Прогноз распространения пыльцы предоставляет партнер Яндекс.Погоды — сервис Aerostate. Мы визуализируем полученные данные и отображаем их на карте с учетом климата и типа растительности каждого региона. Период и продолжительность цветения регулярно пересчитываются в зависимости от температуры, осадков и направления ветра.

Яндекс.Погода прогнозирует распространение пыльцы отдельно на краткосрочный и долгосрочный период:

Прогноз на ближайшие семь дней учитывает актуальные метеорологические данные о скорости и направлении ветра, осадках, температуре.