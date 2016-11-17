Хороші новини для тих, хто засумував за літом! Уже сьогодні ви можете вирушити у віртуальне плавання літнім Дніпром та помилуватися сонячними пляжами, адже на Яндекс.Картах з’явилися панорами української столиці з води.
Блог Яндекс.України
[Погода] – один із найчастіших пошукових запитів у Яндексі. Чи знадобиться на прогулянці верхній одяг? Взяти парасольку чи ризикнути й залишити вдома? А може, час помити машину? Але раптом піде дощ... Приймати правильні рішення нам щодня допомагає прогноз погоди. Проте, незважаючи на використання точних метеорологічних моделей, прогнози часто помиляються, а наші плани і настрій псуються.
Завдяки спеціальній технології Meteum, Яндекс навчився визначати актуальну погоду з точністю до району міста і навіть окремої вулиці та будинку. Гіперлокальний прогноз дає можливість дізнатися, яка температура буде біля вашого дому, як одягнутися на прогулянку в парку та чи варто їхати на концерт просто неба.
Відсьогодні за громадським транспортом Кам’янського можна стежити в реальному часі. Мобільна програма Яндекс.Транспорт підкаже мешканцям міста, за скільки хвилин прибуде маршрутка, автобус чи трамвай і коли вийти з дому, щоб не мерзнути на зупинці. Тож тепер, якщо раптом вам захочеться дорогою випити кави або купити щось неподалік, ви точно знатимете, як не проґавити свій транспорт.
Минулого тижня ми оголосили конкурс із пошуку качок на панорамах Києва. Наші читачі активно досліджували відзняті кілометри, плавали літнім Дніпром і наполегливо шукали жовтих птахів. Не минуло й кількох днів, як усі десять пернатих знайшлися.
Відтепер гуляти вулицями Житомира стало ще зручніше: на зупинках з’явилися друковані Яндекс.Карти. Вони стануть надійним помічником для жителів і гостей міста, підкажуть, що цікавого є поблизу, та зорієнтують, як дістатися до потрібного місця.
Цього літа, окрім Києва, до об’єктива Яндекс.Карт потрапили ще п’ять українських міст: Івано-Франківськ, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Мукачево, а також Хотинська фортеця. Тож коли за вікном холодно й сіро, саме час вирушати у мандрівку новими панорамами, де багато сонця, води і мальовничих пейзажів.
Цього літа команда Яндекс.Карт не сиділа на місці. Щоб вам, як і раніше, було легко орієнтуватися на місцевості, ми об’їздили п’ять українських міст і відзняли панорами. Оновилися Івано-Франківськ, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Мукачево, а також Хотинська фортеця. Докладніше про те, куди заїхав наш панорамомобіль, читайте у попередньому пості.
Завдяки новим фото ви зможете здійснити віртуальну прогулянку, помилуватися сонячними краєвидами та згадати літню відпустку. А щоб мандрівка була цікавішою, пропонуємо вам пограти.