Часто буває, зачитаєшся у транспорті захопливою книгою чи замрієшся під звуки улюбленої музики, – і от ти уже проїхав. Або сядеш у незнайомий тролейбус, а там не оголошують зупинок.

Уникнути подібних ситуацій допоможе будильник Яндекс.Транспорту. Достатньо побудувати маршрут та зазначити місце призначення – і більше не доведеться рахувати зупинки. Перед наближенням до потрібної точки програма попередить push-сповіщенням і звуковим сигналом, що час виходити.