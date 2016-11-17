[Погода] – один із найчастіших пошукових запитів у Яндексі. Чи знадобиться на прогулянці верхній одяг? Взяти парасольку чи ризикнути й залишити вдома? А може, час помити машину? Але раптом піде дощ... Приймати правильні рішення нам щодня допомагає прогноз погоди. Проте, незважаючи на використання точних метеорологічних моделей, прогнози часто помиляються, а наші плани і настрій псуються.

Завдяки спеціальній технології Meteum, Яндекс навчився визначати актуальну погоду з точністю до району міста і навіть окремої вулиці та будинку. Гіперлокальний прогноз дає можливість дізнатися, яка температура буде біля вашого дому, як одягнутися на прогулянку в парку та чи варто їхати на концерт просто неба.



