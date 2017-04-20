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Блог Яндекс.України

квітень 2017
Яндекс.Таксі довезе без готівки
20 квітня 2017, 09:43

Відсьогодні жителі Харкова, Дніпра та Одеси зможуть оплачувати поїздки у Яндекс.Таксі банківською карткою. Достатньо один раз додати її в налаштуваннях програми – і більше не доведеться чути від водія «У мене немає решти» чи «Пошукайте дрібні гроші».

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1 коментар
Таксі
Яндекс.Транспорт крокує Україною: тепер у Дніпрі та Івано-Франківську
26 квітня 2017, 10:59

Уже сьогодні жителі Дніпра та Івано-Франківська зможуть планувати свої поїздки із Яндекс.Транспортом. Програма знає, за скільки хвилин прибуде на зупинку потрібний транспорт, і допоможе користувачам його не проґавити.

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транспорт
Нові панорами Прип’яті та Чорнобиля
26 квітня 2017, 11:42

До річниці аварії на ЧАЕС Яндекс оновив панорами Прип’яті та вперше додав світлини Чорнобиля. Кожен охочий може на власні очі побачити покинуті міста, прогулятися спорожнілими вулицями й відчути себе сталкером, зазирнувши туди, куди рідко водять екскурсії.

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1 коментар
Карти,Панорами
Кому кучерики, а кому тиц-тиц-тиц
28 квітня 2017, 11:01

Вже вкотре головний пісенний конкурс Європи спричиняє чимало галасу серед українців. Найближчі два тижні столиця житиме музикою, і ми – не виняток. Яндекс.Музика підготувала спецпроект: ми зібрали на одній сторінці усі хіти, які цьогоріч беруть участь у конкурсі.

Джерело зображення: http://banda.agency/eurovision

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3 коментарі
Музика,Євробачення
Найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі в Україні
28 квітня 2017, 14:29

Останнім часом з боку журналістів та користувачів нам надходить безліч однакових запитань щодо діяльності Яндекса та Яндекс.Таксі в Україні. Незважаючи на те що жодне зі звернень не залишається без відповіді, ми продовжуємо стикатись із перекручуванням фактів і помилковими висновками про сервіс у ЗМІ. Тож вирішили зібрати тут найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі й дати на них вичерпні аргументовані коментарі.

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2 коментарі
принципи та політика,Таксі