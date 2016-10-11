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Блог Яндекс.України

жовтень 2016
Україна з космосу: нові деталі, нові фото
11 жовтня 2016, 12:30

На Яндекс.Картах з’явились нові супутникові знімки України. Вони охоплюють площу у майже 72 тис. кв. км, із яких 17,5 тис. знято й опубліковано на сервісі вперше. Завдяки оновленню тепер у подробицях можна роздивитись 92,4 % усієї території України. Наприклад, так із висоти пташиного польоту виглядає курортний комплекс «Rixos-Prykarpattya» у Трускавці:

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Карти,супутникові знімки
Смарт-банери тепер доступні в Україні
24 жовтня 2016, 16:37

Ми розширили можливості геотаргетингу для смарт-банерів — медійних рекламних оголошень, які показують користувачам різні товари залежно від їхніх інтересів. Тепер смарт-банери можна показувати потенційним клієнтам в Україні, ціни на товари або послуги в них відображатимуться у гривні.

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Директ,реклама
До Києва приїхало Яндекс.Таксі
26 жовтня 2016, 09:33

Запуск онлайн-таксі у Києві став трендом року, осторонь якого ми не могли лишитись. Тож відсьогодні Яндекс не тільки підказує, як краще дістатись до будь-якої точки столиці, а й швидко та зручно туди відвозить. У цьому йому допомагає новий для України сервіс Яндекс.Таксі.  

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Таксі
«Мої поїздки» та інші нові можливості Навігатора
27 жовтня 2016, 13:20

У Яндекс.Навігаторі велике оновлення. У програмі з’явилися три додаткові функції, з якими зручніше не тільки їздити, а й паркуватись та зберігати цікаві маршрути.

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Навігатор,мобільні застосунки