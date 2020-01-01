Краткосрочный прогноз осадков

  1. Как рассчитывается прогноз осадков
  2. Где посмотреть прогноз осадков
  3. Как часто обновляются данные

Как рассчитывается прогноз осадков

Яндекс.Погода рассчитывает прогноз осадков на основании данных метеорадаров и спутников. Информация от метеостанций для этого не подходит: она обновляется недостаточно часто и не всегда точна. Станции покрывают территории неравномерно и находятся на большом расстоянии друг от друга.

Этап 1. Получение данных с метеорадаров и спутников

Метеорадары каждые 10 минут делают трехмерный снимок атмосферы в радиусе 200–250 километров.

Спутник каждые 15 минут фиксирует расположение облаков над Европой и частью Азии.

Этап 2. Обработка снимков
Снимки радаров и спутника загружаются в две свёрточные нейронные сети. Обе сети независимо друг от друга прогнозируют осадки:
  1. Анализируют последовательность снимков и совмещают их с прогнозом погоды, рассчитанным с помощью технологии Meteum.
  2. Предсказывают, куда переместятся области осадков и как изменится их форма.
  3. Выстраивают карты осадков на ближайшие два часа.
Этап 3. Формирование финального прогноза

Сервис объединяет карты, полученные от нейронных сетей, и отображает финальный прогноз на слое погодных карт.

Где посмотреть прогноз осадков

Прогноз отображается на слое погодных карт.

В отличие от других погодных карт, прогноз на карте осадков рассчитывается на основе актуальных данных метеорадаров и спутника. Карта подскажет, ожидаются ли осадки рядом с вашим домом, в какую сторону движется грозовая туча и когда закончится снегопад.

Карта осадков охватывает территории следующих регионов:
Полностью Частично
  • Абхазия;
  • Азербайджан;
  • Албания;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Казахстан;
  • Кипр;
  • Киргизстан;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Македония;
  • Молдова;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Турция;
  • Украина;
  • Узбекистан;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Южная Осетия.
  • Австрия;
  • Афганистан;
  • Дания;
  • Германия;
  • Индия;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Италия;
  • Китай;
  • Монголия;
  • Норвегия;
  • Пакистан;
  • Россия;
  • Сирия;
  • Финляндия;
  • Швеция.
Полностью Частично
  • Абхазия;
  • Азербайджан;
  • Албания;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Казахстан;
  • Кипр;
  • Киргизстан;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Македония;
  • Молдова;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Турция;
  • Украина;
  • Узбекистан;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Южная Осетия.
  • Австрия;
  • Афганистан;
  • Дания;
  • Германия;
  • Индия;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Италия;
  • Китай;
  • Монголия;
  • Норвегия;
  • Пакистан;
  • Россия;
  • Сирия;
  • Финляндия;
  • Швеция.
Все регионы на карте


Подробнее о результатах прогноза на сервисе см. в разделе Карта осадков.

Как часто обновляются данные

Данные на карте обновляются каждые 10 минут (как только сервис получает информацию с радаров).