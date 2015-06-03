От у чому парадокс: коли на вулиці гаряче, більшість хоче на південь, де ще спекотніше (принаймні теоретично). Аналітики Яндекса — не виняток, тому й затіяли дослідження про три курортні області: Одеську, Миколаївську та Херсонську. Із них ви дізнаєтеся, що і як південці шукають в інтернеті, що про них цікавить сусідів і чим вони відрізняються один від одного.

Ми розповіли вам невеличку частину того, що ви знайдете у дослідженнях про кожне з міст. Ось тут можна завантажити текст про Одесу (у ньому є бонус — аналіз ринку праці), тут — про Миколаїв і Херсон.

Наталія Журавльова, Олександра Колеснікова та Іван Леонтьєв,



писали з думками про море