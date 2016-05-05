Цьогоріч уже національній відбір на Євробачення спричинив чималий галас, хоча зазвичай жителі України ставляться до нього спокійно. Приміром, у Яндексі конкурсом починають активно цікавитися за тиждень до фіналу та продовжують ще трохи після. Натомість за три місяці 2016-го запитів зі словом «євробачення» було у сім разів більше, ніж за той самий період 2015 року. Найдужче ця тема схвилювала мешканців Волинської, Вінницької і Полтавської областей, а от найменше ‒ Одеської та Чернівецької.
Блог Яндекс.України
травень 2016
10 травня 2016, 13:31
Тепер будинки на Майдані Незалежності у Києві можна роздивитися у 3D на Яндекс.Картах. Приміром, добре видно елементи фасаду Головпоштамту або обриси консерваторії:
11 травня 2016, 10:00
Іноді все ж краще хороше йти, ніж погано їхати. Особливо коли весна, сонечко, і ви точно знаєте, як зручніше дістатися до місця. Відтепер із маршрутом можуть допомогти Яндекс.Карти, на яких сьогодні з’явилася пішохідна навігація.