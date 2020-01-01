Метеорологические станции и спутники фиксируют только часть атмосферных показателей, а этого недостаточно, чтобы полностью смоделировать текущее состояние атмосферы. Также метеостанции и спутники собирают данные не во всех точках планеты. Например, метеостанции располагаются не на вершинах гор, а у их подножий — поэтому они передают данные, в которых не учитывается высота местности.