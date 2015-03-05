Яндекс закликає усіх влаштувати свято коханим жінкам, навіть якщо ваша — це ви самі. А раптом ви не подумали про це заздалегідь, не страшно: чаклунчик у результатах пошуку вам залюбки допоможе. Спитайте щось про 8 Березня, приміром [куди піти у жіночий день], і побачите блок із посиланнями для пошуку різних потрібних до свята речей.