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Блог Яндекс.України

червень 2016
Шукаємо поворот не туди
6 червня 2016, 10:30

Полювання на помилки на Яндекс.Картах пройшло вдало, тож ми йдемо далі. Точніше, їдемо, оскільки тепер ми шукаємо неточності у побудові автомобільних маршрутів у Навігаторі та Картах.

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змагання,Навігатор
У нові поїздки з новими Електричками
7 червня 2016, 11:50

Коли починається гаряча пора відпусток, бажання сісти на поїзд і поїхати куди очі дивляться стає нав’язливою ідеєю. А якщо очі дивляться на екран смартфона, навіть спонтанна поїздка електричками з пересадками пройде без накладок та сюрпризів. Розклад приміських поїздів усіх шести українських залізниць зі списком зупинок та часом у дорозі можна дізнатись будь-якої хвилини зі свого мобільного: Яндекс оновив програму Електрички для Android.

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транспорт,Розклади,мобільні застосунки
Яндекс.Браузер збагнув Дзен
8 червня 2016, 13:25

Увесь інтернет не передивишся. Але можна читати лише вибране, і у цьому вам допоможе Яндекс.Браузер. У ньому тепер є Дзен – стрічка із посиланнями на статті, підібрані персонально для кожного користувача. Вона з’являтиметься у новій вкладці та показуватиме цікаві особисто вам ресурси і публікації.

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Браузер
Вболіваємо за наших, стежимо на Яндексі
10 червня 2016, 11:39

Найближчі кілька тижнів уся Європа житиме футболом і, звісно, ми – не виняток. Спеціально до Євро-2016 Яндекс підготував проект, за допомогою якого ви завжди будете в курсі найактуальніших подій чемпіонату. 

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Євро-2016
[заговор щоб все було добре]
13 червня 2016, 10:55

Відповідь на будь-яке питання, як відомо, можна знайти в інтернеті. А вирішити будь-яку проблему, судячи із запитів українців, можна за допомогою магії. 

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4 коментарі
дослідження,український пошук
Новий відділ клієнтського сервісу Яндекса в Україні
29 червня 2016, 12:38

Ми змінюємо схему підтримки рекламодавців Яндекса в Україні. Замість двох окремих структур ‒ персональних менеджерів і служби підтримки, ‒ буде створено новий відділ клієнтського сервісу. У єдиному вікні будь-який рекламодавець отримає не лише відповідь на запитання, а й поради щодо оптимізації кампаній.

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