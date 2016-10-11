На Яндекс.Картах з’явились нові супутникові знімки України. Вони охоплюють площу у майже 72 тис. кв. км, із яких 17,5 тис. знято й опубліковано на сервісі вперше. Завдяки оновленню тепер у подробицях можна роздивитись 92,4 % усієї території України. Наприклад, так із висоти пташиного польоту виглядає курортний комплекс «Rixos-Prykarpattya» у Трускавці:
Блог Яндекс.України
жовтень 2016
24 жовтня 2016, 16:37
Ми розширили можливості геотаргетингу для смарт-банерів — медійних рекламних оголошень, які показують користувачам різні товари залежно від їхніх інтересів. Тепер смарт-банери можна показувати потенційним клієнтам в Україні, ціни на товари або послуги в них відображатимуться у гривні.