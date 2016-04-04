Яким би точним не був розклад електричок, все ж навіть він іноді помиляється. І тоді доводиться або запізнюватись, або… запізнюватись. Відтепер у Яндекс.Транспорті можна відстежувати ще й міську електричку Києва. Червона іконка на екрані смартфона (така ж, якою у програмі позначено трамваї) підкаже, де вона саме зараз, встигаєте ви на неї чи варто сісти у щось інше.



