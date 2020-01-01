Что означает разная температура для одного города

В зависимости от типа прогноза Яндекс.Погода показывает несколько значений температуры для одного и того же места:

Как выглядит прогноз Прогноз Где отображается прогноз Температура


Краткий прогноз.

На странице Прогноз на 10 дней в блоке Прогноз на 10 дней.

Максимальная дневная (с 8:00 до 21:00).

Минимальная ночная (с 0:00 до 6:00).


Прогноз для города.

На странице Прогноз на 10 дней в блоке Другие города.

Средняя за сутки.


Подробный прогноз.

На странице подробного прогноза на 10 дней.

Минимальная температура за время суток.

Максимальная температура за время суток.
Как выглядит прогноз Прогноз Где отображается прогноз Температура


Краткий прогноз.

На странице Прогноз на 10 дней в блоке Прогноз на 10 дней.

Максимальная дневная (с 8:00 до 21:00).

Минимальная ночная (с 0:00 до 6:00).


Прогноз для города.

На странице Прогноз на 10 дней в блоке Другие города.

Средняя за сутки.


Подробный прогноз.

На странице подробного прогноза на 10 дней.

Минимальная температура за время суток.

Максимальная температура за время суток.
Примечание. Тип облачности в каждом прогнозе рассчитывается или для времени суток, или для полных суток. Поэтому в прогнозе для города и на карточке текущей погоды типы облачности могут не совпадать.