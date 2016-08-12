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Блог Яндекс.України

серпень 2016
І Дніпро, і кручі буде видно
12 серпня 2016, 10:54

Гарна новина для тих, хто любить Київ, Дніпро та мальовничі пейзажі: цього тижня знімальна група Яндекс.Карт пересіла з уже звичного панорамомобіля на панорамокатер, щоб створити перші безперервні панорами української столиці з води.

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Карти,Панорами
Яндекс.Карти на вашому сайті кількома кліками
17 серпня 2016, 10:38

Нещодавно на yandex.ua/maps з’явилася можливість додавати Яндекс.Карти на свій сайт, у блог або мобільну програму просто кількома кліками. Якщо раніше доводилося звертатися за цими послугами до програміста або обмежуватися скриншотами, то тепер ви самі можете вставляти інтерактивний фрагмент (віджет) Карт на свої сторінки. Він має кілька корисних функцій, доступних у «великих» Картах. Серед них, наприклад, ― можливість переглядати актуальну інформацію про організації, будувати маршрут та дивитися затори на вибраній ділянці.

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2 коментарі
Карти