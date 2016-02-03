Із 1 березня і до кінця 2016 року Яндекс.Маркет проводить акцію для інтернет-магазинів під назвою «Безліміт для магазинів в Україні». Тепер магазини з України, підключені до Маркету, сплачуватимуть лише фіксовану абонплату (5 у. о. на місяць за внутрішнім курсом Яндекса, наразі 1 у. о. = 10 грн без ПДВ) без жодних додаткових платежів, у тому числі за кліки.

Нова акція точно викличе багато запитань, тому ми вирішили відповісти на основні з них у блозі. У цьому нам допомогла Анна Куц, менеджер із роботи з ключовими клієнтами компанії «Яндекс.Україна», яка протягом 1,5 року займалася розвитком Яндекс.Маркету в Україні.