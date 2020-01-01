Сравнить климат городов
Климат — это многолетний режим погоды, который характерен для определенной местности. Климатические данные рассчитываются на основе статистики за прошедшие годы.
Сравнение климата в разных городах поможет вам выбрать место для отпуска или туристического похода. Чтобы посмотреть, как отличается погода в разных городах, в правом верхнем углу страницы выберите вкладку Сравнение городов.
Добавить город к сравнению
- Со страницы сравнения городов
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Введите название города в строке Добавьте город.
- Из поисковой строки
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- Начните вводить название города в строку поиска.
- В списке подсказок в строке города нажмите значок .
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- С главной страницы сервиса
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Выберите город и справа от его названия нажмите кнопку Сравнить.
Вы можете одновременно сравнить не более восьми городов.
Какие показатели климата сравниваются
Для каждого города отображается:
- температура воздуха днем и ночью;
- температура воды для городов у крупных водоемов;
- количество солнечных и дождливых дней;
- скорость и направление ветра.
Также вы можете посмотреть тематические подборки со сравнениями климата.
Убрать город из сравнения
Наведите курсор на название нужного города и справа от него нажмите значок .
Поделиться результатами сравнения
Вы можете поделиться результатами сравнения с другом, чтобы спланировать совместное путешествие:
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