Климат — это многолетний режим погоды, который характерен для определенной местности. Климатические данные рассчитываются на основе статистики за прошедшие годы. Яндекс.Погода учитывает фактические данные за последние 10 лет.

Для каждого города сервис показывает данные о солнечных и дождливых днях, диаграммы и графики температуры, количества осадков и влажности воздуха.

Прогноз на ближайшие десять дней рассчитывается с помощью технологии Meteum. Прогнозы на более длительный срок отражают среднестатистическую климатическую норму по региону за последние десять лет.