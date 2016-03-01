Іноді читаєш новину, ‒ приміром, що Львівське метро визнали найкращим у світі, ‒ і не знаєш, вірити чи ні. А потім дізнаєшся, що вуха у неї стирчать із сайту вигаданих новин, і все стає на свої місця. Утім інколи джерело знайти непросто: історія заростає деталями і ніхто не пам’ятає, з чого ж усе почалося. Відтепер із цим можуть допомогти Яндекс.Новини: їх технологія знаходить першоджерела новинних сюжетів.