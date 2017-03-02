Понад 2 мільйони – саме стільки запитів про Міжнародний жіночий день на початку березня отримує Яндекс від користувачів з України. Незважаючи на всі суперечки, чи варто святкувати 8 Березня, українці продовжують цікавитися тим, як вітати та що дарувати у цей день.
Блог Яндекс.України
березень 2017
15 березня 2017, 12:23
Планувати поїздки із Яндекс.Картами стало ще зручніше. Відтепер на yandex.ua/maps можна побачити актуальні маршрути автобусів, тролейбусів, маршруток і трамваїв. Достатньо ввести у поле пошуку номер потрібного транспорту – наприклад, [18 тролейбус], – і за лічені секунди з’явиться карта його руху із переліком усіх зупинок. Натиснувши на мітку зупинки, користувач зможе дізнатися, які номери повз неї проходять, та переглянути лінії їх маршрутів.