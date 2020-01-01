На странице создания информера выберите нужный регион, размер и цвет информера. Разместите код на тех страницах своего сайта или блога, где хотите отображать погоду.

Информер показывает погоду только для одного города. Чтобы показывать погоду для нескольких городов, установите отдельный информер для каждого города.