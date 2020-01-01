Спутники и станции наблюдения по всему миру собирают данные о погоде. Данные поступают в метеорологические центры. Метеорологи вносят данные в прогностические модели и обрабатывают на компьютерах.

Каждая прогностическая модель учитывает особенности циркуляции атмосферы, испарения и конденсации влаги, нагрева земли и влияние многих других факторов. После обработки данных метеорологи получают прогноз температуры, осадков, скорости и направления ветра и других атмосферных явлений.

Ни одну прогностическую модель нельзя назвать абсолютно точной, у каждой есть свои достоинства и недостатки. Поэтому для расчета прогнозов Яндекс.Погода использует технологию Meteum, в которой прогностическое моделирование сочетается с машинным обучением.