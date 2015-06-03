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Блог Яндекс.України

червень 2015
Славське і його гори на Панорамах Яндекса
3 червня 2015, 13:27
За вікном уже літо, хочеться їсти морозиво і згадувати, як сніг колов носа, поки підйомник мчав вас із лижами на самісінький вершечок Тростяна. Останнє легко влаштувати просто зараз: сьогодні на Яндекс.Картах з’явилися зимові безперервні панорами Славського. Отак там було 20‒22 лютого, коли панорамомобіль їздив околицями:
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Панорами,Карти
Пошук Яндекса на півдні
10 червня 2015, 11:12

От у чому парадокс: коли на вулиці гаряче, більшість хоче на південь, де ще спекотніше (принаймні теоретично). Аналітики Яндекса — не виняток, тому й затіяли дослідження про три курортні області: Одеську, Миколаївську та Херсонську. Із них ви дізнаєтеся, що і як південці шукають в інтернеті, що про них цікавить сусідів і чим вони відрізняються один від одного.




Ми розповіли вам невеличку частину того, що ви знайдете у дослідженнях про кожне з міст. Ось тут можна завантажити текст про Одесу (у ньому є бонус — аналіз ринку праці), тут — про Миколаїв і Херсон.


 


Наталія Журавльова, Олександра Колеснікова та Іван Леонтьєв,

писали з думками про море

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дослідження,Пошук,український пошук
«Одесея» по-справжньому
18 червня 2015, 10:16
Останнім часом у нас постійно запитували, як там одеська конференція з маркетингу та чи відбудеться вона цього року. І от нарешті ми можемо повідомити вам новину, та ще й яку радісну.
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конференції та семінари,ОдесеЯ
Нові можливості оновленої Яндекс.Метрики
22 червня 2015, 17:36
Сьогодні у житті Яндекс.Метрики важлива дата – оновлена версія сервісу стала доступною за адресою: https://metrika.yandex.ua.
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Метрика
Маршрутки — це теж Транспорт
23 червня 2015, 11:38
Коли місяць тому ми запустили Яндекс.Транспорт, багато користувачів нас питали про маршрутні таксі: у Києві є місця, куди зручно дістатися лише ними. І от сьогодні у програмі з’явилася можливість відстежувати маршрутки КП «Київпастрансу», який надає нам дані про рух своїх машин. Загалом це 31 маршрут і близько 250 власне мікроавтобусів*. Дивіться у скринкасті, як виглядають їхні значки на карті міста:
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мобільні застосунки,транспорт
Про Яндекс.Заправки у літрах і разах
25 червня 2015, 11:04
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мобільні застосунки,ПриватБанк
Купити крем для засмаги і зайти на Яндекс.Карти
26 червня 2015, 10:37
У середньому якихось 6 годин машиною від Києва або Харкова — і ви на морі. В Україні є безліч місць, де можна не лише поплавати, а й сходити у гори або підлікуватися. А тепер відпочивати там буде ще комфортніше: сьогодні кількість докладних схем українських курортів на Яндексі істотно поповнилася. І зараз серед них є:
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Карти