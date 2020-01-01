Что означает разная температура для одного города
В зависимости от типа прогноза Яндекс.Погода показывает несколько значений температуры для одного и того же места:
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Максимальная дневная (с 8:00 до 21:00).
Минимальная ночная (с 0:00 до 6:00).
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Прогноз для города.
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Средняя за сутки.
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Подробный прогноз.
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На странице подробного прогноза на 10 дней.
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Минимальная температура за время суток.
Максимальная температура за время суток.
|Как выглядит прогноз
|Прогноз
|Где отображается прогноз
|Температура
|
|
Краткий прогноз.
|
На странице Прогноз на 10 дней в блоке Прогноз на 10 дней.
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Максимальная дневная (с 8:00 до 21:00).
Минимальная ночная (с 0:00 до 6:00).
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Прогноз для города.
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На странице Прогноз на 10 дней в блоке Другие города.
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Средняя за сутки.
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Подробный прогноз.
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На странице подробного прогноза на 10 дней.
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Минимальная температура за время суток.
Максимальная температура за время суток.