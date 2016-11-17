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Блог Яндекс.України

листопад 2016
Рідкісний птах долетить до середини Дніпра, а ми долетіли (оновлено)
17 листопада 2016, 11:23

Хороші новини для тих, хто засумував за літом! Уже сьогодні ви можете вирушити у віртуальне плавання літнім Дніпром та помилуватися сонячними пляжами, адже на Яндекс.Картах з’явилися панорами української столиці з води.

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183 коментарі
Карти,Панорами
Яндекс знає погоду на кожній вулиці
21 листопада 2016, 12:36

[Погода] – один із найчастіших пошукових запитів у Яндексі. Чи знадобиться на прогулянці верхній одяг? Взяти парасольку чи ризикнути й залишити вдома? А може, час помити машину? Але раптом піде дощ... Приймати правильні рішення нам щодня допомагає прогноз погоди. Проте, незважаючи на використання точних метеорологічних моделей, прогнози часто помиляються, а наші плани і настрій псуються. 

Завдяки спеціальній технології Meteum, Яндекс навчився визначати актуальну погоду з точністю до району міста і навіть окремої вулиці та будинку. Гіперлокальний прогноз дає можливість дізнатися, яка температура буде біля вашого дому, як одягнутися на прогулянку в парку та чи варто їхати на концерт просто неба. 

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2 коментарі
Погода
Яндекс.Транспорт приїхав до Кам’янського
22 листопада 2016, 14:15

Відсьогодні за громадським транспортом Кам’янського можна стежити в реальному часі. Мобільна програма Яндекс.Транспорт підкаже мешканцям міста, за скільки хвилин прибуде маршрутка, автобус чи трамвай і коли вийти з дому, щоб не мерзнути на зупинці. Тож тепер, якщо раптом вам захочеться дорогою випити кави або купити щось неподалік, ви точно знатимете, як не проґавити свій транспорт.

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1 коментар
транспорт,мобільні застосунки
Качок спіймали!
24 листопада 2016, 17:41

Минулого тижня ми оголосили конкурс із пошуку качок на панорамах Києва. Наші читачі активно досліджували відзняті кілометри, плавали літнім Дніпром і наполегливо шукали жовтих птахів. Не минуло й кількох днів, як усі десять пернатих знайшлися.

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Карти,Панорами
Яндекс.Карти на зупинках Житомира
25 листопада 2016, 14:10

Відтепер гуляти вулицями Житомира стало ще зручніше: на зупинках з’явилися друковані Яндекс.Карти. Вони стануть надійним помічником для жителів і гостей міста, підкажуть, що цікавого є поблизу, та зорієнтують, як дістатися до потрібного місця. 

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1 коментар
Карти,транспорт
Панорам багато не буває
30 листопада 2016, 10:08

Цього літа, окрім Києва, до об’єктива Яндекс.Карт потрапили ще п’ять українських міст: Івано-Франківськ, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Мукачево, а також Хотинська фортеця. Тож коли за вікном холодно й сіро, саме час вирушати у мандрівку новими панорамами, де багато сонця, води і мальовничих пейзажів.

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2 коментарі
Карти,Панорами
Нову гру розпочато! (конкурс закрито: знайшли всіх 20 качок)
30 листопада 2016, 10:09

Цього літа команда Яндекс.Карт не сиділа на місці. Щоб вам, як і раніше, було легко орієнтуватися на місцевості, ми об’їздили п’ять українських міст і відзняли панорами. Оновилися Івано-Франківськ, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Мукачево, а також Хотинська фортеця. Докладніше про те, куди заїхав наш панорамомобіль, читайте у попередньому пості.

Завдяки новим фото ви зможете здійснити віртуальну прогулянку, помилуватися сонячними краєвидами та згадати літню відпустку.  А щоб мандрівка була цікавішою, пропонуємо вам пограти.

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Карти,Панорами