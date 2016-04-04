Із приходом весняного тепла трафік на автотрасах стає дедалі інтенсивнішим, а дорожні бригади лагодять покриття. Щоб водії не потрапляли до «гарячих точок», ми заручилися інформаційною підтримкою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор). Відтепер дані про ремонти на магістралях та перекриття доріг будуть відображатися на Яндекс.Картах точно й оперативно: їх уже почали вносити працівники агентства. Це стосується і несанкціонованих перекриттів, наприклад тих, що трапляються внаслідок стихійних мітингів.
Блог Яндекс.України
квітень 2016
14 квітня 2016, 11:46
Яким би точним не був розклад електричок, все ж навіть він іноді помиляється. І тоді доводиться або запізнюватись, або… запізнюватись. Відтепер у Яндекс.Транспорті можна відстежувати ще й міську електричку Києва. Червона іконка на екрані смартфона (така ж, якою у програмі позначено трамваї) підкаже, де вона саме зараз, встигаєте ви на неї чи варто сісти у щось інше.