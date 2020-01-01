Яндекс.Погода предупреждает пользователей о погодных изменениях: на главной странице сервиса появляются цветные блоки.

Типы предупреждений:

о резком похолодании или потеплении;

о сильных осадках;

о затмениях и звездопадах;

об усилении ветра;

о повышении концентрации пыльцы;

сообщения с погодой на выходные (по пятницам).

Чтобы подробнее узнать об изменении погоды, нажмите на предупреждение.

Предупреждения о концентрации пыльцы можно настроить или отменить, остальные предупреждения убрать нельзя.

Во время активного цветения растений (весной и летом) вы можете настроить предупреждения о пыльце:

. На главной странице сервиса в блоке пыльцы нажмите значок Выберите интересующие вас аллергены и нажмите кнопку Сохранить .

Чтобы не получать предупреждения о пыльце, в предупреждении нажмите ссылку Неинтересно.