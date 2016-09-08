Нещодавно Яндекс.Навігатор навчився стежити за обмеженням швидкості на українських дорогах і попереджати про її перевищення. На екрані запущеної програми з'явилися знаки із дозволеним швидкісним режимом на дорозі, якою ви рухаєтеся, залежно від того, де пролягає ваш шлях – у населеному пункті чи поза ним.