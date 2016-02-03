Українська команда Яндекс.Карт нещодавно закінчила чергову перевірку Києва та його передмість ‒ від вулички до вулички. Але хвалимося ми цим не просто так: відсьогодні знову оголошено пошук неточностей на Яндекc.Картах, цього разу ‒ у столиці та довкола неї. Кожен, хто попри нашу пильність усе ж упіймає неточність, отримає від нас безмежну повагу і сувенір від Яндекса.
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Серед запитів про день Святого Валентина трапляються різні: і від романтиків [как удивить девушку на 14 февраля без денег], і від скептиків [день валентина обычный день], і від практиків [бизнес идеи на день влюбленных]. Та хай там що, але щороку за 7 днів до свята українці задають Яндексу утричі більше запитів, ніж за попередні 357 від минулого Дня закоханих. А вже 14 лютого активність користувачів падає у 10 разів – усі втілюють задумане в життя.
Із 1 березня і до кінця 2016 року Яндекс.Маркет проводить акцію для інтернет-магазинів під назвою «Безліміт для магазинів в Україні». Тепер магазини з України, підключені до Маркету, сплачуватимуть лише фіксовану абонплату (5 у. о. на місяць за внутрішнім курсом Яндекса, наразі 1 у. о. = 10 грн без ПДВ) без жодних додаткових платежів, у тому числі за кліки.
Нова акція точно викличе багато запитань, тому ми вирішили відповісти на основні з них у блозі. У цьому нам допомогла Анна Куц, менеджер із роботи з ключовими клієнтами компанії «Яндекс.Україна», яка протягом 1,5 року займалася розвитком Яндекс.Маркету в Україні.