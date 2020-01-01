Карта осадков

  1. Что такое карта осадков
  2. Как составляется карта осадков
  3. Как часто обновляются данные
  4. Как работать с картой
  5. Неправильно отображаются осадки на карте
  6. Не отображается карта осадков

Что такое карта осадков

Карта осадков показывает с точностью до дома, где идет дождь или снег сейчас и как будут перемещаться области осадков в ближайшие два часа. С ее помощью вы можете узнать, ожидается ли сегодня снегопад и когда лучше выйти из дома, чтобы не попасть под дождь.

Отдельными значками на карте отмечены места, в которых зафиксированы молнии. Информация о них поступает от грозопеленгаторов.

Карта осадков охватывает территории следующих регионов:
Полностью Частично
  • Абхазия;
  • Азербайджан;
  • Албания;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Казахстан;
  • Кипр;
  • Киргизстан;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Македония;
  • Молдова;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Турция;
  • Украина;
  • Узбекистан;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Южная Осетия.
  • Австрия;
  • Афганистан;
  • Дания;
  • Германия;
  • Индия;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Италия;
  • Китай;
  • Монголия;
  • Норвегия;
  • Пакистан;
  • Россия;
  • Сирия;
  • Финляндия;
  • Швеция.
Полностью Частично
  • Абхазия;
  • Азербайджан;
  • Албания;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Казахстан;
  • Кипр;
  • Киргизстан;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Македония;
  • Молдова;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словения;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Турция;
  • Украина;
  • Узбекистан;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Южная Осетия.
  • Австрия;
  • Афганистан;
  • Дания;
  • Германия;
  • Индия;
  • Ирак;
  • Иран;
  • Италия;
  • Китай;
  • Монголия;
  • Норвегия;
  • Пакистан;
  • Россия;
  • Сирия;
  • Финляндия;
  • Швеция.
Все регионы на карте


Как составляется карта осадков

Яндекс.Погода рассчитывает прогноз осадков на основании данных, которые поступают с метеорадаров и спутника. Данные метеостанций для этого не подходят, так как они обновляются недостаточно часто и не всегда точны: станции покрывают территории неравномерно и находятся на большом расстоянии друг от друга.

Этап 1. Получение данных с метеорадаров и спутников

Метеорадары каждые 10 минут делают трехмерный снимок атмосферы в радиусе 200–250 километров.

Спутник каждые 15 минут фиксирует расположение облаков над Европой и частью Азии.

Этап 2. Обработка снимков
Снимки радаров и спутника загружаются в две свёрточные нейронные сети. Обе сети независимо друг от друга прогнозируют осадки:
  1. Анализируют последовательность снимков и совмещают их с прогнозом погоды, рассчитанным с помощью технологии Meteum.
  2. Предсказывают, куда переместятся области осадков и как изменится их форма.
  3. Выстраивают карты осадков на ближайшие два часа.
Этап 3. Формирование финального прогноза

Сервис объединяет карты, полученные от нейронных сетей, и отображает финальный прогноз на слое погодных карт.



Как часто обновляются данные

Данные на карте обновляются каждые 10 минут (как только сервис получает информацию с радаров).

Как работать с картой

Чтобы открыть карту осадков:
  • На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Осадки и нажмите кнопку Посмотреть.
  • В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Осадки.
  • В правом верхнем углу карточки погоды на главной странице нажмите кнопку Показать на карте.
На карте осадков вы можете:
  • Посмотреть прогноз на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.
  • Узнать тип облачности и интенсивность осадков за 2 часа до и через 2 часа после текущего момента — выберите нужное время на временной шкале.
  • Увидеть места, в которых зафиксированы молнии — в правой нижней части страницы включите опцию Молнии.

Места, в которых зафиксированы молнии, на карте отмечаются значками . Информация о молниях поступает не от радаров или спутника, а от грозопеленгаторов. Поэтому значки молний отображаются даже в тех местах карты, которые не покрыты сетью радаров и которые не снимает спутник.

Чтобы перейти на другую погодную карту, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.

Неправильно отображаются осадки на карте

Карта осадков строится по данным метеорологических радиолокаторов, которые измеряют силу сигнала радиоволн. Сила сигнала зависит от того, сколько капель воды содержится в атмосфере. Иногда за осадки радар может принять низкую облачность или капли, которые не достигают поверхности земли.

Крупный осадочный фронт может значительно ослабить силу сигнала метеорадара, периодически сигнал искажают радиочастотные помехи. В этих случаях карта осадков может ошибаться — показывать области осадков там, где их в действительности нет.

Для регионов, в которых не установлены метеорадары, прогноз рассчитывается по данным спутника. Спутник может не замечать кратковременные осадки продолжительностью до 7 минут.

Не отображается карта осадков

Возможные причины:

  • В вашем регионе нет метеорадаров.
  • Ваш регион находится вне зоны, которую снимает спутник.
  • Возникла техническая проблема с приемной станцией спутника или с получением и обработкой данных. В этом случае вы увидите надпись «Данные временно недоступны».