Карта осадков
Что такое карта осадков
Карта осадков показывает с точностью до дома, где идет дождь или снег сейчас и как будут перемещаться области осадков в ближайшие два часа. С ее помощью вы можете узнать, ожидается ли сегодня снегопад и когда лучше выйти из дома, чтобы не попасть под дождь.
Отдельными значками на карте отмечены места, в которых зафиксированы молнии. Информация о них поступает от грозопеленгаторов.
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Как составляется карта осадков
Яндекс.Погода рассчитывает прогноз осадков на основании данных, которые поступают с метеорадаров и спутника. Данные метеостанций для этого не подходят, так как они обновляются недостаточно часто и не всегда точны: станции покрывают территории неравномерно и находятся на большом расстоянии друг от друга.
- Этап 1. Получение данных с метеорадаров и спутников
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Метеорадары каждые 10 минут делают трехмерный снимок атмосферы в радиусе 200–250 километров.
Спутник каждые 15 минут фиксирует расположение облаков над Европой и частью Азии.
- Этап 2. Обработка снимков
- Снимки радаров и спутника загружаются в две свёрточные нейронные сети. Обе сети независимо друг от друга прогнозируют осадки:
- Анализируют последовательность снимков и совмещают их с прогнозом погоды, рассчитанным с помощью технологии Meteum.
- Предсказывают, куда переместятся области осадков и как изменится их форма.
- Выстраивают карты осадков на ближайшие два часа.
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- Этап 3. Формирование финального прогноза
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Сервис объединяет карты, полученные от нейронных сетей, и отображает финальный прогноз на слое погодных карт.
Как часто обновляются данные
Данные на карте обновляются каждые 10 минут (как только сервис получает информацию с радаров).
Как работать с картой
- На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Осадки и нажмите кнопку Посмотреть.
- В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Осадки.
- В правом верхнем углу карточки погоды на главной странице нажмите кнопку Показать на карте.
- Посмотреть прогноз на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.
- Узнать тип облачности и интенсивность осадков за 2 часа до и через 2 часа после текущего момента — выберите нужное время на временной шкале.
- Увидеть места, в которых зафиксированы молнии — в правой нижней части страницы включите опцию Молнии.
Места, в которых зафиксированы молнии, на карте отмечаются значками . Информация о молниях поступает не от радаров или спутника, а от грозопеленгаторов. Поэтому значки молний отображаются даже в тех местах карты, которые не покрыты сетью радаров и которые не снимает спутник.
Чтобы перейти на другую погодную карту, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.
Неправильно отображаются осадки на карте
Карта осадков строится по данным метеорологических радиолокаторов, которые измеряют силу сигнала радиоволн. Сила сигнала зависит от того, сколько капель воды содержится в атмосфере. Иногда за осадки радар может принять низкую облачность или капли, которые не достигают поверхности земли.
Крупный осадочный фронт может значительно ослабить силу сигнала метеорадара, периодически сигнал искажают радиочастотные помехи. В этих случаях карта осадков может ошибаться — показывать области осадков там, где их в действительности нет.
Для регионов, в которых не установлены метеорадары, прогноз рассчитывается по данным спутника. Спутник может не замечать кратковременные осадки продолжительностью до 7 минут.
Не отображается карта осадков
Возможные причины:
- В вашем регионе нет метеорадаров.
- Ваш регион находится вне зоны, которую снимает спутник.
- Возникла техническая проблема с приемной станцией спутника или с получением и обработкой данных. В этом случае вы увидите надпись «Данные временно недоступны».