали поєднати приємне з корисним:







Загальна довжина шляху, який їм довелося проїхати, пройти, прокататися на лижах і пролетіти на підйомниках — понад 112 км. У результаті вийшло майже 14 тисяч фотографій, із яких зібрали близько 3,5 тисячі кругових панорам.



До речі про операторів. Перш ніж розпочати фотографування, потрібно було вирішити, що ж саме знімати і як часто. Це виявилося непросто, адже для розмітки можна використовувати лише літні знімки із супутника, оскільки на зимових через сніг побачити щось важко. Водночас на літніх фотографіях взагалі не видно бугельних підйомників, станції ховаються серед дерев. Щоб уточнити всі деталі, ще напередодні зйомки до «Буковелю» було відправлено розвідників.

Заздалегідь на Панорамах ви можете не лише роздивитися готель, а й довідатися, чи далеко він від витягів, як виглядає колиба, де ви зібралися вечеряти, і багато іншого. Крім того, усі траси та зупинки підйомників позначено, а решту інфраструктури — котеджі, пункти оренди спорядження, лазні тощо — можна знайти у пошуку. Також на Картах є супутникові знімки гір і докладні схеми курортів із об’ємними будівлями.



Наразі на панорамах Яндекса можна побачити 68 міст України, зокрема Тернопіль, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Хмельницький. Час від часу додаються нові населені пункти, тому стежте за оновленнями.

Аліса Недашковська і команда Карт,

зими на Панорамах стало більше