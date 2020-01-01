Настроить предупреждения об изменениях погоды
Яндекс.Погода предупреждает пользователей о погодных изменениях: на главной странице сервиса появляются цветные блоки.
Типы предупреждений:
- о резком похолодании или потеплении;
- о сильных осадках;
- о затмениях и звездопадах;
- об усилении ветра;
- о повышении концентрации пыльцы;
- сообщения с погодой на выходные (по пятницам).
Чтобы подробнее узнать об изменении погоды, нажмите на предупреждение.
Предупреждения о концентрации пыльцы можно настроить или отменить, остальные предупреждения убрать нельзя.
Во время активного цветения растений (весной и летом) вы можете настроить предупреждения о пыльце:
- На главной странице сервиса в блоке пыльцы нажмите значок .
- Выберите интересующие вас аллергены и нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы не получать предупреждения о пыльце, в предупреждении нажмите ссылку Неинтересно.
Внимание. Если вы отмените предупреждения о пыльце, вернуть их не получится.