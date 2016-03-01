Іноді читаєш новину, ‒ приміром, що Львівське метро визнали найкращим у світі, ‒ і не знаєш, вірити чи ні. А потім дізнаєшся, що вуха у неї стирчать із сайту вигаданих новин, і все стає на свої місця. Утім інколи джерело знайти непросто: історія заростає деталями і ніхто не пам’ятає, з чого ж усе почалося. Відтепер із цим можуть допомогти Яндекс.Новини: їх технологія знаходить першоджерела новинних сюжетів.
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Карта для всіх одна, але кожен має місця, які йому особисто цікаві або важливі. Буває, що потрібно поділитися інформацією про них – приміром, щоб пояснити друзям, як знайти дачу, або показати клієнтам, де розміщено філії магазину. Сьогодні Яндекс оновив Конструктор карт, тож тепер вирішувати такі завдання буде зручніше.
Керувати автомобілем із Яндекс.Навігатором стало ще безпечніше: сьогодні у ньому з’явилися голосові повідомлення про ДТП і дорожні роботи. Тепер вам не доведеться відволікатися від керма або втрачати час у тягучці, об’їжджаючи перешкоду. Оксана або Олександр заздалегідь попередять про дорожнє ускладнення і уточнять, у якому воно ряду, щоб ви встигли перелаштуватися.
Сьогодні ми оновили мобільні Яндекс.Карти для iOS та Android. Тепер будь-яку адресу або контакти організації можна знайти офлайн – варто лише заздалегідь завантажити карту потрібної місцевості. А завдяки тому, що карти стали векторними, вони займуть у вашому телефоні значно менше місця.