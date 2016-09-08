Почувши від Навігатора «Через 300 метрів поверніть ліворуч», не завжди легко зрозуміти, скільки це, триста, і куди, у перший поворот чи у наступний, відразу за ним? Відсьогодні оновлена версія програми знає місцевість і підказує, використовуючи зрозумілі орієнтири: «На світлофорі тримайтеся правіше» або «За мостом поверніть праворуч».
Блог Яндекс.України
вересень 2016
21 вересня 2016, 12:33
Нещодавно Яндекс.Навігатор навчився стежити за обмеженням швидкості на українських дорогах і попереджати про її перевищення. На екрані запущеної програми з'явилися знаки із дозволеним швидкісним режимом на дорозі, якою ви рухаєтеся, залежно від того, де пролягає ваш шлях – у населеному пункті чи поза ним.