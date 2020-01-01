Прогноз распространения пыльцы

  1. Как рассчитывается прогноз
  2. Где посмотреть прогноз
  3. Как часто обновляются данные

Как рассчитывается прогноз

Прогноз распространения пыльцы предоставляет партнер Яндекс.Погоды — сервис Aerostate. Мы визуализируем полученные данные и отображаем их на карте с учетом климата и типа растительности каждого региона. Период и продолжительность цветения регулярно пересчитываются в зависимости от температуры, осадков и направления ветра.

Яндекс.Погода прогнозирует распространение пыльцы отдельно на краткосрочный и долгосрочный период:

  • Прогноз на ближайшие семь дней учитывает актуальные метеорологические данные о скорости и направлении ветра, осадках, температуре.
  • Прогноз на следующие недели и месяцы учитывает климатический календарь цветения растений выбранной местности и содержит статистическую информацию о распространении пыльцы за последние семь лет наблюдений.

Где посмотреть прогноз

Прогноз отображается на слое погодных карт.

Во время цветения растений (весной и летом) на главной странице сервиса вы найдете блок с данными об актуальной концентрации пыльцы. Нажмите на него, чтобы увидеть прогноз распространения пыльцы на карте.
Ограничение. Карта пыльцы охватывает отдельные территории европейской части России, Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.

Подробнее о результатах прогноза на сервисе см. в разделе Карта пыльцы.

Как часто обновляются данные

Данные на карте обновляются каждые 24 часа.