Карта давления
Что такое карта давления
Карта давления показывает, каково атмосферное давление в мире сейчас и как оно изменится в ближайшие 36 часов. Красным цветом обозначаются регионы с самым высоким давлением, синим — с самым низким.
Карта давления составляется с помощью технологии Meteum. Данные на карте обновляются каждые 3 часа.
Подробнее о том, что означает давление, см. раздел Давление.
Как работать с картой
Чтобы открыть карту давления:
- На главной странице сервиса в блоке Погода на карте выберите вкладку Давление и нажмите кнопку Посмотреть.
- В правом верхнем углу любой страницы откройте список Погода на карте и выберите пункт Давление.
На карте вы можете узнать:
- Прогноз на ближайшее время — переместите ползунок внизу страницы или выберите время на временной шкале.
- Точное значение давления для конкретной точки — наведите на нее курсор мыши.
- Краткий прогноз для конкретной точки на карте — нажмите на нее. Откроется карточка с погодой для выбранного места.
- Направление движения ветра — в левом нижнем углу включите опцию Ветер. Подробнее об опции см. раздел Карта ветра.
Чтобы перейти на другие погодные карты, воспользуйтесь переключателем в левом верхнем углу карты.