Чудові новини для харків’ян! Сьогодні Яндекс.Таксі приїхало до першої столиці України. Відтепер можна дістатися до будь-якої точки міста швидко, зручно й без дзвінка. Достатньо мати при собі смартфон з мобільною програмою або зайти на сайт taxi.yandex.ua.
Блог Яндекс.України
В Україні по-справжньому захурделило. Але якщо ви із сумом продовжуєте згадувати літо, у нас є трохи ліків від зимової депресії. На Яндекс.Картах уже з’явилися фото сонячних Запоріжжя та Бердянська – і це останнє велике оновлення цього року.
Щороку напередодні зимових свят Яндекс досліджує запити користувачів про людей, події та явища, які цікавили їх найбільше. 2016-го українці і про духовне дбали, і про матеріальне не забували. Так, серед подій у країні лідирують перемога Джамали на Євробаченні та підвищення тарифів на комунальні послуги. Традиційно не зникали з топ-15 запити про політичне життя держави. Популярні теми – система публічних закупівель, декларації чиновників та, звичайно ж, безвізовий режим. З-поміж світових подій на перших місцях – вихід iPhone 7, церемонія вручення Оскара та вибори президента США.
1 березня на Яндекс.Маркеті стартувала акція «Безліміт для магазинів в Україні». Протягом останніх дев’яти місяців магазини, підключені до Маркету, сплачували лише символічну абонплату в сумі 50 грн на місяць без ПДВ [1]. Акція позитивно вплинула на розвиток малого і середнього бізнесу, тож ми вирішили продовжити її ще на рік.
Рік, що минає, подарував меломанам безліч нових композицій. Ми зібрали і проаналізували дані Яндекс.Музики, щоб з’ясувати, хто з виконавців припав українцям до душі та які пісні найчастіше лунали у їхніх навушниках.
Після успішного запуску у двох найбільших містах країни Яндекс.Таксі прибуло до Дніпра. Відсьогодні машину до будь-якої точки можна викликати за допомогою мобільної програми для iOS та Android або просто на сайті taxi.yandex.ua.
У Києві водіям іноді складно орієнтуватися на незнайомих маршрутах. Частенько доводиться ламати голову, якою смугою рухатися, приміром, під час заїзду на міст Патона чи на перехресті поруч із Національним цирком. Буває, не встигнеш помітити дорожній знак із підказкою, а перелаштовуватися уже пізно. Щоб полегшити життя київським автомобілістам, ми запустили нову функцію у Яндекс.Навігаторі. Тепер програма зорієнтує на складній розв’язці та завчасно підкаже, якої смуги триматися, щоб не пропустити свій поворот.