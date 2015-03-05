Щотижня жителі України задають Яндексу понад півмільйона запитів зі словами «чоловічий/жіночий» та «для чоловіків/для жінок». Приміром, питають про [червоний чоловічий костюм на весілля], [фетрові капелюхи для чоловіків і жінок] і яка [користь абрикоса для жінок]. Згадавши, що у нас є технологія Крипта, яка вміє визначати стать користувачів, ми вирішили копнути глибше. І в результаті дізналися, що українці шукають для себе, а що — для представників протилежної статі.
Яндекс закликає усіх влаштувати свято коханим жінкам, навіть якщо ваша — це ви самі. А раптом ви не подумали про це заздалегідь, не страшно: чаклунчик у результатах пошуку вам залюбки допоможе. Спитайте щось про 8 Березня, приміром [куди піти у жіночий день], і побачите блок із посиланнями для пошуку різних потрібних до свята речей.
Команда картографів українського Яндекса береться до роботи. Ми вирішили запустити експеримент, покликаний виправити різноманітні помилки на Картах українських міст. І до нього ми хочемо залучити вас, наші користувачі. Нам — хороші карти, вам — хороші карти, цікавий досвід і сувеніри від Яндекса.
Хто сьогодні запустив бал харківських заторів — той Яндекс Тепер у цьому місті спеціальний алгоритм оцінюватиме поточну дорожню ситуацію, взявши за точку відліку абсолютно вільні дороги. Важливо, що шкала пристосована саме для Харкова і показує зміну тієї обстановки, до якої звичні місцеві водії.
У місті можна розгубитися, зіпсувати вечір або й кудись спізнитися, якщо не знати, приміром, чи буде смачно в ресторані або чи є там термінал. Щоб допомогти вам швидко зорієнтуватися, Яндекс створив Місто.
Неподалік від нашого офісу в Одесі по вулиці Буніна закрили на ремонт міст Коцебу. Через це ми протягом майже усього дня спостерігаємо там затори, а міська влада, щоб їх уникнути, навіть думає відкрити знову Грецьку площу (про наслідки цього перекриття ми писали півроку тому).
Услід за Харковом ми запустили бал заторів у Дніпропетровську. Тепер одним поглядом дізнаватися, що ж там на дорогах, можуть мешканці уже п’яти міст України. А перш ніж починати новий етап у житті місцевих доріг, ми вирішили дослідити, із чим світлофору доведеться мати справу.