Цьогоріч уже національній відбір на Євробачення спричинив чималий галас, хоча зазвичай жителі України ставляться до нього спокійно. Приміром, у Яндексі конкурсом починають активно цікавитися за тиждень до фіналу та продовжують ще трохи після. Натомість за три місяці 2016-го запитів зі словом «євробачення» було у сім разів більше, ніж за той самий період 2015 року. Найдужче ця тема схвилювала мешканців Волинської, Вінницької і Полтавської областей, а от найменше ‒ Одеської та Чернівецької.

Слухайте &lt;a data-cke-saved-href="https://music.yandex.ua/users/music-blog/playlists/1348" href="https://music.yandex.ua/users/music-blog/playlists/1348"&gt;Україна на Євробаченні-2016 — пісні учасників&lt;/a&gt; — &lt;a data-cke-saved-href="https://music.yandex.ua/users/music-blog" href="https://music.yandex.ua/users/music-blog"&gt;Яндекс.Музика&lt;/a&gt; на Яндекс.Музиці