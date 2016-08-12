Гарна новина для тих, хто любить Київ, Дніпро та мальовничі пейзажі: цього тижня знімальна група Яндекс.Карт пересіла з уже звичного панорамомобіля на панорамокатер, щоб створити перші безперервні панорами української столиці з води.
Блог Яндекс.України
серпень 2016
17 серпня 2016, 10:38
Нещодавно на yandex.ua/maps з’явилася можливість додавати Яндекс.Карти на свій сайт, у блог або мобільну програму просто кількома кліками. Якщо раніше доводилося звертатися за цими послугами до програміста або обмежуватися скриншотами, то тепер ви самі можете вставляти інтерактивний фрагмент (віджет) Карт на свої сторінки. Він має кілька корисних функцій, доступних у «великих» Картах. Серед них, наприклад, ― можливість переглядати актуальну інформацію про організації, будувати маршрут та дивитися затори на вибраній ділянці.