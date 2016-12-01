Щороку напередодні зимових свят Яндекс досліджує запити користувачів про людей, події та явища, які цікавили їх найбільше. 2016-го українці і про духовне дбали, і про матеріальне не забували. Так, серед подій у країні лідирують перемога Джамали на Євробаченні та підвищення тарифів на комунальні послуги. Традиційно не зникали з топ-15 запити про політичне життя держави. Популярні теми – система публічних закупівель, декларації чиновників та, звичайно ж, безвізовий режим. З-поміж світових подій на перших місцях – вихід iPhone 7, церемонія вручення Оскара та вибори президента США.



