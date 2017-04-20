Останнім часом з боку журналістів та користувачів нам надходить безліч однакових запитань щодо діяльності Яндекса та Яндекс.Таксі в Україні. Незважаючи на те що жодне зі звернень не залишається без відповіді, ми продовжуємо стикатись із перекручуванням фактів і помилковими висновками про сервіс у ЗМІ. Тож вирішили зібрати тут найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі й дати на них вичерпні аргументовані коментарі.