Нещодавно на yandex.ua/maps з’явилася можливість додавати Яндекс.Карти на свій сайт, у блог або мобільну програму просто кількома кліками. Якщо раніше доводилося звертатися за цими послугами до програміста або обмежуватися скриншотами, то тепер ви самі можете вставляти інтерактивний фрагмент (віджет) Карт на свої сторінки. Він має кілька корисних функцій, доступних у «великих» Картах. Серед них, наприклад, ― можливість переглядати актуальну інформацію про організації, будувати маршрут та дивитися затори на вибраній ділянці.