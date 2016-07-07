Синя чи біла? От у чім питання. Можемо закластися, що кожен український водій принаймні раз за свою «кар’єру» думав про це. Адже від кольору таблички із назвою населеного пункту на наших дорогах залежить, як швидко ним можна рухатися – 60 чи 90 км/год. Тепер відповідь підкаже Яндекс.Навігатор. Він знає, яке діє обмеження швидкості, і попередить про перевищення.