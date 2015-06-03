Блог Яндекс.України
червень 2015
3 червня 2015, 13:27
10 червня 2015, 11:12
От у чому парадокс: коли на вулиці гаряче, більшість хоче на південь, де ще спекотніше (принаймні теоретично). Аналітики Яндекса — не виняток, тому й затіяли дослідження про три курортні області: Одеську, Миколаївську та Херсонську. Із них ви дізнаєтеся, що і як південці шукають в інтернеті, що про них цікавить сусідів і чим вони відрізняються один від одного.
Ми розповіли вам невеличку частину того, що ви знайдете у дослідженнях про кожне з міст. Ось тут можна завантажити текст про Одесу (у ньому є бонус — аналіз ринку праці), тут — про Миколаїв і Херсон.
Наталія Журавльова, Олександра Колеснікова та Іван Леонтьєв,
писали з думками про море
22 червня 2015, 17:36
23 червня 2015, 11:38
26 червня 2015, 10:37