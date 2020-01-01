Выбор местоположения

Прогноз для моего города

Регион, в котором вы находитесь, определяется автоматически.

Чтобы уточнить прогноз для своего местоположения:

Автоматически

На главной странице сервиса справа от названия города нажмите кнопку Рядом со мной. Сервис определит ваши точные координаты и покажет прогноз для этого места.

Внимание. Если вы воспользовались функцией определения местоположения в первый раз, браузер запросит разрешение определять ваше местоположение для сайта yandex.ua/pogoda. Разрешите определять ваше местоположение: сервис будет использовать эти данные, чтобы формировать максимально точный прогноз погоды.
Вручную

Укажите название города на странице настроек.

Выбранный вручную город сохраняется в файлах cookie. Если вы постоянно видите другой город вместо выбранного вручную, значит из вашего браузера удаляются cookie. Разрешите сохранение cookie в настройках браузера. О том, как это сделать, см. в разделе Настроить прием файлов cookie.

Подробнее о том, как сайты определяют ваше местоположение, можно узнать в разделе Ваше местоположение.

Прогноз для другого города

Чтобы узнать прогноз погоды для другого города:

Используйте поисковую строку
Введите название нужного населенного пункта в поисковую строку.
Выберите город из списка
В нижней части главной страницы сервиса выберите один из предложенных городов.
Совет. Чтобы выбрать город в другой стране, в блоке Другие города нажмите кнопку В мире, выберите нужную страну, а затем город из списка.