Коли починається гаряча пора відпусток, бажання сісти на поїзд і поїхати куди очі дивляться стає нав’язливою ідеєю. А якщо очі дивляться на екран смартфона, навіть спонтанна поїздка електричками з пересадками пройде без накладок та сюрпризів. Розклад приміських поїздів усіх шести українських залізниць зі списком зупинок та часом у дорозі можна дізнатись будь-якої хвилини зі свого мобільного: Яндекс оновив програму Електрички для Android.