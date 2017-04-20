Відсьогодні жителі Харкова, Дніпра та Одеси зможуть оплачувати поїздки у Яндекс.Таксі банківською карткою. Достатньо один раз додати її в налаштуваннях програми – і більше не доведеться чути від водія «У мене немає решти» чи «Пошукайте дрібні гроші».
Блог Яндекс.України
квітень 2017
28 квітня 2017, 11:01
Вже вкотре головний пісенний конкурс Європи спричиняє чимало галасу серед українців. Найближчі два тижні столиця житиме музикою, і ми – не виняток. Яндекс.Музика підготувала спецпроект: ми зібрали на одній сторінці усі хіти, які цьогоріч беруть участь у конкурсі.
28 квітня 2017, 14:29
Останнім часом з боку журналістів та користувачів нам надходить безліч однакових запитань щодо діяльності Яндекса та Яндекс.Таксі в Україні. Незважаючи на те що жодне зі звернень не залишається без відповіді, ми продовжуємо стикатись із перекручуванням фактів і помилковими висновками про сервіс у ЗМІ. Тож вирішили зібрати тут найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі й дати на них вичерпні аргументовані коментарі.