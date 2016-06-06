Полювання на помилки на Яндекс.Картах пройшло вдало, тож ми йдемо далі. Точніше, їдемо, оскільки тепер ми шукаємо неточності у побудові автомобільних маршрутів у Навігаторі та Картах.
Блог Яндекс.України
Коли починається гаряча пора відпусток, бажання сісти на поїзд і поїхати куди очі дивляться стає нав’язливою ідеєю. А якщо очі дивляться на екран смартфона, навіть спонтанна поїздка електричками з пересадками пройде без накладок та сюрпризів. Розклад приміських поїздів усіх шести українських залізниць зі списком зупинок та часом у дорозі можна дізнатись будь-якої хвилини зі свого мобільного: Яндекс оновив програму Електрички для Android.
Увесь інтернет не передивишся. Але можна читати лише вибране, і у цьому вам допоможе Яндекс.Браузер. У ньому тепер є Дзен – стрічка із посиланнями на статті, підібрані персонально для кожного користувача. Вона з’являтиметься у новій вкладці та показуватиме цікаві особисто вам ресурси і публікації.
Ми змінюємо схему підтримки рекламодавців Яндекса в Україні. Замість двох окремих структур ‒ персональних менеджерів і служби підтримки, ‒ буде створено новий відділ клієнтського сервісу. У єдиному вікні будь-який рекламодавець отримає не лише відповідь на запитання, а й поради щодо оптимізації кампаній.