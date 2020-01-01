На главной странице сервиса справа от названия города нажмите кнопку Рядом со мной. Сервис определит ваши точные координаты и покажет прогноз для этого места.

Внимание. Если вы воспользовались функцией определения местоположения в первый раз, браузер запросит разрешение определять ваше местоположение для сайта yandex.ua/pogoda . Разрешите определять ваше местоположение: сервис будет использовать эти данные, чтобы формировать максимально точный прогноз погоды.