КомпаніяБлогВакансіїРекламні технології

Блог Яндекс.України

березень 2017
[убойні відкритки з 8 березня], або Як українці готуються до свята
2 березня 2017, 10:06

Понад 2 мільйони – саме стільки запитів про Міжнародний жіночий день на початку березня отримує Яндекс від користувачів з України. Незважаючи на всі суперечки, чи варто святкувати 8 Березня, українці продовжують цікавитися тим, як вітати та що дарувати у цей день.

Читати далі
Немає коментарів
дослідження,8 Березня,Пошук
За рогом дешевше
13 березня 2017, 08:59

Більшість користувачів завжди викликає таксі на адресу свого місця перебування – наприклад, до кафе, будинку чи офісу. Проте мало хто замислюється, що машина приїде швидше і поїздка обійдеться дешевше, якщо повернути за ріг чи перейти вулицю.

 

Читати далі
Немає коментарів
Таксі
Маршрути громадського транспорту на Яндекс.Картах
15 березня 2017, 12:23

Планувати поїздки із Яндекс.Картами стало ще зручніше. Відтепер на yandex.ua/maps можна побачити актуальні маршрути автобусів, тролейбусів, маршруток і трамваїв. Достатньо ввести у поле пошуку номер потрібного транспорту – наприклад, [18 тролейбус], – і за лічені секунди з’явиться карта його руху із переліком усіх зупинок. Натиснувши на мітку зупинки, користувач зможе дізнатися, які номери повз неї проходять, та переглянути лінії їх маршрутів.

Читати далі
6 коментарів
Карти,транспорт
Всякому дослідженню свій час
28 березня 2017, 12:04

Не встигли українці оговтатися від переведення годинника, як ми уже підготували дослідження про час. [як програмісти відчувають час], [чому з віком час іде швидше] і [як правильно дізнатися час у перехожого] – про все це та інше розповідаємо у нашому блозі.

Читати далі
5 коментарів
український пошук,дослідження,Пошук