Яндекс.Таксі працює в Україні ще з осені. Жителі Києва, Харкова та Дніпра уже скористалися послугами сервісу та оцінили зручність виклику авто через інтернет. На черзі ще одне місто-мільйонник. Відсьогодні мешканці Одеси зможуть швидко дістатися до будь-якої точки без довгих очікувань та не телефонуючи до служб таксі.
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Яндекс.Таксі працює в Україні ще з осені. Жителі Києва, Харкова та Дніпра уже скористалися послугами сервісу та оцінили зручність виклику авто через інтернет. На черзі ще одне місто-мільйонник. Відсьогодні мешканці Одеси зможуть швидко дістатися до будь-якої точки без довгих очікувань та не телефонуючи до служб таксі.
Відтепер Львовом не лише приємно гуляти, але й зручно їздити. Сьогодні західна столиця приєдналася до міст-щасливчиків, у яких уже працює Яндекс.Таксі, – Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Жителі й гості міста зможуть швидко дістатися до будь-якої точки, викликавши машину за допомогою мобільної програми або просто на сайті taxi.yandex.ua.
Напередодні декомунізації, очікуючи на хвилю перейменувань, ми дослідили, скільки вулиць в Україні могли змінити назви. Минуло півтора року і схеми українських міст і сіл стали невпізнанними – на Яндекс.Картах було змінено понад 11 тисяч назв вулиць, при цьому 10,5 тисячі з них – у зв’язку з декомунізацією.
Часто буває, зачитаєшся у транспорті захопливою книгою чи замрієшся під звуки улюбленої музики, – і от ти уже проїхав. Або сядеш у незнайомий тролейбус, а там не оголошують зупинок.
Уникнути подібних ситуацій допоможе будильник Яндекс.Транспорту. Достатньо побудувати маршрут та зазначити місце призначення – і більше не доведеться рахувати зупинки. Перед наближенням до потрібної точки програма попередить push-сповіщенням і звуковим сигналом, що час виходити.