КомпаніяБлогВакансіїРекламні технології

Блог Яндекс.України

вересень 2016
Яндекс.Навігатор підкаже орієнтири
8 вересня 2016, 10:32

Почувши від Навігатора «Через 300 метрів поверніть ліворуч», не завжди легко зрозуміти, скільки це, триста, і куди, у перший поворот чи у наступний, відразу за ним? Відсьогодні оновлена версія програми знає місцевість і підказує, використовуючи зрозумілі орієнтири: «На світлофорі тримайтеся правіше» або «За мостом поверніть праворуч». 

Читати далі
Немає коментарів
Навігатор,Затори,мобільні застосунки,Карти
Яндекс.Навігатор на службі Правил дорожнього руху: як це працює
21 вересня 2016, 12:33

Нещодавно Яндекс.Навігатор навчився стежити за обмеженням швидкості на українських дорогах і попереджати про її перевищення. На екрані запущеної програми з'явилися знаки із дозволеним швидкісним режимом на дорозі, якою ви рухаєтеся, залежно від того, де пролягає ваш шлях – у населеному пункті чи поза ним.

Читати далі
Немає коментарів
Навігатор,мобільні застосунки,Карти
Яндекс.Транспорт доїхав до 4 українських міст
29 вересня 2016, 11:33

Відсьогодні за громадським транспортом ще чотирьох міст України можна стежити у реальному часі. Яндекс.Транспорт тепер знає, де їдуть тролейбуси та маршрутки Житомира, Коростеня, Ужгорода та Кам'янця-Подільського.

Читати далі
4 коментарі
транспорт,мобільні застосунки