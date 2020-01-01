Сравнить климат городов

Климат — это многолетний режим погоды, который характерен для определенной местности. Климатические данные рассчитываются на основе статистики за прошедшие годы.

Сравнение климата в разных городах поможет вам выбрать место для отпуска или туристического похода. Чтобы посмотреть, как отличается погода в разных городах, в правом верхнем углу страницы выберите вкладку Сравнение городов.

  1. Добавить город к сравнению
  2. Какие показатели климата сравниваются
  3. Убрать город из сравнения
  4. Поделиться результатами сравнения

Добавить город к сравнению

Со страницы сравнения городов

Введите название города в строке Добавьте город.

Из поисковой строки
  1. Начните вводить название города в строку поиска.
  2. В списке подсказок в строке города нажмите значок .
С главной страницы сервиса

Выберите город и справа от его названия нажмите кнопку  Сравнить.

Вы можете одновременно сравнить не более восьми городов.

Какие показатели климата сравниваются

Для каждого города отображается:
  • температура воздуха днем и ночью;
  • температура воды для городов у крупных водоемов;
  • количество солнечных и дождливых дней;
  • скорость и направление ветра.

Также вы можете посмотреть тематические подборки со сравнениями климата.

Убрать город из сравнения

Наведите курсор на название нужного города и справа от него нажмите значок .

Поделиться результатами сравнения

Вы можете поделиться результатами сравнения с другом, чтобы спланировать совместное путешествие:
  1. Сравните погоду в городах.
  2. Скопируйте адрес страницы.
  3. Отправьте ссылку по почте или поделитесь ей в соцсети.