Запуск онлайн-таксі у Києві став трендом року, осторонь якого ми не могли лишитись. Тож відсьогодні Яндекс не тільки підказує, як краще дістатись до будь-якої точки столиці, а й швидко та зручно туди відвозить. У цьому йому допомагає новий для України сервіс Яндекс.Таксі.