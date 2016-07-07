От не дарма географічний центр України розташований саме на Черкащині. Те, як мешканці області користуються інтернетом, – це майже модель онлайн-поведінки типового українця. Приміром, у мережу тут регулярно виходить 51 % дорослого населення ‒ приблизно стільки, скільки у середньому по країні.
Блог Яндекс.України
липень 2016
19 липня 2016, 11:55
Синя чи біла? От у чім питання. Можемо закластися, що кожен український водій принаймні раз за свою «кар’єру» думав про це. Адже від кольору таблички із назвою населеного пункту на наших дорогах залежить, як швидко ним можна рухатися – 60 чи 90 км/год. Тепер відповідь підкаже Яндекс.Навігатор. Він знає, яке діє обмеження швидкості, і попередить про перевищення.