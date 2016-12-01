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Блог Яндекс.України

грудень 2016
Таксі викликали?
1 грудня 2016, 11:05

Чудові новини для харків’ян! Сьогодні Яндекс.Таксі приїхало до першої столиці України. Відтепер можна дістатися до будь-якої точки міста швидко, зручно й без дзвінка. Достатньо мати при собі смартфон з мобільною програмою або зайти на сайт taxi.yandex.ua.

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11 коментарів
Таксі
Назад у літо: Запоріжжя та Бердянськ (оновлено: всіх качок знайшли!)
7 грудня 2016, 14:04

В Україні по-справжньому захурделило. Але якщо ви із сумом продовжуєте згадувати літо, у нас є трохи ліків від зимової депресії. На Яндекс.Картах уже з’явилися фото сонячних Запоріжжя та Бердянська – і це останнє велике оновлення цього року.

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77 коментарів
Чим запам’ятався 2016-й
8 грудня 2016, 09:53

Щороку напередодні зимових свят Яндекс досліджує запити користувачів про людей, події та явища, які цікавили їх найбільше. 2016-го українці і про духовне дбали, і про матеріальне не забували. Так, серед подій у країні лідирують перемога Джамали на Євробаченні та підвищення тарифів на комунальні послуги. Традиційно не зникали з топ-15 запити про політичне життя держави. Популярні теми – система публічних закупівель, декларації чиновників та, звичайно ж, безвізовий режим. З-поміж світових подій на перших місцях – вихід iPhone 7, церемонія вручення Оскара та вибори президента США.

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3 коментарі
Пошук,дослідження
«Безліміт» на Маркеті триватиме!
9 грудня 2016, 10:55

1 березня на Яндекс.Маркеті стартувала акція «Безліміт для магазинів в Україні». Протягом останніх дев’яти місяців магазини, підключені до Маркету, сплачували лише символічну абонплату в сумі 50 грн на місяць без ПДВ [1]. Акція позитивно вплинула на розвиток малого і середнього бізнесу, тож ми вирішили продовжити її ще на рік.

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Маркет
Що слухала Україна 2016-го
13 грудня 2016, 10:13

Рік, що минає, подарував меломанам безліч нових композицій. Ми зібрали і проаналізували дані Яндекс.Музики, щоб з’ясувати, хто з виконавців припав українцям до душі та які пісні найчастіше лунали у їхніх навушниках.

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Музика,дослідження
Яндекс.Таксі вже у Дніпрі
16 грудня 2016, 12:09

Після успішного запуску у двох найбільших містах країни Яндекс.Таксі прибуло до Дніпра. Відсьогодні машину до будь-якої точки можна викликати за допомогою мобільної програми для iOS та Android або просто на сайті taxi.yandex.ua.

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4 коментарі
Таксі
Навігатор допоможе вибрати смугу
19 грудня 2016, 10:37

У Києві водіям іноді складно орієнтуватися на незнайомих маршрутах. Частенько доводиться ламати голову, якою смугою рухатися, приміром, під час заїзду на міст Патона чи на перехресті поруч із Національним цирком. Буває, не встигнеш помітити дорожній знак із підказкою, а перелаштовуватися уже пізно. Щоб полегшити життя київським автомобілістам, ми запустили нову функцію у Яндекс.Навігаторі. Тепер програма зорієнтує на складній розв’язці та завчасно підкаже, якої смуги триматися, щоб не пропустити свій поворот.

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Навігатор
Хто кого: Снігуронька проти Харлі Квінн
22 грудня 2016, 11:46

Чим ближче свято, тим більша паніка. Українці активно готуються до Нового року та вибирають карнавальні костюми. Ми вирішили дослідити запити наших користувачів і з’ясувати, у яких персонажів вони перевдягнуться цьогоріч.

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Пошук,дослідження
Яндекс продовжить співпрацю із T-Sell та Admixer
28 грудня 2016, 12:53

Минулого року Яндекс в Україні передав спеціалізованим агентствам ексклюзивне право на продаж частини медійної реклами. Такий підхід себе повністю виправдав, тож 2017-го ми продовжимо працювати в тому самому форматі.

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2 коментарі
Директ,реклама